Lietuvą užgrius pavojingas ciklonas – štai kur klius labiausiai

E. Latvėnaitė skelbia, kad Šiaurės Vakaruose ir virš Šiaurės Europos įsitvirtinusi neramesnių ir lietingesnių ciklonų sistema atnešė ir dar atneš beveik rudeniškus orus. Pasak sinoptikės, Baltija ir Lietuva kol kas bus ciklonų sistemos neramioje, pietinėje dalyje
„Penktadienį palis daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, bet penktadienio pavakare mus dar vieno ciklono, vardu Alexa III-oji atmosferos frontas pasieks, jau daugiau vakarinė pusę palaistys.
Vėliau, savaitgalyje, per Baltiją mažiau ar daugiau lietingesni atmosferos frontai keliaus, gausiau lis sekmadienio dieną, kai mus vėl šaltasis atmosferos frontas pasieks. Ir penktadienį ir savaitgalyje dažnai pūs stiprokas, daugiausia pietvakarių vėjas“, – „Facebook“ rašė sinoptikė.
Anot E. Latvėnaitės, didesnės šilumos Lietuvos gyventojai nesulauks. Nors giedresnėmis dienomis daugiau sušils pietinė Lietuvos pusė, tačiau naktys bus vėsokos, ypač penktadienio naktis, rašė sinoptikė.
„Didesnės šilumos irgi nesulauksime, tik giedresnėmis dienomis kiek daugiau sušils pietinėje Lietuvos pusėje, bet giedresnės naktys bus vėsokos, ypač penktadienio naktis. Kita savaitė, ypač jai įsibėgėjus irgi gerų orų nežada. Nuo antradienio vėjas jau suksis iš šiaurės, dar vėsesnis oras iš ten brausis, tad antradienio ir trečiadienio naktys jau bus gerokai vėsesnės.
Gausiau palis pirmadienį, antradienį tik šiek tiek. Trečiadieniui ir ketvirtadieniui orų modeliai prognozuoja, kad mus pasieks gana audringas ir lietingas pietinis ciklonas, trečiadienį gali padalinti Lietuvą į šiltesnę ir sausesnę vakarinę, šiaurės vakarinę ir darganotą ir žvarbią pietrytinę, rytinę puses, ketvirtadienis jau gali visur darganotas būti“, – rašė sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Penktadienį, rugsėjo 18 d. protarpiais palis – naktį daugiausia vakariniuose rajonuose, dieną jau daug kur šiek tiek palis, pavakare vėl gausiau vakariniuose rajonuose. Rytą pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose kai kur rūkai ar miglos nusidrieks. Vėjas naktį pietinių krypčių 6–11 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 7–11°C, vakariniuose rajonuose 12–14°C, pajūryje apie 16°C, dieną 17–20°C.
Šeštadienį, rugsėjo 19 d. protarpiais palis, rytą ir dieną daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15 m/s, dieną daug kur gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį 10–13°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke, pajūryje 14–16°C, dieną 18–21°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose, šilčiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose.
Sekmadienį, rugsėjo 20 d. naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dienos pradžioje kai kur protarpiais palis, įdienojus gausesnio lietaus debesys, pradedant vakariniais rajonais, keliaus per Lietuvą į rytus, jau gausiau, kai kur ir gausokai laistys. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 10–14°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke, pajūryje apie 16°C, dieną 16–21°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, šilčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose.
Pirmadienį, rugsėjo 21 d. protarpiais lis, kai kur su perkūnija ir gausiau. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, naktį gūsiai 15–18 m/s. Naktį 10–13°C, pajūryje 14–16°C, dieną 14–17°C.
Antradienį, rugsėjo 22 d. naktį tik šiek tiek kai kur palis, rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose rūkai nusidrieks, dieną protarpiais jau daug kur palis, perkūnija paburbės. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 6–11 m/s, dieną šiaurės 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 6–9°C, pajūryje 10–13°C, dieną 15–18°C.
Trečiadienį, rugsėjo 23 d. naktį be lietaus, vakariniuose rajonuose rūkai nusidrieks, dieną lietus pietiniuose, pietrytiniuose, rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, popietę ir Vidurio Lietuvą pasieks. Vėjas šiaurinių krypčių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 6–9°C, pajūryje 10–12°C, dieną 16–18°C, pietiniuose, pietrytiniuose, rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose 12–15°C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 24 d. lis jau visoj Lietuvoj, kai kur gausokai. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį 9–14°C, dieną tik 14–16°C.
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