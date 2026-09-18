Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis paskelbė apie naujas derybas su JAV

2026-09-18 06:22 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-18 06:22
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paskelbė, kad netrukus bus surengtos naujos derybos su Jungtinėmis Valstijomis.

V. Zelenskis SCANPIX
GALERIJA (20)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paskelbė, kad netrukus bus surengtos naujos derybos su Jungtinėmis Valstijomis.

REKLAMA
2

Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams, savo vakariniame vaizdo kreipimesi iš Kyjivo sakė V. Zelenskis.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Volodymyras Zelenskis 2026

„Bus naujų pagalbos paketų Ukrainai, ypač oro gynybos srityje“, – teigė jis.

Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada vyks šios derybos ir kas jose dalyvaus iš JAV pusės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Zelenskis kitą savaitę vyks į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją Niujorke.

Rugsėjo pradžioje JAV prezidento Donaldo Trumpo derybininkai iš pradžių apsilankė Maskvoje, o tada – Kyjive. Tačiau nebuvo jokių Rusijos karo prieš kaimyninę šalį, kurį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradėjo 2022 m. vasarį, pabaigos ženklų.

Maskva ir toliau kelia sąlygas, prilygstančias Ukrainos kapituliacijai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijos ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
„Bus dar sunkiau“: artėjant žiemai, Ukrainai prognozuojamas niūrus scenarijus (9)
Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitiimas Ankaroje (nuotr. Telegram)
Šaltinis: Zelenskis antradienį Niujorke susitiks su Trumpu (1)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. Telegram)
Kremlius sureagavo į Trumpo pasirašytas „pragariškas sankcijas“ Rusijai (8)
Volodymyras Zelenskis ir Vladimiras Putinas (nuotr.president.gov.ua ir kremlin.ru) (nuotr. 123rf.com)
Zelenskis ragina suklusti: „Rusija siunčia signalus, kad yra pasirengusi išplėsti karą“ (18)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų