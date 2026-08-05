Liudmila Petrakova
65 proc. apklaustų suaugusiųjų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja
Du trečdaliai (65 proc.) apklaustų suaugusių šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja kiek daugiau nei ketvirtadalis (27 proc.) respondentų, rodo naujausia Eltos užsakymu atlikta „Baltijos tyrimų“ apklausa. Rugpjūčio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad lyginant su liepos mėnesį atliktu tyrimu, 7 procentiniais punktais sumažėjo gyventojų, kurie pastebi padėties šalyje gerėjimą. Liepą taip teigė manantys 34 proc. respondentų.
(8)Aktualijos 2026-09-19
Kaunas išvyksta į JAV: po susitikimų tikisi svarbių žinių Lietuvai
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas išvyksta vizito į Jungtines Valstijas, kur susitiks su Kongreso bei Pentagono atstovais. Ministras tikisi artimiausiu metu turėti detalesnę informaciją dėl amerikiečių karių Lietuvoje, tačiau priduria – laukiama pozityvių žinių. „Sekmadienį išskrendu į Jungtines Amerikos Valstijas. Turėsiu susitikimą tiek Kongrese, tiek Pentagone. Tikiuosi tada jau galėsiu pateikti tikslesnes datas, kiekius.
Aktualijos 2026-09-18
Čmilytė-Nielsen apie baikerių išpuolį prie mečetės: „Sąmoningai žemino“
Būriui baikerių sutrikdžius Kauno mečetėje vykusias pamaldas, opozicinės Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime seniūnė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad dalies politikų mėginimai tokį elgesį pateikti kaip suprantamą reakciją į visuomenėje kylančias įtampas yra klaidingi. Pasak Seimo narės, tokiais veiksmais baikeriai eskalavo situaciją. „Šiame incidente aš matau aiškų mėginimą tą situaciją eskaluoti iš dalies baikerių pusės.
Aktualijos 2026-09-18
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Vokietijos brigadai Lietuvoje – iššūkis dėl karių trūkumo: Sinkevičius tikina, kad terminai neslinks
Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia turįs patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti. „Mes turime Vokietijos pusės patikinimus, kad procesai nevėluos. Turbūt tam tikrų iššūkių kyla, bet iššūkiai sprendžiami.
Aktualijos 2026-09-17
Matjošaitytės istorijoje – naujas posūkis: VRK nusprendė daryti tyrimą
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nusprendė pradėti tyrimą dėl jos narės Lauros Matjošaitytės užpernai teiktų paslaugų „Nemuno aušrai“. „Manau, kad turėtume pradėti tyrimą dėl to, kad išsiaiškintume ir galėtume įvertinti, kokio masto, vertės paslaugos buvo suteiktos politinei partijai. Siūlyčiau pradėti tyrimą dėl šitos situacijos, tiksliau, dėl politinės partijos „Nemuno aušra“ finansavimo“, – per posėdį ketvirtadienį kalbėjo VRK pirmininkė Lina Petronienė.
Aktualijos 2026-09-17
Nausėda pasakė, ar Lietuvoje numuštas dronas buvo Rusijos
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog antradienio naktį į Lietuvos oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas buvo Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris nukrypo nuo kurso. „Šiuo metu pagal esamą informaciją tai buvo. Kol kas analizuojama elektroninė jo dalis. Atrodo, kad informaciją bus galima atkurti ir nustatyti gerokai daugiau iš kur, kaip, kokiomis aplinkybėmis“, – po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio trečiadienį žurnalistams sakė šalies vadovas.
Aktualijos 2026-09-16
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Vaitkus nedalyvaus Seimo rinkimuose
Medikas, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus atsiėmė savo kandidatūrą rinkimuose į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje. Tai Eltai pirmadienį patvirtino Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) atstovė spaudai Indrė Ramanavičienė. „Galiu patvirtinti, kad E. Vaitkus jau kreipėsi į VRK su prašymu išregistruoti jį kaip savarankišką politinės kampanijos dalyvį. Tai reiškia, kad jis nebeplanuoja tęsti kandidatavimo rinkimuose“, – nurodė ji.
Aktualijos 2026-09-14
Gitanas Nausėda: Kinijai siekiant didinti įtaką, ES ir NATO turi stiprinti apsaugą
Kinijai didinant įtaką Arkties regione, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Europos Sąjungos (ES) narės ir NATO turi imtis veiksmų bei stiprinti šio regiono apsaugą. „Kinijos buvimas Arkties regione didėja. Jos veiklos pėdsakas čia jau yra. Kol kas tai daugiausia mokslinių tyrimų ar mokslinės veiklos pėdsakas, tačiau ateityje tai gali peraugti į karinę veiklą ar karinius pėdsakus.
Aktualijos 2026-09-14
VRK spręs, ar pradėti tyrimą dėl Matjošaitytės paslaugų „aušriečiams“
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje spręs, ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matjošaitytės teiktų paslaugų „Nemuno aušrai“. „Mes dėl to tarsimės ketvirtadienį, numatomas VRK posėdis, svarstysime, ar pradedame tyrimą, ar nepradedame, nes partija iki šiol neigia apie tas konsultacijas“, – pirmadienį žurnalistams teigė L. Petronienė.
Aktualijos 2026-09-14
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Lietuvoje sulaikytas Kenijos pilietis, kuris apsimetinėjo norvegu
Vilniaus oro uoste pasieniečiai sulaikė Kenijos pilietį, susiruošusį skristi į Kataniją – Sicilijos salą Italijoje. Prieglobsčio pasiprašęs, bet jo nesulaukęs ir iš Latvijos pasprukęs užsienietis VSAT pareigūnams pateikė suklastotą, įtariama, Norvegijos piliečio tapatybės kortelę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas, o neteisėtas migrantas suimtas mėnesiui, pranešė VSAT.
Mindaugas Sinkevičius lankysis Ukrainoje: planuoja susitikti su Zelenskiu, kitais pareigūnais
Premjeras Mindaugas Sinkevičius kitą savaitę vyks į Ukrainą, kur planuoja susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, ministru pirmininku Serhijumi Koreckiu, kitais pareigūnais. „Vyksiu kitą savaitę. Susitiksiu su premjeru ir kitais politiniais pareigūnais. Dėl situacijos Ukrainoje visą laiką yra įtampų žinoti labai iš anksto ar visi susitikimai įvyks.
Žemaitaitis: nemanau, kad po kratų Žebelienė turėtų trauktis iš Seimo valdybos
„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nemato priežasčių, kodėl jo bendrapartietė Daiva Žebelienė, kurios namuose šią savaitę teisėsaugos pareigūnai atliko kratą, turėtų trauktis iš Seimo vicepirmininkės pareigų. „Jokių įtarimų niekam nėra pareikšta, tyrimas vyksta, kas yra normalus ir natūralus procesas“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį teigė R. Žemaitaitis.
Aktualijos 2026-09-10
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Seimas po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms dėl seksualinių nusikaltėlių registro
Seimas svarstys parlamento pirmininko Juozo Oleko ir kitų Seimo narių registruotas įstatymo pataisas, numatančias viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą. Už projektą po pateikimo balsavo 99 Seimo nariai, prieš 1, o susilaikiusiųjų nebuvo. „Keletas paskutinių rezonansinių įvykių parodė, kad mūsų dėmesys vaikų saugumui turi būti didesnis.
Aktualijos 2026-09-10
Tyrimas atskleidė, kaip sekasi Lietuvos moksleiviams: matomas ryškus pokytis
Pernai atlikto tarptautinio PISA tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos penkiolikmečių gamtamokslinio ir matematinio raštingumo, skaitymo gebėjimų, informatinio problemų sprendimo pasiekimai yra aukštesni už Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių vidurkį bei lenkia didelę dalį kitų tyrime dalyvavusių šalių. PISA (angl. Programme for International Student Assessment) – tai tarptautinė moksleivių vertinimo programa.
Nausėdos patarėja apie teisėsaugos kratas pas „aušriečius“: matyt, turi pakankamą pagrindą tai daryti
Žiniasklaidai skelbiant apie atliekamas kratas Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos narių gyvenamosiose vietose, prezidento Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė sako, kad greičiausiai institucijos tam turi pagrindo. „Labai sunku vertinti, kai ką tik sužinojome apie šitokius įvykius. Tikime, kad jeigu Specialiųjų tyrimų tarnyba tas kratas daro, matyt, turi pakankamą pagrindą jas daryti“, – „Žinių radijui“ antradienį teigė A. Skaisgirytė.
