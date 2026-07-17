Lina Linkevičiūtė
Trumpas prabilo apie svarbų sprendimą dėl Irano: spręs, ar „sunaikinti“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad turi priimti „svarbų sprendimą“ dėl savo stringančio karo su Iranu – visų pirma dėl to, ar jam reikėtų „sunaikinti“ Islamo Respubliką, ar ne. „Manęs laukia svarbus sprendimas“, – ketvirtadienį žinių portalui „Axios“ sakė jis. „Ar noriu įsiveržti ir juos (Irano režimą) sunaikinti, ar ne? Tai svarbus sprendimas. Su manimi gali nutikti bet kas“, – tvirtino jis. D. Trumpas konkrečiai nepaminėjo Irano, tačiau ne kartą grasino sunaikinti šią šalį.
Zelenskis paskelbė apie naujas derybas su JAV
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paskelbė, kad netrukus bus surengtos naujos derybos su Jungtinėmis Valstijomis. Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams, savo vakariniame vaizdo kreipimesi iš Kyjivo sakė V. Zelenskis. „Bus naujų pagalbos paketų Ukrainai, ypač oro gynybos srityje“, – teigė jis.
2026-09-18
Sikorskis skambina pavojaus varpais dėl Rusijos veiksmų: „Jis jau yra viduje“
Rusijos išpuolis prieš Jahodyno pasienio punktą prie Lenkijos sienos nesusilpnins Ukrainos partnerių ryžto – priešingai, jis sustiprins jų argumentus dėl Kremliaus neatsakingumo ir pasiryžimą jį atgrasyti. Kaip praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas, tai sekmadienį Kyjive surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sybiha pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis.
2026-09-14
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Praėjus parai paieškos toliau tęsiamos: po tragedijos jūroje ieškoma 129 dingusiųjų
Po mirtinos kelto avarijos Javos jūroje tęsiamos 129 dingusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijos, pirmadienį pranešė pareigūnai. Mažiausiai šeši žmonės žuvo, kai keltas sekmadienio rytą apvirto audringoje jūroje. 243 žmones plukdęs keltas plaukė iš Surabajos pagrindinėje Indonezijos Javos saloje į Bandžarmasiną Pietų Kalimantano provincijoje Borneo saloje, esantį už maždaug 500 kilometrų. Gelbėtojai baiminasi, kad keleiviai vis dar gali būti įstrigę apvirtusiame laive.
Donaldas Trumpas menkina žiniasklaidos prenešimus: „Mes taip pat juos šnipinėjame“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį sumenkino pranešimus, kad Kinijos subjektai perdavė Teheranui palydovinius karinės bazės Jordanijoje vaizdus prieš ir po Irano smūgio, per kurį žuvo trys JAV kariai.
Įtempta kova Švedijos rinkimuose – kairiųjų blokas turi nedidelę persvarą
Įtempta kova Švedijos parlamento rinkimuose nedidele persvara krypsta kairiųjų bloko naudai, pranešė rinkimų komisija. Suskaičiavus 93 proc. balsų, socialdemokratų vadovaujamas kairiųjų blokas nežymiai pirmauja prieš liberaliąją-konservatyviąją Nuosaikiųjų partiją, kuriai vadovauja Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas. Rinkimų komisijos duomenimis, kairiųjų blokas pirmauja, turėdamas 176 vietas, palyginti su 173 konservatyviojo bloko vietomis.
2026-09-14
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Lenkija: Rusija Vakarų Ukrainoje smogė į traukinį, važiavusį į Varšuvą
Rusijos dronas sekmadienį smogė į keleivinį traukinį, važiavusį iš Kyjivo į Varšuvą, tačiau niekas nenukentėjo, pranešė Varšuva ir Kyjivas, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė, kad buvo atakuojami vakariniai regionai. Ukraina teigė, kad smūgis buvo suduotas vos už 2 kilometrų nuo sienos su NATO nare Lenkija, pataikyta į keleivinio traukinio lokomotyvą, o V. Zelenskis pažymėjo, jog Maskva į jį smogė tyčia. Lenkija sakė, kad dar vienas dronas smogė netoli pasienio punkto.
Budanovas: Ukrainos derybos su Rusija vėl įvyks spalį
Ukraina tikisi, kad Jungtinių Valstijų tarpininkaujamos derybos su Rusija dėl taikos susitarimo bus atnaujintos kitą mėnesį, šeštadienį pareiškė prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas. „Ruošiamės spaliui“, – žurnalistams sakė Kyryla Budanovas, patvirtindamas, kad derybos vyks trišaliu formatu. Jis neįvardijo tikslios susitikimų datos ar vietos.
Merkel pirmą sykį pakomentavo AfD pergalę Vokietijoje
Buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel pavadino įtikinamą partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) pergalę rytinėje Saksonijos-Anhalto žemėje „tiesiog šokiruojančia“. Antradienį kalbėdama renginyje, kurį Kelne surengė Vokietijos telekomunikacijų bendrovė „Deutsche Telekom“, A. Merkel sakė, kad jos partija Krikščionių demokratų sąjunga (CDU) patyrė aiškų pralaimėjimą.
2026-09-08
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Zelenskis: jau netrukus Rusijos retorika keisis
Iki Rusijos Valstybės Dūmos rinkimų pabaigos Rusija stengsis nerodyti jokių mobilizacijos ženklų, tačiau po jų gali pakeisti savo retoriką. Tai bendraudamas su žurnalistais pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša „Ukrinform“ korespondentas. „Rusija dabar komunikuos, kad mobilizacijos nėra. Jie turi nuraminti visuomenę. Jie nenori parodyti mobilizacijos ar nieko gąsdinti, nes Rusijoje vyksta Dūmos rinkimai“, – sakė V. Zelenskis.
2026-09-08
Įtampa tarp Vokietijos ir Rusijos auga: Maskva Berlyno diplomatams davė 11 dienų
Rusija uždaro Vokietijos generalinį konsulatą Sankt Peterburge ir visus Vokietijos Goethe’s instituto filialus šalyje, pirmadienį pareiškė Užsienio reikalų ministerija Maskvoje. Vokietijos diplomatai turi palikti konsulatą iki rugsėjo 18 d., o Goethe’s instituto personalo paprašyta išvykti iš šalies ne vėliau kaip rugsėjo 13 d., nurodė ministerija.
2026-09-07
Iš Ukrainos žvalgybos – įspėjimas ir Baltijos šalims: ko gali griebtis Putinas
Rusija toliau didins prievartinį spaudimą NATO rytinio flango šalims, kad išbandytų sąjungininkų atsaką, duodamas interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė Ukrainos gynybos žvalgybos (HUR) vadovas Olehas Ivaščenka.
2026-09-07
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Volodymyras Zelenskis: atrodo, kad karas žiemą tęsis
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pareiškė, kad nors derybos su Kyjive besilankančiais JAV pasiuntiniais „vertinamos teigiamai“, šiuo metu atrodo, jog karas su Rusija šią žiemą tęsis. „Labai tikimės, kad mums pavyks susitarti su mūsų partneriais amerikiečiais, ir tikimės mūsų partnerių europiečių paramos – jei karas žiemą tesis, o šiuo metu taip ir atrodo – tačiau net ir tokiu atveju komandos šiandien teigiamai vertina mūsų ateities perspektyvas“, – teigė V. Zelenskis.
2026-09-06
Ukraina galimai raketomis SCALP smogė Rusijos kariuomenės būstinei
Inicijuodamos koncentruotą iš oro paleidžiamų raketų bangą, Ukrainos ginkluotosios pajėgos atakavo dvi Rusijos vadavietes okupuotame Donecke, o tai, regis, buvo bandymas surengti „galvos nukirsdinimo“ smūgį prieš didelio Rusijos junginio vadą ir aukšto rango pareigūnus, rašo „Kyiv Post“. Ukrainos generalinis štabas patvirtino, kad Donecke atakuotos pagrindinės ir atsarginės Rusijos vadavietės, tačiau nenurodė, kokie ginklai buvo naudojami.
2026-08-28
Graikija skubiai pakėlė naikintuvus F-16, praneša, kad virš oro uosto praskrido Turkijos dronas
Graikija penktadienį pakėlė naikintuvus F-16, nes virš vieno iš šalies oro uostų, kaip pranešama, praskrido Turkijos dronas, pranešė žiniasklaida ir karinis šaltinis.
