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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje prasidėjus parlamento rinkimams – pranešimai apie numuštus dronus

2026-09-18 09:10 / šaltinis: BNS
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2026-09-18 09:10
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Rusija numušė virtinę Ukrainos dronų, skridusių į Maskvą, penktadienį pranešė miesto meras, šalyje atidarius rinkimų apylinkes pirmiesiems parlamento rinkimams nuo karo pradžios.

Rusijos vėliava (ELTA nuotr.)
GALERIJA (13)

Rusija numušė virtinę Ukrainos dronų, skridusių į Maskvą, penktadienį pranešė miesto meras, šalyje atidarius rinkimų apylinkes pirmiesiems parlamento rinkimams nuo karo pradžios.

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Nors mažai kas abejoja, kad prezidento Vladimiro Putino partija vėl laimės, balsavimas pasitarnaus kaip barometras vertinant požiūrį į karą, kuris nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių ir pakenkė kasdieniam rusų gyvenimui.

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Rusijoje prasidėjus parlamento rinkimams, skelbiama apie numuštus Ukrainos dronus

„Nuo rugsėjo 17 dienos 20 val. (vietos ir Lietuvos laiku) iki rugsėjo 18 dienos 7 val. Maskvos srities link skrido daugiau nei 350 bepiločių orlaivių“, – platformoje „Telegram“ sakė meras Sergejus Sobianinas.

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„Pranešama, kad dauguma jų buvo sunaikinti išoriniame gynybos perimetre, įskaitant 64 dronus, perimtus artėjant prie Maskvos“, – teigė jis.

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V. Putinas valdo Rusiją nuo 1999 metų Naujųjų metų išvakarių, o jo partija „Vieningoji Rusija“ dominuoja Rusijos politikoje nuo amžiaus pradžios.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Maskva uždraudė kritikuoti savo karą Ukrainoje, o Rusijos rinkimai, griežtai kontroliuojami Kremliaus, pateikia nedaug staigmenų.

Balsavimas, per kurį bus atnaujinta 450 vietų Dūmoje, Rusijos parlamento žemuosiuose rūmuose, vyks iki sekmadienio 21 val. Maskvos (ir Lietuvos) laiku.

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Rusijos Kamčiatkos pusiasalis ir Čiukotka – prie Ramiojo vandenyno – yra pirmosios iš 11 Rusijos laiko juostų, pradėjusios balsavimą.

Prancūzijoje dirbanti rusų politikos ekspertė Tatjana Stanovaja teigė, kad V. Putinas mėgsta „lyginti savo politinę padėtį“ su Europos šalių padėtimi.

„Taigi jis visada gali pasakyti: žiūrėkite, mes turėjome rinkimus. Aš turiu tokį didelį rusų palaikymą“, – sakė ji naujienų agentūrai AFP.

„Todėl jam tai asmeniškai, emociškai, politiškai labai svarbu“, – teigė ji.

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