Kriminalai 2026-09-08
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Nausėdos patarėja: „Sankcijos Baltarusijai turi būti stiprinamos“
Prezidento Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos Baltarusijos atžvilgiu ir mano, kad sankcijos šiai šaliai turi būti griežtinamos. „(Lietuvos pozicija – ELTA) nei griežtėja, nei švelnėja. Mes laikomės savo linijos ir manau, kad, nepaisant visų kalbų, sukeltų viešojoje erdvėje, toliau jos laikysimės.
Su Kallas susitikęs Sinkevičius tikisi supratimo iš EK: norime, kad Rytų flango valstybės būtų girdimos
Pirmadienį premjeras Mindaugas Sinkevičius susitikime su Vilniuje viešinčia Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotine ir Europos Komisijos (EK) pirmininkės pavaduotoja Kaja Kallas aptarė regiono saugumą, sienų stiprinimą, hibridines grėsmes. Ministras pirmininkas teigė, kad Lietuva tikisi EK supratimo dėl iššūkių, kuriuos patiria Rytų flango valstybės, ir siekia, kad jų interesai būtų girdimi formuojant naują 2028–2034 metų finansinę perspektyvą.
Aktualijos 2026-09-07
Premjero komandą papildė du nauji patarėjai: kuruos teisės ir dirbtinio intelekto klausimus
Prie ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus patarėjų komandos prisijungė Leda Žilinskienė, patarinėsianti jam teisės klausimais ir Linas Eriksonas, kuris kuruos dirbtinio intelekto klausimus. Tai Eltai pirmadienį patvirtino Vyriausybės vadovo atstovas spaudai Gedas Salyga. L. Žilinskienė – ilgametę teisinio, viešojo administravimo, akademinio ir savivaldos darbo patirtį turinti teisininkė. „Vertinu L. Žilinskienės sukauptas profesines kompetencijas ir patirtį.
Aktualijos 2026-09-07
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Motuzas atsakė, ar Lietuva pakeis Taivaniečių atstovybės pavadinimą
Lietuva šiuo metu nesvarsto keisti Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimo, sako Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas. „Lietuva šiuo metu to nesvarsto. Aš manau, kad pirmiausia turėtų pats Taivanas pasakyti. Jie turėtų priimti sprendimą, matydami tą foną, aplinką“, – paklaustas, ar Lietuva yra pasiryžusi keisti Taivaniečių atstovybės pavadinimą, LRT radijui pirmadienį teigė R. Motuzas.
Aktualijos 2026-09-07
Kasčiūnas atsakė, ar palaikytų Benkunsko sprendimą tapti sostinės meru
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad remtų Valdo Benkunsko kandidatūrą į Vilniaus merus antrai kadencijai, jei pastarasis nuspręstų kandidatuoti. „Aš tikrai remčiau jo sprendimą kandidatuoti antrai kadencijai. Tikrai tikiu, kad jis turi daug galimybių, vėl paprašyti pasitikėjimo“, – žurnalistams šeštadienį teigė konservatorių lyderis.
Aktualijos 2026-09-07
Kasčiūnas paremtų Benkunsko siekį antrą kartą tapti Vilniaus meru
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad remtų Valdo Benkunsko kandidatūrą į Vilniaus merus antrai kadencijai, jei pastarasis nuspręstų kandidatuoti. „Aš tikrai remčiau jo sprendimą kandidatuoti antrai kadencijai. Tikrai tikiu, kad jis turi daug galimybių, vėl paprašyti pasitikėjimo“, – žurnalistams šeštadienį teigė konservatorių lyderis.
Aktualijos 2026-09-05
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Konservatoriai ketina inicijuoti politinį procesą dėl visuotinio privalomojo šaukimo įvedimo
Atsinaujinus diskusijoms dėl visuotinio privalomojo šaukimo, opozicinė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partija žada artimiausiu metu inicijuoti politinį procesą dėl jo įvedimo, sako konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. „Mūsų siekis – Lietuva kaip dygliuotas lietuviškas ežys, kuris ir daug stipresnei rusiškai meškai būtų pernelyg nepatogus. Todėl aiškiai sakome: Lietuvai reikia visuotinio privalomojo šaukimo.
Aktualijos 2026-09-05
Kasčiūnas žada suformuoti šešėlinę Vyriausybę po savivaldos rinkimų
Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad jo vadovaujama politinė jėga po kitąmet vyksiančių savivaldos rinkimų sudarys ir paskelbs šešėlinę Vyriausybę. „Mūsų opozicinę laikyseną galima apibrėžti taip: stabdyti žalingus sprendimus, siūlyti geresnes alternatyvas ir palaikyti tai, kas atitinka Lietuvos interesą. Norint pasiekti rezultatų, reikia veikti organizuotai, kryptingai ir kaip vienai komandai.
Aktualijos 2026-09-05
Juozas Olekas: sankcijos Baltarusijai turi būti stiprinamos
Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Pasak parlamento vadovo, jos turi būti stiprinamos, o politiniai kaliniai – paleisti. „Mes laikomės pozicijos, kad sankcijos turi būti stiprinamos (…). Mes pasisakome, kad politiniai kaliniai būtų paleisti.
Aktualijos 2026-09-03
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Olekas tikisi politikų palaikymo pataisoms dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro
Artėjant Seimo rudens sesijai, parlamento vadovas Juozas Olekas tikisi sulaukti palaikymo jo ir kitų parlamento narių registruotoms įstatymo pataisoms, numatančioms viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą. „Aš manau, kad dabartinėje aplinkoje ir to matymo, kaip čia reikėtų tvarkytis ir užkardyti, kad tokie dalykai nevyktų, apsaugoti savo vaikus, manau, kad toks palaikymas turėtų būti“, – žurnalistams ketvirtadienį teigė J. Olekas.
URM: Lietuvos ambasada Baltarusijoje gavo informaciją apie sulaikytą šalies pilietį
Užsienio reikalų ministerija (URM) patvirtino, kad šalies ambasada Baltarusijoje buvo informuota apie šioje valstybėje sulaikytą Lietuvos pilietį. „Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijoje buvo informuota apie Lietuvos Respublikos piliečio sulaikymą. Atkreipiame dėmesį, kad URM, gerbdama asmenų privatumą ir neturėdama jų sutikimo, negali teikti informacijos žiniasklaidai nei apie konkrečius asmenis, nei apie įvykio aplinkybes“, – Eltai siųstame atsakyme nurodė ministerija.
Aktualijos 2026-08-31
Nausėda apie CŽA vadovo vizitą Maskvoje: JAV nenori viešai skelbti turinio
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis tik, pasak šalies vadovo, Jungtinių Valstijų prašymu jo atskleisti negalima. „Sąjungininkai informuoja mus visus apie tai, koks buvo pokalbio turinys.
Aktualijos 2026-08-31
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Po pražūtingų potvynių Nepale – svarbi ministerijos žinia apie dingusią lietuvę
Užsienio reikalų ministerija (URM) pranešė, jog pavyko susisiekti su Lietuvos pilietės, kuri po pražūtingų potvynių Nepale buvo paskelbta dingusia be žinios, artimaisiais. „Rugpjūčio 27 d. Nepalo policija oficialiai patvirtino, kad viena Lietuvos pilietė yra laikoma dingusia be žinios. Su jos artimaisiais susisiekta“, – Eltai siųstame atsakyme nurodė ministerija. URM teigia neturinti informacijos apie daugiau Lietuvos piliečių, kurie būtų paskelbti dingę be žinios.
Aktualijos 2026-08-28
Seimo komisija aiškinsis viešųjų įdarbinimo skaidrumą Kauno rajono savivaldybėje bei „Raudondvario dvare“
Trečiadienį Seimo Antikorupcijos komisija spręs, ar pradėti tyrimą dėl viešųjų finansų valdymo bei įdarbinimo aplinkybių Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžioje įstaigoje „Raudondvario dvaras“. „Posėdis šaukiamas dėl savivaldybės viešųjų finansų valdymo, kaip jie naudojami. Komisijos nariai turėtų apsispręsti, ar pradedamas tyrimas.