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Naujausia žinia apie potvynį Nepale: dingusiųjų – daugiau nei 1,4 tūkst.
Po staigių potvynių ir nuošliaužų Nepalo ir Tibeto pasienyje Kinijos gelbėtojai su šunimis ir dronais prisijungė prie šimtų dingusiųjų paieškos, ketvirtadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Po nelaimės be žinios dingo daugiau nei 1,4 tūkst. žmonių, o aukų skaičius išaugo ir pasiekė mažiausiai 362, nes stichija nušlavė ištisus kaimus. Pekino užsienio reikalų ministerija nurodė, kad tarp dingusiųjų Nepale yra beveik 100 Kinijos piliečių.
Šiaurės Korėja sureagavo į JAV sprendimą dėl ginklų: žada „galingą atsaką“
Šiaurės Korėja ketvirtadienį pasmerkė JAV planus aprūpinti Seulą taktinėmis raketomis ir finansuoti žmogaus teisių stebėsenos projektus, žadėdama duoti „galingą atsaką“ į tai, ką Pchenjanas pavadino Vašingtono priešiškumu jos atžvilgiu. JAV Valstybės departamentas penktadienį pranešė, kad pritarė galimam raketų „AIM-9X Sidewinder Block II“ ir susijusios įrangos pardavimui Pietų Korėjai iš viso už maždaug 125 mln. dolerių (apie 107 mln.
2026-08-27
Pamatykite, kaip japonai tvarkosi su karščiais: pastatyti šaldytuvai žmonėms
Japoniją alinant vasaros karščiams, po kelionės dviračiu į darbą prastai pasijutęs sandėlio darbuotojas Isao Tabuchi patraukė link naujausio savo įmonės pirkinio – šaldytuvo žmonėms. Šis telefono būdelės dydžio įrenginys, kurio viduje vėsaus oro srovės užtikrina ledinį komfortą, buvo pristatytas tik šiais metais, tačiau pasirodė esąs populiarus šalyje, kuri, regis, nenumaldomai šyla. „Dėl to man tikrai pavyko atsigauti.
2026-08-25
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Galima diversija Vokietijoje: sutriko traukinių eismas, interneto ir telefono ryšys
Nežinomi nusikaltėliai geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto pažeidė kelis kabelius, todėl sutriko traukinių eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys, antradienį pranešė policija. Policijos atstovas sakė, kad specializuotas kovos su terorizmu ir valstybės saugumo padalinys atlieka tyrimą dėl įtarimų diversija Baknango mieste, kuriame gyvena 38 tūkst. žmonių ir kuris yra įsikūręs į šiaurės rytus nuo Štutgarto.
2026-08-25
Maskvai – akibrokštas iš sąjungininkės: Kremliaus perspėjimų nepaiso
Skambant Maskvos perspėjimams nesiekti didesnės integracijos į Europą, Armėnija netrukus pradės ruoštis stojimui į Europos Sąjungą (ES), pirmadienį parlamentui pareiškė ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas. Armėnija oficialiai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau jau daugelį metų mezga ryšius su ES. Šalyje tvyro susierzinimas dėl, jos manymu, Rusijos nesugebėjimo jos apsaugoti per konfliktus su kaimyniniu Azerbaidžanu.
2026-08-24
Dėl rizikų atšaukiama beveik 3 mln. „Tesla“ automobilių: įspėjo dėl durų rankenėlių
„Tesla“ Kinijoje atšaukia beveik 3 mln. automobilių, kurių vidinės durų rankenėlės skubiu atveju gali trukdyti žmogui išlipti iš savo transporto priemonės, pranešė Pekino nacionalinė rinkos priežiūros institucija. Aštuoni Kinijos automobilių gamintojai taip pat ėmėsi atšaukimų dėl panašių saugos rizikų, penktadienį paskelbė Kinijos valstybinė rinkos reguliavimo administracija (SAMR). Kai kurie atšaukimai įsigaliojo nedelsiant, o kiti prasidėjo savaitgalį ir pirmadienį.
