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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Žinia Ukrainai: ES skyrė 3,3 mlrd. eurų raketoms ir amunicijai

2026-09-18 12:18 / šaltinis: ELTA
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2026-09-18 12:18
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Europos Sąjunga (ES) penktadienį skyrė Ukrainai 3,3 mlrd. eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusias SAFE programos lėšas numatoma panaudoti naujai bendrų ES ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti.

EK vadovė Ursula von der Leyen Žygimantas Gedvila/ELTA
GALERIJA (13)

Europos Sąjunga (ES) penktadienį skyrė Ukrainai 3,3 mlrd. eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusias SAFE programos lėšas numatoma panaudoti naujai bendrų ES ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti.

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Apie tokius planus po pokalbio telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pranešė Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen, skelbia „Ukrinform“, remdamasi EK spaudos tarnyba.

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„Ką tik kalbėjausi telefonu su prezidentu Zelenskiu. Rusija be paliovos taikosi į Kyjivą, mėgindama padaryti kasdienį jo gyventojų gyvenimą neįmanomą. Esame kartu su jais. Ir su visais ukrainiečiais“, – rašė U. von der Leyen.

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„Rytoj (rugsėjo 18 d. – ELTA) išmokėsime Ukrainai dar 3,3 mlrd. eurų raketoms ir dronams įsigyti“, – sakė ji.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

ES skyrė Ukrainai 3,3 mlrd. eurų raketoms ir amunicijai

Penktadienį ši suma buvo patvirtinta, pranešė EK spaudos tarnyba.

EK pirmininkė taip pat priminė, kad praėjusią savaitę ES pagal Paramos Ukrainai paskolą patvirtino finansavimą sistemoms „Patriot“.

Kartu U. von der Leyen pabrėžė, kad paramą būtina toliau didinti.

„Todėl paskelbiau, kad esame pasirengę panaudoti likusias SAFE lėšas naujai bendrų ES ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti“, – sakė ji.

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Pasak EK pirmininkės, siekiama kartu kurti Europos oro ir priešraketinės gynybos sistemą, remiantis bendra balistinių raketų gynybos sistema „Freya“.

„Tai daroma tam, kad galėtume sujungti Ukrainos mūšio lauko patirtį ir inovacijas su Europos technologine ir pramonine galia“, – rašė U. von der Leyen.

U. von der Leyen taip pat teigė su V. Zelenskiu aptarusi reformas, kurias turi patvirtinti Aukščiausioji Rada, kad būtų galima „atverti kelią tolesniam finansavimui ir užtikrinti, jog Ukraina toliau judėtų pirmyn kelyje į mūsų Sąjungą“.

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Ji pridūrė, kad kitą savaitę dalyvaus Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje Niujorke.

„Mano žinia Ukrainos draugams visame pasaulyje bus paprasta: Europa didina savo indėlį. Dabar ir kiti turi didinti paramą“, – pareiškė U. von der Leyen.

Ukrainos prezidento kanceliarijos duomenimis, V. Zelenskis su U. von der Leyen aptarė naujus pasiūlymus saugumo srityje ir Ukrainos gynybos finansavimo klausimą.

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„Iniciatyva panaudoti likusias SAFE programos lėšas naujiems Ukrainos ir Europos Sąjungos gynybos projektams remti yra labai savalaikė ir tikrai reikalinga. Svarbu ją įgyvendinti. Žinoma, esame pasirengę bendradarbiauti ir dėl kitų saugumo pasiūlymų, galinčių sustiprinti visą Europą ir kiekvieną mūsų šalį“, – V. Zelenskį citavo spaudos tarnyba.

Per pokalbį taip pat aptarti veiksmai, kurių reikia Ukrainos gynybos atsparumui stiprinti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo.

Lyderiai taip pat susitarė susitikti Niujorke JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose.

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Edga
Edga
2026-09-18 13:04
O ką tik išvogtus 23 jardus jau rado, kad duoda dar?
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100%
100%
2026-09-18 15:21
nieko ukrainos driskiai negaus,kaip visada viską pavogs narkomano gauja,jermakai,prokurorai,ministrai ir kita vagių šaika.
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Set 1
Set 1
2026-09-18 13:43
Oj bus žiema katavasia ukrainai ir visai europai
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