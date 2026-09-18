Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
37
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Čmilytė-Nielsen apie baikerių išpuolį prie mečetės: „Sąmoningai žemino“

2026-09-18 10:25 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-18 10:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Būriui baikerių sutrikdžius Kauno mečetėje vykusias pamaldas, opozicinės Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime seniūnė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad dalies politikų mėginimai tokį elgesį pateikti kaip suprantamą reakciją į visuomenėje kylančias įtampas yra klaidingi. Pasak Seimo narės, tokiais veiksmais baikeriai eskalavo situaciją. 

Balsuoti atvyko Viktorija Čmilytė-Nielsen

Būriui baikerių sutrikdžius Kauno mečetėje vykusias pamaldas, opozicinės Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime seniūnė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad dalies politikų mėginimai tokį elgesį pateikti kaip suprantamą reakciją į visuomenėje kylančias įtampas yra klaidingi. Pasak Seimo narės, tokiais veiksmais baikeriai eskalavo situaciją. 

REKLAMA
37

„Šiame incidente aš matau aiškų mėginimą tą situaciją eskaluoti iš dalies baikerių pusės. Ir tie visi mėginimai kai kurių politikų ar kitų sakyti, kad tai yra adekvati reakcija į įtampas visuomenėje, ar kad čia yra rūpestis vietos gyventojais, man atrodo netiesa, kadangi šis veiksmas kaip tik eskalavo situaciją, jis labai sąmoningai žemino kito tikėjimo žmones. Ir su rūpesčiu tai visiškai nesusiję“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė V. Čmilytė-Nielsen. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Politikės teigimu, dėl migracijos visuomenėje kyla problemų ir įtampų, tačiau Lietuva, anot jos, šiuo metu laikosi griežtos migracijos politikos.

REKLAMA
REKLAMA

„Čia aš matau sąmoningą blogą veiksmą. O kad migracijos tam tikrų problemų, įtampų yra, tai yra faktas. Bet Lietuva šiaip jau laikosi gana griežtos politikos ir manau, kad nėra jokios rizikos, jog bet kuri valdžia jos nesilaikys griežtos. Tiesiog mes esame tokiame etape, ir Europa pati, ir Lietuva taip pat, kad tai, kuo gąsdina dalis politikų, tiesiog neįvyks“, – sakė ji. 

REKLAMA

Kaip skelbta, prieš savaitę Kauno mečetėje ir prie jos vykusias musulmonų bendruomenės pamaldas sutrikdė būrys baikerių. Jie skandavo šūkius, triukšmavo, garsiai leido roko muziką, į akciją atsinešė kiaulės galvą.

Po įvykio policija pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimų ir kitų renginių tvarkos pažeidimo bei ėmėsi aplinkybių patikslinimo. Policijos duomenimis, baikeriai neturėjo savivaldybės išduoto leidimo rinktis prie mečetės.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau Kauno apskrities policija pranešė dėl incidento pradėjusi ir ikiteisminį tyrimą.

Komentuodamas šį įvykį muftijus Aleksandras Beganskas LRT radijui sakė, kad surengta akcija buvo tiesiogiai nukreipta prieš musulmonus. Jis taip pat prašė valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. 

Tuo metu prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis „Žinių radijui“ sakė, kad tokia baikerių akcija yra nepriimtina provokacija, kuri gali būti naudinga priešiškoms valstybėms.

Savo ruožtu premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino vengti tolesnės konflikto eskalacijos. 

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas akcentavo, jog jei ne policijos pareigūnų veiksmai, incidentas galėjo baigtis riaušėmis. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Algis
Algis
2026-09-18 10:36
Lietuviai ginasi kaip tik išgali, o tu, Čmilyte, esi atsakinga, kad invazinė rūšis jau pradeda išstumti lietuvius. Problemą galima išspręsti taikiai ir greitai-reikia visus muslimus, mišrūnus ir tarakonus kuo greičiau išsiųsti namo.
Atsakyti
Tvarto kiemšikių au au
Tvarto kiemšikių au au
2026-09-18 11:30
Čmyl- nielsenas turėtų neužmiršti ir lygtinį prievartautoją pagirti ir apginti nuo šunaujos puolimų.
Atsakyti
Alio, šachmatų valdove
Alio, šachmatų valdove
2026-09-18 12:32
O kas sukūrė tą situaciją, apie kurią čia pliurpi? Nejaugi ne jūs - kvaili politikai - tai sukūrėte, prileidote į šalį daugybę musulmonų? Nejaugi tai baikeriai padarė? O jei jūs nieko nedarote, kad savo akivaizdžią klaidą ištaisytumėte, tai kas - papa karla tai padarys? Dabar kalti baikeriai, kad jie kaip mokėjo taip ir atkreipė dėmesį į problemą. O jūs, tokie geri ir protingi, kaip visada ir vėl nieko nepadarėte.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (37)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų