Čmilytė-Nielsen apie baikerių išpuolį prie mečetės: „Sąmoningai žemino“

„Šiame incidente aš matau aiškų mėginimą tą situaciją eskaluoti iš dalies baikerių pusės. Ir tie visi mėginimai kai kurių politikų ar kitų sakyti, kad tai yra adekvati reakcija į įtampas visuomenėje, ar kad čia yra rūpestis vietos gyventojais, man atrodo netiesa, kadangi šis veiksmas kaip tik eskalavo situaciją, jis labai sąmoningai žemino kito tikėjimo žmones. Ir su rūpesčiu tai visiškai nesusiję“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė V. Čmilytė-Nielsen.
Politikės teigimu, dėl migracijos visuomenėje kyla problemų ir įtampų, tačiau Lietuva, anot jos, šiuo metu laikosi griežtos migracijos politikos.
„Čia aš matau sąmoningą blogą veiksmą. O kad migracijos tam tikrų problemų, įtampų yra, tai yra faktas. Bet Lietuva šiaip jau laikosi gana griežtos politikos ir manau, kad nėra jokios rizikos, jog bet kuri valdžia jos nesilaikys griežtos. Tiesiog mes esame tokiame etape, ir Europa pati, ir Lietuva taip pat, kad tai, kuo gąsdina dalis politikų, tiesiog neįvyks“, – sakė ji.
Kaip skelbta, prieš savaitę Kauno mečetėje ir prie jos vykusias musulmonų bendruomenės pamaldas sutrikdė būrys baikerių. Jie skandavo šūkius, triukšmavo, garsiai leido roko muziką, į akciją atsinešė kiaulės galvą.
Po įvykio policija pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimų ir kitų renginių tvarkos pažeidimo bei ėmėsi aplinkybių patikslinimo. Policijos duomenimis, baikeriai neturėjo savivaldybės išduoto leidimo rinktis prie mečetės.
Vėliau Kauno apskrities policija pranešė dėl incidento pradėjusi ir ikiteisminį tyrimą.
Komentuodamas šį įvykį muftijus Aleksandras Beganskas LRT radijui sakė, kad surengta akcija buvo tiesiogiai nukreipta prieš musulmonus. Jis taip pat prašė valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą.
Tuo metu prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis „Žinių radijui“ sakė, kad tokia baikerių akcija yra nepriimtina provokacija, kuri gali būti naudinga priešiškoms valstybėms.
Savo ruožtu premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino vengti tolesnės konflikto eskalacijos.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas akcentavo, jog jei ne policijos pareigūnų veiksmai, incidentas galėjo baigtis riaušėmis.
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