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Prie Graikijos Kretos salos krantų pastarosiomis dienomis išgelbėta daugiau nei 150 migrantų
Graikijos valdžios institucijos per pastarąsias tris dienas prie Kretos salos krantų koordinavo daugiau nei 150 migrantų išgelbėjimą, sekmadienį pranešė naujienų agentūra ANA. Vien penktadienį per dvi operacijas, kurias vykdė Europos Sąjungos sienų apsaugos agentūros „Frontex“ valdomi laivai, buvo išgelbėtas 131 žmogus, skelbė ANA. Šeštadienį pro šalį plaukiančiam dujų tanklaiviui buvo nurodyta iš nedidelio laivo išgelbėti 33 migrantus.
2026-08-23
Kyjive susirinkus Baltijos ir Šiaurės šalių lyderiams, Norvegija pažadėjo skirti beveik 8 mlrd. eurų
Baltijos ir Šiaurės šalių lyderiams susirinkus Kyjive pademonstruoti paramą, Norvegijos ministras pirmininkas sekmadienį pranešė, kad jo šalis kitais metais Kyjivui skirs 9 mlrd. JAV dolerių (7,7 mlrd. eurų). Kyjivas pirmadienį surengs vadinamosios Norinčiųjų koalicijos – Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės vadovaujamos iniciatyvos – susitikimą, skirtą aptarti, kaip artėjant žiemai padidinti tiek paramą Ukrainai, tiek spaudimą Rusijai, kad ši nutrauktų savo invaziją.
2026-08-23
Zelenskis kartoja, kad Ukraina nedalyvavo išpuolyje prieš „Nord Stream“
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pakartojo, kad Kyjivas nedalyvavo 2022 m. surengtame išpuolyje prieš dujotiekį „Nord Stream“, kuriuo į Europą tekėjo rusiškos dujos. Vokietijos prokurorai praėjusį mėnesį pareiškė, kad bombų sprogimus užsakė Ukrainos valstybė, o šie kaltinimai gali apsunkinti Kyjivo ir svarbaus karinio rėmėjo santykius. V. Zelenskis savo šalies vaidmenį visada neigė.
2026-08-23
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Suomija: Rusijos lėktuvas galimai įskrido į šalies erdvę, vyksta tyrimas
Suomijos gynybos ministerija ketvirtadienio vakarą pareiškė įtarianti, kad anksčiau tą pačią dieną šalies oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. „Kiekvienas įtariamas oro erdvės pažeidimas vertinamas rimtai“, – ministerijos pareiškime cituojamas gynybos ministras Anttis Hakkanenas. „Vyksta tyrimas“, – pridūrė jis. Jau yra įvykę keletas tokių incidentų Suomijoje, kuri su Rusija turi 1 340 kilometrų ilgio sieną, jau yra įvykę keletas tokių incidentų.
2026-08-21
Skaudi netektis: mirė vos 36-erių garsi aktorė
Būdama 36-erių, mirė JAV aktorė Hayden Panettiere, žinoma dėl vaidmenų serialuose „Herojai“ ir „Našvilis“ bei filme „Klyksmas 4“, pranešė JAV žiniasklaida, remdamasi jos tėvo pranešimu. „Su didžiuliu liūdesiu dalijamės žinia apie tragišką mūsų mylimos Hayden mirtį.
2026-08-17
ES ruošia griežčiausias sankcijas Rusijai nuo karo pradžios
Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad nori trečdaliu padidinti dėl karo prieš Ukrainą sankcionuotų Rusijos subjektų skaičių, pirmadienį pranešė Vokietijos laikraštis „Die Welt“. Nuo Maskvos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. blokas jau priėmė 21 sankcijų Rusijai paketą. „Rudeniui teikiu plačiausius sankcijų sąrašus nuo karo pradžios“, – „Die Welt“ sakė K. Kallas.
2026-08-17
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Trumpas įsakė mažinti JAV ir Pietų Korėjos karinių mokymų mastą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį įsakė gerokai sumažinti netrukus vyksiančias bendras karines pratybas su Pietų Korėja, paminėdamas savo „labai gerus santykius“ su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu. D. Trumpas taip pat užsiminė, kad kasmetinių pratybų su Pietų Korėjos pajėgomis galiausiai galėtų būti atsisakyta visai.
