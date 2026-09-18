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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija pakeitė taktiką Ukrainoje: į kovą meta neįprastas raketas

2026-09-18 16:45 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-18 16:45
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Rusijos pajėgos prieš Ukrainą vietoj tikslesnių „Iskander“ tipo balistinių raketų pradėjo plačiai naudoti modifikuotas mokomąsias raketas RM48U.

Kyjivas rusų atakos metu (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (13)

Rusijos pajėgos prieš Ukrainą vietoj tikslesnių „Iskander“ tipo balistinių raketų pradėjo plačiai naudoti modifikuotas mokomąsias raketas RM48U.

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Apie tai, remdamasi Ukrainos teisėsaugos institucijų, karinės žvalgybos ir karo analitikų informacija, pranešė naujienų agentūra „Reuters“.

Ukrainos generalinės prokuratūros karo analitikų duomenimis, raketos 48N6 (RM48U variantas) sudarė daugiau nei pusę iš 228 balistinių ir hipergarsinių raketų, liepą ir rugpjūčio pradžioje paleistų į Ukrainą.

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Pažymima, kad RM48U, kurios pavadinimas kilęs iš rusiško termino „raketa-taikinys“, dideliu greičiu skrieja balistine trajektorija. Tačiau ši raketa savo galia ir tikslumu nusileidžia „Iskander“ – pagrindinei Rusijos trumpojo nuotolio balistinei raketai.

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Raketų panaudojimo duomenys rodo, kad būtent šią vasarą pirmą kartą patvirtintas plataus masto šių raketų, paleidžiamų iš Rusijos oro gynybos sistemų S-400, naudojimas.

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Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba pranešė, kad Rusija raketų RM48U gamybos apimtis planuoja padidinti daugiau nei dvigubai – nuo 200 vienetų pernai iki 480 šiemet.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Atskleidė, koks yra rusų tikslas

Pasak Londone įsikūrusio gynybos analitinio centro RUSI vyresniojo mokslo darbuotojo Sidhartho Kaushalo, masiškai leisdama raketas RM48U Rusija gali sekinti likusias Ukrainos perimančiųjų raketų, skirtų oro gynybos sistemoms „Patriot“, atsargas ir smogti mažiau svarbiems taikiniams neeikvodama savo didelio tikslumo raketų.

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„Naudodami jas, rusai gali pataupyti turimas galingesnes raketas – „Iskander“, taip pat KN-23 ir „Zircon“ – žiemai, kai veikiausiai norės suintensyvinti balistinių raketų kampaniją“, – pažymėjo jis.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė turįs naujos informacijos apie Rusijos balistinių raketų gamybą ir planus didinti jos apimtis bei patikino, kad Ukraina tam priešinsis.

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Rusai
Rusai
2026-09-18 17:12
Kovinė taktika toli toli lenkia visą Ukraina ir NATO
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Va
Va
2026-09-18 22:13
Jo,jo, meta neįprastas raketas,perdarytas iš hoholiškų pavogtu unitazų,su čipais iš pavogtų skalbenkų. Taip sakė jevroginekologė.
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