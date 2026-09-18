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Savivalda prašo Vyriausybės leisti valdyti dalį GPM tarifo

2026-09-18 14:06 / šaltinis: BNS
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2026-09-18 14:06
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Savivalda siūlo leisti jai koreguoti jos gaunamą gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifo dalį, numatyti jai dalį pelno mokesčio pajamų bei didinti nacionalinio plėtros banko ILTE paskolų limitą.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Savivalda siūlo leisti jai koreguoti jos gaunamą gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifo dalį, numatyti jai dalį pelno mokesčio pajamų bei didinti nacionalinio plėtros banko ILTE paskolų limitą.

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Tokie penktadienį premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristatyti siūlymai leistų savivaldai didinti regionų patrauklumą verslui ir gyventojams, mažintų priklausomybę nuo centrinės valdžios, pranešė Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA).

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„Atėjo laikas peržiūrėti pačią GPM paskirstymo sistemą ir dalį šio mokesčio padaryti savarankišku savivaldybių pajamų šaltiniu įvedant du lygius – nacionalinį GPM ir savivaldybės GPM“, – pranešime sakė LSA prezidentas Audrius Klišonis.

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Anot jo, savivalda siūlo leisti jai pačiai koreguoti dalį GPM tarifo sumažinant savivaldybių gyventojams tenkančią dalį – pavyzdžiui, 20 proc. tarifą mokantis gyventojas 10 proc. mokėtų valstybei, o likusi savivaldybei tenkanti dalis galėtų būti mažinama iki 8 proc., todėl galutinis tarifas sumažėtų iki 18 procentų.

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A. Klišionio teigimu, savivaldybės tokiu būdu galėtų daryti įtaką daliai savo pajamų, geriau atliepti specifinius konkretaus regiono poreikius, motyvuoti verslą bei pasiūlyti gyventojams patrauklesnes sąlygas: „Išskirtiniais atvejais savivaldybė galėtų atleisti nuo dalies ar viso jai tenkančio mokesčio – tai paskatintų gyventojus joje kurtis ir dirbti.“

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Asociacija pabrėžia, kad šie skaičiai yra orientaciniai bei dėl jų dar turėtų būti diskutuojama.

Šiemet savivaldybių biudžetams skiriama 50,45 proc. visų GPM pajamų.

LSA taip pat siūlo skirti dalį pelno mokesčio savivaldybei iš jo ekonominės veiklos augimo – tai motyvuotų savivaldybes gerinti verslo sąlygas, aktyviau pritraukti investicijų.

Ji taip pat prašo keisti ILTE paskolų savivaldybėms limitą. Asociacijos teigimu, 2026–2029 metams ILTE paskelbtą 100 mln. eurų limitą savivaldybės išnaudojo per kelias savaites, paskolomis spėjo pasinaudoti tik 14 iš 60 savivaldybių, gavusios finansavimą 42 projektams.

Anot A. Klišonio, ILTE finansavimas tapo esminiu kuriant ar atnaujinant viešą infrastruktūrą, gerinant paslaugų kokybę.

„Ilgą laiką savivaldybių galimybės skolintis savarankiškiems investiciniams projektams buvo suvaržytos, poreikis tokioms paskoloms ypač išaugęs“, – sakė A. Klišonis.

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