2026-08-17
Turistų pamėgtame miestelyje – panika: šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo liepsnų
Miškų gaisrai Kroatijoje privertė šimtus žmonių bėgti iš nedidelio turistinio miestelio šalies Adrijos jūros pakrantėje, o ugniagesiai penktadienį kovojo su sparčiai plintančiomis liepsnomis. Daugiau nei 150 ugniagesių buvo dislokuoti Lokva Rogoznicoje, kur liepsnos greitai apėmė aplinkinius pušynus ir augmeniją, o vėliau išplito į gyvenamuosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemones, pranešė vietos žiniasklaida.
„Hibridinės atakos scenarijus“: po drono su sprogmenimis radimo Vokietijos oro uoste tvyro chaosas
Skrydžiai Vokietijos Leipcigo/Halės oro uosto šiauriniame kilimo ir tūpimo take ketvirtadienį vis dar buvo sustabdyti. Anksčiau šią savaitę šiame oro uoste buvo rastas dronas su sprogmenimis, kuris sukėlė didelį susirūpinimą dėl saugumo. Skrydžiai buvo vykdomi oro uosto pietiniame kilimo ir tūpimo take, kuris trečiadienį buvo trumpam uždarytas, kol tarnybos tvarkėsi su incidentu.
2026-08-06
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Donaldas Trumpas rugsėjį lankysis Airijoje
JAV prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį trumpam apsilankys savo šeimos golfo aikštyne Airijoje, kur vyks turnyras „Irish Open“, sekmadienį pranešė vietos žiniasklaida. Jis maždaug rugsėjo 12 d. turėtų apsilankyti golfo aikštyne Dunbege, Airijos vakaruose, kai čia vyks „Irish Open“, skelbė naujienų agentūra „Press Association“ ir Airijos transliuotojas RTE.
Ispanijos premjeras kirto Europai: dabar tam ne metas
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas, susilaukęs kai kurių savo kolegų Europos Sąjungoje (ES) kritikos dėl migrantų antplūdžio Seutoje, penktadienį pareiškė, kad „dabar ne metas susiskaldyti“. „Dabar reikia toliau kurti stiprią ir vieningą ES“, – tinkle „X“ paskelbtame įraše, kuriame pateikiama neteisėto atvykimo į kitas Europos dalis atvejų statistika, pridūrė jis.
2026-07-31
Incidentas virš Baltijos jūros: Lenkijos pajėgos perėmė rusų lėktuvą
Lenkijos oro pajėgos virš Baltijos jūros vėl perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, penktadienį pranešė vyriausybė Varšuvoje. Reaguojant į tai, kad už 40 km į šiaurę nuo pajūrio kurorto Kolobžego buvo pastebėtas Rusijos žvalgybinis lėktuvas Il-20, buvo pakelti du Lenkijos naikintuvai F-16, socialiniame tinkle „X“ parašė Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas.
2026-07-31
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Lietuvių pamėgtoje šalyje – tikras pragaras: evakuojami gyventojai, žmonės bėga su gyvuliais
Trečiadienį Turkijos vakaruose kilo miškų gaisrai, kurie sunaikino kai kuriuos namus ir privertė evakuoti kitus bei viešąją ligoninę, taip pat uždaryti kelius, pranešė vietos žiniasklaida. Apie aukas kol kas nepranešama. Valdžia įspėjo apie plintančius miškų gaisrus, kuriuos kursto ekstremalus karštis ir stiprūs vėjai.
2026-07-29
Po Peskovo žmonos reikalavimų – Europos reakcija: „Trumpas atsakymas“
Europos Komisija (EK) pareiškė esanti įsitikinusi sankcijų, kurios 2022 m. buvo pritaikytos Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo žmonai Tatjanai Navkai, teisėtumu. Prieš tai žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad moteris nusprendė ginčyti ribojamąsias priemones. Kaip praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas, tokį komentarą spaudos konferencijoje Briuselyje išsakė EK atstovas spaudai Anouaras El Anouni.
