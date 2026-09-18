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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija ėmė taikytis į Ukrainos traukinius: vardija, koks gali būti rusų tikslas

2026-09-18 12:59 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-09-18 12:59
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Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Kaip pastebi „Politico“, taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, karinei logistikai ir žmonių judėjimui.

Rusofašistai Ukrainos ir Lenkijos pasienyje smūgiavo keleiviniam traukiniui (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (13)

Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Kaip pastebi „Politico“, taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, karinei logistikai ir žmonių judėjimui.

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13

Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 m. Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60 proc. šio skaičiaus – atakuoti per pastaruosius aštuonis mėnesius.

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Šiuo metu, kaip skaičiuoja leidinys, „Ukrainos geležinkeliai“ kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Daugėja rusų atakų prieš traukinius

Rusijos gynybos ministerija pripažino, kad atakuoja traukinius, ir apibūdino šiuos išpuolius kaip strategijos dalį, kuria siekiama sunaikinti Ukrainos logistikos infrastruktūrą, neva naudojamą užsienio ginklų gabenimui į Ukrainą. Ukrainos pareigūnai teigia, kad ši kampanija turi platesnį tikslą.

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„Rusai siekia izoliuoti mūsų fronto zonos bendruomenes, sėti paniką ir baimę tarp ir taip jau išsekusių vietos gyventojų, paralyžiuoti ekonomiką“, – sako „Ukrainos Geležinkelių“ valdybos pirmininkas Oleksandras Pertsovskis.

Jo teigimu, Rusija praėjusį rudenį, įsigijusi tinklinio ryšio antenas, pradėjo pulti keleivinius traukinius. Ši technologija leidžia dronams perduoti signalus vieni kitiems arba prisijungti prie antžeminių siųstuvų Baltarusijoje ar okupuotoje Ukrainoje, todėl operatoriai gali juos valdyti realiuoju laiku nepaisant elektroninės kovos veiksmų priemonių ir pataikyti į judančius taikinius, pavyzdžiui, traukinius.

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Rusija prieš traukinius naudoja daugiausia reaktyvinius dronus. Ieškoma priemonių, kaip kovoti su šiais išpuoliais.

Ukrainos geležinkelių operatorė sekmadienį pranešė, kad Jahodyno pasienio stotyje buvo užpultas keleivinio traukinio, važiavusio iš Kyjivo į Varšuvą, lokomotyvas. Niekas nenukentėjo. Pranešta, kad prieš pat ataką šioje stotyje buvo sustojęs diplomatinis traukinys, juo vyko saugumo patarėjai iš kelių Europos Sąjungos šalių, taip pat buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas. 

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Nors diplomatų traukinys atakos metu jau buvo įvažiavęs į Lenkiją, „Ukrainos geležinkeliai“ teigė, kad labai tikėtina, jog drono numatytas taikinys buvo diplomatinis traukinys, kuris išvyko anksčiau nei buvo numatyta.

„Naujausi smūgiai netoli Lenkijos sienos rodo, kad jų papildomas tikslas – padidinti riziką mūsų užsienio svečiams, partneriams, diplomatams, politikams ir žurnalistams... Rusai nori, kad jie taip pat bijotų keliauti į Ukrainą, nes faktas, kad po visų bandymų izoliuoti Ukrainą mes vis dar esame atviri ir įdomūs pasauliui, rusus labai erzina“, – pabrėžia O. Pertsovskis.

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Raimis
Raimis
2026-09-18 15:15
dar pernai banderininkai Belgorodo sr.sprogdindavo viadukus, specialiai,kad tie užgriūtų keleivinius traukinius.Žuvo nemažai traukinių keleivių.
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gal ką ir sugalvos
gal ką ir sugalvos
2026-09-18 14:04
o taigi aišku nori išardyti geležinkelius jungenčius ES ir kad negabentu niekas ukrainai ginklų , ir nereike če pikti ES , jeigu nesupranta ES rusijos žodžio tada supras jėgą , ir es turi rinktis ,ar gabenti ginklus į ukrainą ar nutraukti jų tiekimą , arba metyti iš orlaivių su prašiūtais ,, na če reike galvoti labai ir KARO -kosmoso kamisarui kubiliui IR ES vadovei Uršulei
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bet
bet
2026-09-18 15:30
teks žiūrėti ir laižyti kgb ožio landsbergio subinę....
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