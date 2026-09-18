Zelenskis paskelbė apie naujas derybas su JAV

Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams, savo vakariniame vaizdo kreipimesi iš Kyjivo sakė V. Zelenskis.
„Bus naujų pagalbos paketų Ukrainai, ypač oro gynybos srityje“, – teigė jis.
Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada vyks šios derybos ir kas jose dalyvaus iš JAV pusės.
V. Zelenskis kitą savaitę vyks į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją Niujorke.
Rugsėjo pradžioje JAV prezidento Donaldo Trumpo derybininkai iš pradžių apsilankė Maskvoje, o tada – Kyjive. Tačiau nebuvo jokių Rusijos karo prieš kaimyninę šalį, kurį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradėjo 2022 m. vasarį, pabaigos ženklų.
Maskva ir toliau kelia sąlygas, prilygstančias Ukrainos kapituliacijai.
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