Rusija ėmė taikytis į Ukrainos traukinius: vardija, koks gali būti rusų tikslas

Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 m. Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60 proc. šio skaičiaus – atakuoti per pastaruosius aštuonis mėnesius.
Šiuo metu, kaip skaičiuoja leidinys, „Ukrainos geležinkeliai“ kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
Daugėja rusų atakų prieš traukinius
Rusijos gynybos ministerija pripažino, kad atakuoja traukinius, ir apibūdino šiuos išpuolius kaip strategijos dalį, kuria siekiama sunaikinti Ukrainos logistikos infrastruktūrą, neva naudojamą užsienio ginklų gabenimui į Ukrainą. Ukrainos pareigūnai teigia, kad ši kampanija turi platesnį tikslą.
„Rusai siekia izoliuoti mūsų fronto zonos bendruomenes, sėti paniką ir baimę tarp ir taip jau išsekusių vietos gyventojų, paralyžiuoti ekonomiką“, – sako „Ukrainos Geležinkelių“ valdybos pirmininkas Oleksandras Pertsovskis.
Jo teigimu, Rusija praėjusį rudenį, įsigijusi tinklinio ryšio antenas, pradėjo pulti keleivinius traukinius. Ši technologija leidžia dronams perduoti signalus vieni kitiems arba prisijungti prie antžeminių siųstuvų Baltarusijoje ar okupuotoje Ukrainoje, todėl operatoriai gali juos valdyti realiuoju laiku nepaisant elektroninės kovos veiksmų priemonių ir pataikyti į judančius taikinius, pavyzdžiui, traukinius.
Rusija prieš traukinius naudoja daugiausia reaktyvinius dronus. Ieškoma priemonių, kaip kovoti su šiais išpuoliais.
Ukrainos geležinkelių operatorė sekmadienį pranešė, kad Jahodyno pasienio stotyje buvo užpultas keleivinio traukinio, važiavusio iš Kyjivo į Varšuvą, lokomotyvas. Niekas nenukentėjo. Pranešta, kad prieš pat ataką šioje stotyje buvo sustojęs diplomatinis traukinys, juo vyko saugumo patarėjai iš kelių Europos Sąjungos šalių, taip pat buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas.
Nors diplomatų traukinys atakos metu jau buvo įvažiavęs į Lenkiją, „Ukrainos geležinkeliai“ teigė, kad labai tikėtina, jog drono numatytas taikinys buvo diplomatinis traukinys, kuris išvyko anksčiau nei buvo numatyta.
„Naujausi smūgiai netoli Lenkijos sienos rodo, kad jų papildomas tikslas – padidinti riziką mūsų užsienio svečiams, partneriams, diplomatams, politikams ir žurnalistams... Rusai nori, kad jie taip pat bijotų keliauti į Ukrainą, nes faktas, kad po visų bandymų izoliuoti Ukrainą mes vis dar esame atviri ir įdomūs pasauliui, rusus labai erzina“, – pabrėžia O. Pertsovskis.
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