Aktualijos 2026-08-26
Kilo klausimų dėl Lietuvos ambasadoriaus JAV elgesio: Prezidentūra kol kas tyli
Viešojoje erdvėje kilus klausimų dėl galimai nederamo Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) Gedimino Varvuolio elgesio su darbuotojais, prezidentūra teigia kol kas situacijos nekomentuosianti. Esą laukiama situaciją besiaiškinančios Užsienio reikalų ministerijos (URM) komisijos išvadų. „Prezidentas bus supažindintas su URM sudarytos komisijos tyrimo rezultatais“, – Eltai nurodė prezidento patarėjas Ridas Jasiulionis.
Aktualijos 2026-08-22
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Juozas Olekas: nepriklausomų atstovų įtraukimas į Bažnyčios tyrimus stiprintų pasitikėjimą
Generalinei prokuratūrai prieš savaitę pranešus apie seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams kaltinamus kunigus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad šiuo metu reikėtų sulaukti teisminių procesų išvadų. Tačiau, jo teigimu, į Bažnyčios atliekamus tyrimus įtraukus nepriklausomus atstovus būtų galima sustiprinti skaidrumą ir visuomenės pasitikėjimą. „Aš nesakyčiau, kad dabar to reikia. Dabar mums reikia sulaukti teisminių procesų, ką prokurorai pateiks.
Aktualijos 2026-08-21
Mindaugas Sinkevičius apie tyrimą dėl jo žmonos: dalis informacijos neatitinka tikrovės
LRT Tyrimų skyriui paviešinus premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmonos Aistės Sinkevičienės darbo aplinkybes Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžioje įstaigoje „Raudondvario dvaras“, ministras pirmininkas teigia, kad dalis šios informacijos neatitinka tikrovės. „Dalis tyrime pateiktos informacijos yra neatitinkanti tikrovės, dalis teiginių yra iškraipyti. Džiaugiuosi žmonos profesiniu pasirinktu keliu, ji puiki žmona, mūsų bendrų vaikų mama.
Aktualijos 2026-08-21
VRK išvada: Žemaitaitis ir „Nemuno aušra“ šiurkščiai pažeidė įstatymą
Ketvirtadienį posėdžiavusi Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) konstatavo, kad 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos metu priimant pinigus iš neteisėtų finansavimo šaltinių „Nemuno aušra“ bei jos lyderis Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė įstatymą. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad „Nemuno aušra“ 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją finansavo juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščiu Rinkimų kodekso pažeidimu.
Aktualijos 2026-08-20
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Po įspėjimų dėl galimai neskaidrių įdarbinimų – Seimo valdybos narių susitikimas su Pernavu
Sulaukus Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pastabų dėl galimai neskaidrių įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūrų, Seimo valdybos atstovės ketvirtadienį susitiks su tarnybos vadovu Linu Pernavu. Kaip Eltai nurodė Seimo vicepirmininkė, parlamento Socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė, susitikime taip pat dalyvaus dar dvi parlamento vicepirmininkės – socialdemokratė Jūratė Zailskienė ir liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Aktualijos 2026-08-20
Ambasadorius Varvuolis: man neteko girdėti darbuotojų nusiskundimų dėl jo elgesio
Sulaukęs kolektyvo nusiskundimų dėl savo galimai nederamo elgesio su darbuotojais. Jis sakė esantis patenkintas jų darbu. „Neteko man girdėti“, – Eltai teigė G. Varvuolis, paklaustas, ar pats asmeniškai girdėjo nusiskundimų dėl savo elgesio su darbuotojais. „Esu labai patenkintas darbuotojų darbu.
Kukuraitis: galima svarstyti apie lytinio potraukio mažinimo vaistų kompensavimą
Teisingumo ministrei Ritai Tamašunienei prakalbus apie galimybę lytinį potraukį vaikams turintiems asmenims taikyti savanorišką gydymą vaistais, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia, kad galima būtų svarstyti lytinio potraukio mažinimo vaistų kompensavimą. Tačiau, pasak ministro, nuo 2014 metų dėl šio sutrikimo į medikus kreipėsi mažiau nei dešimt žmonių. „Nėra specialių medikamentų, skirtų pedofilijai gydyti. Pedofilija yra nuo 2014 m. įtraukta į ligų sąrašą.