2026-07-28
Rusijai – milžiniškas smūgis: didelė naftos gamykla sustabdė savo darbą
Rusijos Tiumenės srities naftos perdirbimo gamykla po praėjusį savaitgalį surengtos drono atakos, per kurią buvo apgadinti antrinio perdirbimo įrenginiai, visiškai sustabdė žalios naftos perdirbimą ir naftos produktų gamybą. Apie tai naujienų agentūrą „Reuters“ informavo du pramonės šaltiniai, praneša „The Moscow Times“. Tiumenės srities gubernatorius Aleksandras Mooras šeštadienį patvirtino, kad Ukrainos dronas atakavo Tiumenės naftos perdirbimo gamyklą, objekte kilo gaisras.
2026-07-28
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Rusijos dronai skverbiasi į NATO šalį: Rumunija nebetylėjo – ėmėsi veiksmų
Rumunija pirmadienį nurodė išsiųsti iš šalies Rusijos ambasados darbuotoją, taip duodama „tvirtą atsaką“ į pasikartojančius atvejus, kuomet jos oro erdvę pažeidžia dronai. Ukrainoje tęsiantis Rusijos pradėtam karui, Rumunija praėjusios savaitės pabaigoje tris dienas iš eilės numušė po droną, o šalies gynybos ministerija pirmadienį pranešė apie naują įsiveržimą. Rumunija pirmadienį išsikvietė Rusijos ambasadorių Vladimirą Lipajevą.
2026-07-27
Irano Revoliucinė gvardija skelbia sustabdžiusi 4 laivus, bandžiusius perplaukti Hornuzo sąsiaurį
Irano Revoliucinė gvardija šeštadienį pareiškė, kad jos pajėgos per pastarąsias 24 valandas sustabdė keturis laivus, bandžiusius perplaukti strategiškai svarbų Hormuzo sąsiaurį.
2026-07-25
Volodymyras Zelenskis: Rusijos pajėgos per naktį į Ukrainą paleido dvi raketas ir 160 dronų
Rusijos pajėgos per naktį į Ukrainos piliečius paleido dvi raketas ir beveik 160 dronų. Todėl oro gynyba yra Ukrainos prioritetas kiekviename tarptautiniame susitikime, tinkle „Telegram“ pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. „Rusai panaudojo iš viso dvi raketas ir beveik 160 dronų. Iki šiol pranešta, kad per praėjusios nakties išpuolius visoje šalyje buvo sužeista 10 žmonių. Oro gynyba dabar yra kiekvienos valstybės institucijos prioritetas kiekviename tarptautiniame susitikime.
2026-07-25
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Tarptautinio Baudžiamojo Teismo šalys narės dėl kaltinimų priekabiavimu nušalino vyriausiąjį prokurorą
Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) vyriausiasis prokuroras Karimas Khanas buvo atleistas, penktadienį pranešė šio teismo valstybės narės. Slaptame balsavime 82 iš 125 teismo šalių narių nusprendė, kad K. Khanas „padarė šiurkštų nusižengimą ir rimtai pažeidė pareigas, ir jį nušalino“, sakoma išplatintame pareiškime. „Asamblėjos pirmininkas toliau ragina deramai gerbti visų susijusių šalių privatumą ir teises“, – pažymima pareiškime.
Latvija draus knygų, laikraščių ir vaizdo žaidimų importą iš Rusijos bei Baltarusijos
Latvija pritarė nacionaliniam draudimui importuoti įvairias rusiškas ir baltarusiškas vartojimo prekes, tokias kaip knygos, laikraščiai, vaizdo žaidimai, drabužiai, avalynė, žaislai ir sporto įranga, penktadienį pranešė „Euronews“. Latvijos parlamentas pritarė įstatymo pataisoms, ribojančioms įvairių rusiškų ir baltarusiškų vartojimo prekių, kurioms dar netaikomos Europos Sąjungos (ES) sankcijos, importą.
