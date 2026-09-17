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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Skelbiama, kaip Rusija iš Baltarusijos valdo dronus: aptikti 4 svarbūs įrenginiai

2026-09-17 21:40 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-17 21:40
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Šią ir praėjusią savaitę Baltarusijos teritorijoje buvo aptikti iš karto keturi retransliatoriai, kuriuos Rusija naudoja reaktyviniams bepiločiams orlaiviams valdyti. Apie tai rašo situaciją stebintis „Telegram“ kanalas „eRadar“.

Dronai (BNS nuotr.)
GALERIJA (13)

Šią ir praėjusią savaitę Baltarusijos teritorijoje buvo aptikti iš karto keturi retransliatoriai, kuriuos Rusija naudoja reaktyviniams bepiločiams orlaiviams valdyti. Apie tai rašo situaciją stebintis „Telegram“ kanalas „eRadar“.

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„Turimais duomenimis, būtent dėl šių retransliatorių operatoriai galėjo realiuoju laiku valdyti bepiločius orlaivius ir smogti traukiniui bei degalinėms netoli Lenkijos sienos“, – pažymi kanalas.

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Baltarusija savo teritorijoje vėl įjungė retransliatorius, kuriuos Rusija naudoja dronų smūgiams Ukrainoje koreguoti. Apie tai „Ukrinform“ pranešė Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas spaudai Andrijus Demčenka.

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Pasak jo, ši įranga sustiprina signalą Rusijos dronams „Shahed“ ir „Gerbera“, todėl jie gali skristi giliau į Ukrainos teritoriją, įskaitant vakarinius regionus – Rivnės, Voluinės ir Lvivo sritis.

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„Pavyzdžiui, ataka Jachodyno pasienio kontrolės punkto kryptimi taip pat buvo vykdoma padedant Baltarusijai“, – pažymėjo A. Demčenka.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Rusijos smūgiai

Kalbama apie pasienio kontrolės punktą prie Lenkijos sienos. Rusijos kariuomenė jį atakavo naktį į rugsėjo 13-ąją. Tuomet dronas pataikė į netoliese esančią degalinę ir keleivinį traukinį Kyjivo–Varšuvos geležinkelio linijoje, kuria Vakarų politikai naudojasi vykdami į Ukrainą.

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Birželį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareikalavo, kad Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka pašalintų retransliatorius nuo sienos, pareikšdamas, jog priešingu atveju tai padarys Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

Po kelių dienų V. Zelenskis pranešė, kad nuo birželio 22 dienos minėta įranga nebeveikė. Tuomet jis sakė nežinantis, ar retransliatoriai buvo visiškai išmontuoti.

 

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