Aktualijos 2026-08-19
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Veryga apie Liubajevo pasitraukimą: sprendimą priėmė pats, tyrimas atsakys į klausimus
Daliai Seimo opozicijos svarstant, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas iš pareigų pasitraukė veikiamas spaudimo, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga mano, kad tokį sprendimą buvęs vadas priėmė pats. Kartu „valstiečių“ lyderis viliasi, jog tyrimas padės išaiškinti pasienyje įvykusio incidento aplinkybes.
Olekas su Grunskiene aptars, kaip kuo anksčiau atskleisti nusikaltimus prieš vaikus
Seimo pirmininkas Juozas Olekas trečiadienį susitikime su generaline prokurore Nida Grunskiene aptars, kaip užtikrinti kuo ankstyvesnį nusikaltimų prieš vaikus atskleidimą bei užkardymą. „Taip pat kokių priemonių tam trūksta teisėsaugai bei kaip geriau apsaugoti nukentėjusį vaiką tiek tyrimo metu, tiek jam pasibaigus“, – Eltai nurodė J. Oleko patarėja Gitana Letukienė.
Aktualijos 2026-08-19
Dienos įvykiai glaustai: Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas lietuvis, išrinkta LTOU valdyba
ELTA glaustai pristato svarbiausius rugpjūčio 18 d. įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Antradienį LRT radijas pranešė išsiaiškinęs apie birželį Baltarusijoje sulaikytą ir įkalintą lietuvį, vadovavusį medienos perdirbimo įmonei. Tuo metu Susisiekimo ministerija informavo, kad ministro Juro Taminsko įsakymu darbą pradeda naujos kadencijos Lietuvos oro uostų (LTOU) valdyba.
Aktualijos 2026-08-18
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Mindaugo Sinkevičiaus patarėja ryšių su Seimu klausimais tapo Sandra Sejavičienė
Prie ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus patarėjų komandos nuo pirmadienio prisijungė Sandra Sejavičienė. Ji dirbs premjero patarėja ryšių su Seimu klausimais. Tai Eltai patvirtino Vyriausybės vadovo atstovas spaudai Gedas Salyga. „Ministras pirmininkas vertina S. Sejavičienės patirtį teisėkūros procese ir neabejoja, kad S. Sejavičienės kompetencijos padės įgyvendinti Vyriausybės iškeltus tikslus, sklandų ryšį tarp Vyriausybės ir Seimo“, – nurodė G. Salyga.
Aktualijos 2026-08-18
URM kreipėsi į Etikos komisiją dėl Pavilionio: politikas rėžė, kad ministerija „meluoja“
Užsienio reikalų ministerijai (URM) prašant Seimo etikos sargų įvertinti, ar konservatorius Žygimantas Pavilionis nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų bendraudamas su Lietuvos ambasados Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) darbuotojais, politikas sako, kad tokie pokalbiai nevyko.
Aktualijos 2026-08-17
Sinkevičius apie Seimo narių planus susitikti su Kinijos atstovais: reikia galvoti apie šalies prestižą
Grupei Seimo narių ruošiantis Briuselyje susitikti su Kinijos atstovais, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kiekvienas parlamentaras turi laisvą mandatą veikti. Vis tik, jo vertinimu, užsienio politikos klausimais svarbu išlaikyti valstybės pozicijos nuoseklumą ir vengti veiksmų, galinčių pakenkti šalies prestižui. „Aš manau, kad Seimo narių iniciatyvas sudėtinga kritikuoti, jie turi laisvą mandatą veikti.
Aktualijos 2026-08-14
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Kaunas: kasami tuneliai kelia papildomų rizikų: nebūtinai naudojami tik kontrabandai
Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus po žeme iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl, pasak socialdemokrato, šiuo klausimu papildomai bendradarbiaujama su Vidaus reikalų ministerija (VRM). „Dėl kasamų tunelių tai, savaime suprantama, jie nebūtinai gali būti naudojami tiktai kontrabandos reikmėms, ir tai kelia mums papildomų klausimų ir rizikų.
