Aukok.lt žengia į naują etapą: dėmesys – bendrystei

Atsinaujinimą paskatino po ilgų veiklos metų besikeičiantis platformos vaidmuo. Šiandien Aukok.lt siekia būti ne tik įrankiu paramai surinkti, bet ir vieta, kuri telkia bendruomenę. Kartu platforma kviečia į aukojimą pažvelgti plačiau – ne tik kaip į atsaką į problemą ar nelaimę, bet ir kaip į prasmingą veiksmą, leidžiantį kurti pokytį.
„Norime būti platforma, kuri sujungia aukotojus ir organizacijas, skatina rasti savo būdą padėti ir aiškiai parodo, ką gali pakeisti net ir mažas veiksmas. Todėl atsinaujindami galvojome ne tik apie mus geriausiai atspindinčią vizualinę tapatybę, bet ir apie tai, kaip stiprinti ryšį su aukotojais, didinti pasitikėjimą ir užtikrinti skaidrumą“, – sako Aukok.lt vadovė Modesta Kairytė.
Naujo identiteto pagrindu tapo bendrystė – idėja, kad pokytį kuria daugelio žmonių ir iniciatyvų indėlis. Šią mintį perteikia ir naujas Aukok.lt simbolis – iš kelių persidengiančių gijų sudarytas mazgas, kurio centre galima įžvelgti širdį. Kartu pristatoma ir nauja platformos žinutė – „Bendrystė, keičianti gyvenimus“.
„Mazgas simbolizuoja ryšį tarp žmonių, organizacijų ir iniciatyvų. Jis atspindi ir pačią aukojimo esmę – atskirų veiksmų susijungimą į bendrą rezultatą. Todėl kurdami identitetą siekėme aiškiau atskleisti platformos vaidmenį ir kryptį, o aukojimą parodyti kaip pozityvų ir žmones jungiantį veiksmą“, – sako prie Aukok.lt atsinaujinimo prisidėjusios kūrybinės reklamos agentūros „Ogilvy“ vykdomasis direktorius Dovydas Kėdikas.
Kuriant naują Aukok.lt veidą buvo svarbu suprasti, ko iš aukojimo platformos tikisi patys aukotojai. Šiais metais, bendradarbiaujant su ISM universitetu, buvo atliktas Aukok.lt aukotojų elgesio tyrimas. Jis parodė, kad žmonėms svarbu ne tik žinoti, kam renkama parama, bet ir suprasti, kaip panaudojamos lėšos ir kokį pokytį jos padeda sukurti. Būtent šie kriterijai buvo tarp reikšmingiausių renkantis organizaciją, kuriai aukoti.
„Stiprėjant aukojimo kultūrai – tyrimai rodo, kad paramą nors vienai organizacijai skiria pusė Lietuvos gyventojų – didėja ir lūkesčiai dėl atskaitomybės. Aukotojai nori ne tik padėti, bet ir tiksliai žinoti, kur keliauja jų parama ir kam ji panaudojama. Todėl kartu su nauju identitetu norime gerinti ir pačią aukojimo patirtį – kad ji būtų aiški, patogi, skaidri ir įkvėptų sugrįžti“, – teigia M. Kairytė.
Su teigiama aukojimo patirtimi, kuri skatina skirti paramą dar kartą ir rekomenduoti platformą kitiems, Aukok.lt aukotojų elgesio tyrimo respondentai labiausiai siejo paprastą platformos naudojimą, patikimumą ir skaidrumą. Atsižvelgdama į šiuos aukotojų lūkesčius, Aukok.lt sieks, kad ir toliau kiekvienas platformoje esantis projektas turėtų aiškų poveikio aprašą ir laiku pateiktą kokybišką ataskaitą.
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