Rusija kare neteko dar 1 450 karių ir dviejų oro gynybos sistemų
Bendri Rusijos pajėgų koviniai nuostoliai nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. liepos 25 d. pasiekė apie 1 437 550 karių, įskaitant 1 450 kariškių, kurie buvo likviduoti per praėjusią parą, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
2026-07-25
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Trumpas svarsto stipresnių smūgių Iranui galimybę
Artimųjų Rytų karui plečiantis, Teherano remiami husių sukilėliai šeštadienį prisiėmė atsakomybę už raketų smūgį Saudo Arabijai, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas svarstė naujų smūgių Iranui galimybę. JAV kariuomenė šeštadienį nutraukė kasdienius pranešimus apie naujus smūgius Islamo Respublikai, nors prieš tai 13 naktų iš eilės atakavo tenykščius karinius taikinius.
Trumpas prakalbo apie trečią kadenciją
Penktadienį kreipdamasis į perkeltos Baltųjų rūmų korespondentų vakarienės, vykusios praėjus trims mėnesiams po to, kai pradinį renginį sutrikdė pasikėsinimas nužudyti, dalyvius, JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikavo „melagienų žiniasklaidą“ ir kalbėjo apie draudžiamą trečią kadenciją valstybės vadovo poste.
2026-07-25
Po protestų Ukrainoje – netikėtas Fedorovo pareiškimas Zelenskiui
Buvęs Ukrainos gynybos ministras, kurio nušalinimas įplieskė savaitę trukusius protestus ir lėmė šalies ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado atleidimą, ketvirtadienį pareiškė, kad atmeta prezidento Volodymyro Zelenskio pasiūlymus eiti naujas pareigas.
2026-07-23
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Iš Zelenskio – įspėjimas apie Putino planus
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas ruošiasi papildomai mobilizacijai Rusijoje ir planuoja plėsti karą. Valstybės vadovas tokį komentarą išsakė bendroje spaudos konferencijoje su Airijos ministru pirmininku Micheálu Martinu, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.
2026-07-23
Siaubinga nelaimė: Nyderlanduose susidūrė 2 tramvajai, dešimtys žmonių sužeisti
Trečiadienį Roterdame ant svarbaus tilto susidūrė du tramvajai, sužeista mažiausiai 15 žmonių, vienas iš jų – sunkiai, pranešė pareigūnai. Erazmo tiltas yra svarbus šio Nyderlandų uostamiesčio objektas, nutiestas per Maso upę. Jis taip pat yra reikšmingas transporto mazgas. Vaizdo kameros užfiksavo, kaip vienas tramvajus rėžiasi į kito galą. Abu jie buvo apgadinti, o eismo juostose pažiro nuolaužos. Pareigūnai atitvėrė įvykio vietą, o tiltas buvo uždarytas abiem kryptimis.
2026-07-22
„Jie nieko negali padaryti“: Trumpas pasakė, kur smogs toliau
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu, ir įspėjo, jog kitas JAV karinis taikinys gali būti požeminis branduolinis kompleksas, žinomas kaip Kirtiklio kalnas. Kirtiklio kalnas yra giliai po žeme netoli Natanzo esantis branduolinis objektas. Vakarų žvalgyba įtaria, kad Iranas čia stato nedeklaruotą sodrinimo objektą.
2026-07-21
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Putinas įvarytas į kampą? Kyjivas prognozuoja lūžį kare
Taikos derybos gali būti atnaujintos po dviejų ar trijų mėnesių, kai baigsis aktyvioji Rusijos puolimo fazė ir įsigalios Ukrainos tolimojo nuotolio sankcijos. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai televizijos eteryje pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarijos patarėjas Serhijus Leščenka.
2026-07-21
Vertingiausių įmonių reitinge – nauji pokyčiai
Vykstant naujausiam puslaidininkių įmonių akcijų išpardavimui ir tvyrant abejonėms, ar dirbtinio intelekto (DI) bumas neatsiliks, „Nvidia“ penktadienį trumpam neteko savo, kaip vertingiausios pasaulyje bendrovės, kurios akcijomis prekiaujama viešai, titulo ir perleido jį „Apple“. Rinką persekiojant susirūpinimui dėl DI įmonių akcijų vertės, „Nvidia“ akcijos nukrito 4 proc., todėl šios bendrovės vertė sudarė apie 4,8 trln. JAV dolerių (4,2 trln. eurų) ir buvo kiek mažesnė, lyginant su 4,9 trln.