Aktualijos 2026-08-14
Kasčiūnas: skundas dėl Skaistės disertacijos gali būti susijęs su politinėmis intrigomis
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad dėl partijos kolegės Gintarės Skaistės disertacijos gautas skundas turi būti išnagrinėtas pagal nustatytas procedūras. Kartu parlamentaras neatmeta, jog jis galėjo būti pateiktas ir dėl politinių motyvų. „Aš be galo vertinu G. Skaistę kaip puikią ir politikos profesionalę, ir ekonomistę, ir finansų ekspertę, ką ji įrodė ir būdama gera finansų ministre.
Aktualijos 2026-08-12
Gintarei Skaistei – galimi nemalonumai dėl disertacijos
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimai pažeistos akademinės etikos konservatorei Gintarei Skaistei rengiant daktaro disertaciją Mykolo Romerio universitete (MRU). Apie tai Eltai trečiadienį patvirtino tarnyba.
2026-08-12
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Sinkevičius pirmąjį užsienio vizitą pradės Latvijoje
Premjeras Mindaugas Sinkevičius kitą savaitę vyks pirmojo užsienio vizito į Latviją. Vėliau ministras pirmininkas taip pat planuoja lankytis Estijoje. „Baltijos šalys yra pirmoji ministro pirmininko užsienio vizitų kryptis. Kitą savaitę ministras pirmininkas lankysis Latvijoje, šiek tiek vėliau – Estijoje. Ministras pirmininkas kelia tikslą intensyvinti Baltijos šalių bendradarbiavimą“, – Eltai nurodė Vyriausybės vadovo atstovas spaudai Gedas Salyga.
Aktualijos 2026-08-12
Tyrimas dėl galimo priekabiavimo vaikų socializacijos centre: išvados – per kelias savaites
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) tęsia tyrimą, pradėtą liepą paaiškėjus, kad Gruzdžių vaikų socializacijos centro darbuotojas galimai priekabiavo prie paauglės. Išvadas tikimasi pateikti artimiausiu metu. „Ministerija dar nėra baigusi tyrimo, numatoma, kad ministerijos komisija savo išvadas pateiks per artimiausias kelias savaites. Remiantis jomis ministrė priims sprendimus“, – Eltai nurodė ŠMSM.
Mindaugas Sinkevičius: nematau pagrindo keisti Seimo URK vadovą Motuzą
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad nors Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) gretose yra įvairių nuomonių dėl Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) vadovo Remigijaus Motuzo, pagrindo jį keisti pareigose šiuo metu nėra. Pasak ministro pirmininko, bendrapartietis tinkamai atlieka savo darbą. „Partijoje buvo išsakytos įvairios nuomonės dėl URK pirmininko R. Motuzo, tačiau šiuo metu nematau pagrindo pokyčiams.
Aktualijos 2026-08-08
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Čmilytė-Nielsen apie Nausėdos darba nuotoliu iš Madeiros: buvo padaryta klaida
Viešojoje erdvėje kilus diskusijoms dėl prezidento Gitano Nausėdos darbo nuotoliu iš Madeiros, Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad pagrindinė problema – ne valstybės vadovo poilsis, o pasirinkta komunikacija. Anot politikės, aiškus pasakymas, kad prezidentas išvyksta atostogų, būtų padėjęs išvengti dalies klausimų ir interpretacijų. „Normalu, jog valstybės vadovai atostogauja.
Aktualijos 2026-08-07
Ruginienė: mirusios mergytės šeimai nepriėmus pagalbos, kiti vaikai bus paimti
Jei Ukmergės rajone gyvenanti Žlabių šeima atsisakys bendradarbiauti su Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, atžalos iš šeimos turės būti paimtos, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. „Vaiko teisių apsaugos tarnyba stengiasi surasti tą kontaktą, nes lyg ir buvo tokių užuomazgų, kad šeima eis į kontaktą ir priims pagalbą. Mūsų pagrindinis tikslas, kad šeima priimtų pagalbą ir vaikai augtų kiek įmanoma saugesnėje aplinkoje.
Aktualijos 2026-08-05