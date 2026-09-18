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TV3 naujienos > Lietuva

Pokyčiai palies tūkstančius šeimų: gimdymo skyriuose – nauja tvarka

2026-09-18 11:24 / šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
2026-09-18 11:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje nuosekliai stiprinama nėščiųjų, gimdyvių, pagimdžiusių moterų ir naujagimių sveikatos priežiūra, skelbia Sveikatos apsaugos ministerija (SAM). Ministras Linas Kukuraitis pasirašė įsakymo pakeitimus, kuriais užtikrinamas efektyvesnis motinos ir naujagimio sveikatos paslaugų teikimas. Taip pat nėščiųjų priežiūra papildyta naujais reikalavimais bei diagnostikos metodais.

Nėščia moteris (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (10)

Lietuvoje nuosekliai stiprinama nėščiųjų, gimdyvių, pagimdžiusių moterų ir naujagimių sveikatos priežiūra, skelbia Sveikatos apsaugos ministerija (SAM). Ministras Linas Kukuraitis pasirašė įsakymo pakeitimus, kuriais užtikrinamas efektyvesnis motinos ir naujagimio sveikatos paslaugų teikimas. Taip pat nėščiųjų priežiūra papildyta naujais reikalavimais bei diagnostikos metodais.

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Pasak L. Kukuraičio, pakeitimai leis efektyviau koordinuoti moterų nėštumo metu gaunamas paslaugas ir atliekamus tyrimus bei naujagimiams teikiamas sveikatos paslaugas, sustiprins paslaugų kokybės stebėseną.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Linas Kukuraitis (BNS nuotr.)

„Viena svarbiausių naujovių – įdiegta 52 kokybės rodiklių sistema. Tai leis visose šalies gydymo įstaigose stebėti nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, objektyviai vertinti suteiktas paslaugas, pastebėti trūkumus ir juos ištaisyti“, – sako sveikatos apsaugos ministras.

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Leis atsivesti gimdyvės pasirinktus lydinčius asmenis

Įsakymo pakeitimais įtvirtinama gimdyvės teisė į gimdymo patalpą atsivesti pasirinktus lydinčius asmenis. Tai suvienodina praktikos reikalavimus visose šalies sveikatos priežiūros įstaigose. 

Teisės aktu išplėstas nėštumo rizikos veiksnių sąrašas, taip pat rizikos veiksnių, kuriems esant nėščioji turi būti siunčiama tretinio lygio specialistų konsultacijai, sąrašas. Įtraukta daugiau medicininių indikacijų, kurioms esant gimdyme privalo dalyvauti gydytojas neonatologas arba vaikų ligų gydytojas. Pakeitimai leidžia tiksliau identifikuoti nėštumus, kuriems reikalinga aukštesnio lygio priežiūra, ir užtikrina vienodą rizikos vertinimą visuose nėštumo priežiūros etapuose.

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Pakeitimais nėščiųjų priežiūra papildoma naujais diagnostikos metodais, tikslinami ir nustatomi papildomi gimdyvių ir pagimdžiusių moterų priežiūros reikalavimai. Taip pat atnaujinama Perinatologijos integruotos sveikatos priežiūros stebėsenos komiteto sudėtis ir nustatoma nauja nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių priežiūros kokybės stebėsenos sistema.

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Sveikatos priežiūros įstaigoms šie pakeitimai padės užtikrinti efektyvų teikiamų perinatologijos paslaugų koordinavimą ir kokybę. Šių paslaugų stebėsena, tiksliai apibrėžti kokybės rodikliai, rizikos veiksnių sąrašai bei modernizuoti tyrimų ir konsultacijų reikalavimai leis operatyviai identifikuoti problemas ir imtis priemonių jų prevencijai bei priežiūros kokybės gerinimui.

Pakeitimai leis užtikrinti pacientų teisių bei paslaugų prieinamumo laikymąsi, o personalo kvalifikacijos kėlimas garantuos, kad paslaugos atitiktų šiuolaikinę praktiką ir tarptautinius standartus. 

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