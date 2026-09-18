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„Via Lietuva“ automagistralėje ties Klaipėda atnaujins vilkikų svėrimo įrangą

2026-09-18 10:22 / šaltinis: ELTA
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2026-09-18 10:22
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Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonių svėrimo postas ir įdiegta automatizuota jų atrankos sistema, pranešė bendrovė „Via Lietuva“.

Vilkikas (nuotr. Elta)

Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonių svėrimo postas ir įdiegta automatizuota jų atrankos sistema, pranešė bendrovė „Via Lietuva“.

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Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių svėrimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. 

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„Automatizuota atranka leis greičiau ir tiksliau nustatyti, kurioms transporto priemonėms reikalingas fizinis svėrimas, o pats procesas taps sklandesnis tiek kontrolę vykdantiems specialistams, tiek eismo dalyviams. Be to, atnaujinta infrastruktūra sudarys sąlygas patikimiau ir efektyviau vykdyti transporto priemonių svorio kontrolę viename svarbiausių šalies transporto koridorių“, – pranešime pažymėjo „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.

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Įgyvendinus projektą, sunkiasvorių transporto priemonių atranka fiziniam svėrimui taps automatizuota. Sistema pati identifikuos ir atrinks transporto priemones, kurias reikia nukreipti į fizinį svėrimą, o vairuotojams informacija apie nukreipimą bus perduodama per atnaujintą kintamos informacijos ženklų sistemą.

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Bendrovė pabrėžia, kad automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemones, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl svėrimo procesas taps labiau efektyvesnis.

Be to, atnaujinama sistema taip pat sudarys prielaidas efektyviau naudoti svėrimo posto infrastruktūrą ir darbuotojų laiką, o transporto priemonių nukreipimas bus vykdomas pagal automatizuotai priimamus sprendimus.

indeliai.lt

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