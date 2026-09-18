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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Reuters“: po ukrainiečių atakos stojo Rusijos naftos perdirbimo gamyklos darbas

2026-09-18 07:23 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-18 07:23
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Ketvirtadienį Rusijos naftos perdirbimo gamykla „Slavneft Yaroslavnefteorgsintez“ po Ukrainos dronų atakos sustabdė naftos perdirbimą, skelbia „Reuters“.

„Reuters“: po ukrainiečių atakos stojo Rusijos naftos perdirbimo gamyklos darbas
GALERIJA (13)

Ketvirtadienį Rusijos naftos perdirbimo gamykla „Slavneft Yaroslavnefteorgsintez“ po Ukrainos dronų atakos sustabdė naftos perdirbimą, skelbia „Reuters“.

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Atakos metu sugadinti įrenginiai gamykloje. Apie tai agentūrai pranešė keturi šaltiniai.

Ukraina smogė naftos gamyklai Jaroslavlyje

Jaroslavlio srities gubernatorius Michailas Jevrajevas „Telegram“ paskyroje pranešė, kad sritis atrėmė didelio masto dronų ataką.

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„Buvo numušti 65 dronai. Aukų nebuvo. Naftos perdirbimo gamykla patyrė žalą, o gaisrai šiuo metu aktyviai gesinami“, – rašė jis.

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V. Zelenskis ketvirtadienį patvirtino, kad Ukraina naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį smogė Rusijos Jaroslavlio naftos perdirbimo gamyklai. Gamyklos vieta – maždaug 250 kilometrų į šiaurės rytus nuo Maskvos.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Šaltinių teigimu, per smūgį buvo apgadintas pagrindinis naftos perdirbimo gamyklos naftos distiliavimo blokas AVT-3, kurio pajėgumai sudaro maždaug 40 proc. visų bendrų gamyklos perdirbimo pajėgumų.

Naftos perdirbimo gamykla turi dar du pirminius distiliavimo įrenginius: AT-4, kurio pajėgumas lygus 27 proc. bendro gamyklos pajėgumo, ir AVT-4, kurio pajėgumas lygus 33 proc. bendro pajėgumo.

Šaltinių teigimu, ⁠AVT-4 įrenginys jau buvo remontuojamas dėl ankstesnės dronų atakos metu patirtų pažeidimų.

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