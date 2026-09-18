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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinoptikai skelbia naujausią orų prognozę – turi ir blogų, ir gerų žinių

2026-09-18 06:10 / šaltinis: Meteo.lt
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2026-09-18 06:10
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Meteorologai praneša, kad artimiausiomis dienomis liūtys nenustos skalbti daugelio šalies regionų, vis tik vėsu nebus – vietomis temperatūra kils net iki 22 laipsnių. Plačiau apie orus kalbėjo sinoptikas Naglis Šulija.

Meteorologai praneša, kad artimiausiomis dienomis liūtys nenustos skalbti daugelio šalies regionų, vis tik vėsu nebus – vietomis temperatūra kils net iki 22 laipsnių. Plačiau apie orus kalbėjo sinoptikas Naglis Šulija.

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Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsnių šilumos.

Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

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Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, dieną daug kur protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vėjas pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

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(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietus sostinėje

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 18 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 10 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 20 cm, fiksuojamas Minijoje ties Priekule. Žymesnis kilimas, iki 28 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga.

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Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 15–17, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 17, laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandeyje rasite čia.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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