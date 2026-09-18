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TV3 naujienos > Verslas

Turite nenaudojamos žemės? Skiria ir virš 2 tūkst. eurų už ha – štai ką reikia daryti

2026-09-18 11:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Urtė Pangonytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 11:36
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Turintiems žemės gali atsirasti galimybė gauti daugiau nei 2 tūkst. eurų paramos – tam tereikia įveisti arba atkurti mišką. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad parama skiriama privačios žemės valdytojams ir savivaldybėms. Tačiau norintiems pasinaudoti parama svarbu nepraleisti paraiškų teikimo termino ir tinkamai paruošti dokumentus.

Turintiems žemės gali atsirasti galimybė gauti daugiau nei 2 tūkst. eurų paramos – tam tereikia įveisti arba atkurti mišką. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad parama skiriama privačios žemės valdytojams ir savivaldybėms. Tačiau norintiems pasinaudoti parama svarbu nepraleisti paraiškų teikimo termino ir tinkamai paruošti dokumentus.

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NMA įvardija, kad pagrindinis šios priemonės tikslas – prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir didinant anglies dioksido sekvestraciją, taip pat plėtoti tvariąją energetiką. 

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Skiria ir virš 2 tūkst. eurų

Anot agentūros, iki 2026 m. rugsėjo 30 d. finansiškai bus remiamas miško veisimas ir stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

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Dėl paramos šios veikloms gali kreiptis visi privačios žemės valdytojai. T. y. fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys žemę nuosavybės teise (paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus).

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Taip pat ir savivaldybės, valdančios žemę teisėtais pagrindais.

NMA nurodo, kad šiam kvietimui skirta 3,8 mln. eurų paramos lėšų (Sostinės regiono projektams gali būti skirta ne daugiau kaip 1,05 mln. eurų).

Agentūra prideda, kad vieno hektaro miško įveisimo arba atkūrimo išmoka (kai želdinamo miško plote nėra savaime augančių medžių, išskyrus pavienius medžius ar mažas jų grupes, kurie į rūšinės sudėties formulę neįskaitomi) apskaičiuojama vadovaujantis projektuose nurodytomis veisiamo arba atkuriamo miško rūšinės sudėties formulėmis, išskaičiuojant išmokų dalis pagal formulėse nurodytas medžių rūšių procentines dalis, išreikštas koeficientais nuo 1 iki 10.

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Pavyzdžiui, pagal formulę 7P3B vieno hektaro miško įveisimo išmoka apskaičiuojama taip: 70 proc. paprastosios pušies miško įveisimo įkainio (1 212,4 euro) + 30 proc. beržo miško įveisimo įkainio (453,3 euro) = 1 665,7 euro už ha.

Pagal formulę 7P3B vieno hektaro miško atkūrimo išmoka apskaičiuojama taip: 70 proc. paprastosios pušies miško atkūrimo įkainio (1392,3 euro) + 30 proc. beržo miško atkūrimo įkainio (530,4 euro) = 1 922,7 euro už ha.

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Kaip pateikti paraišką?

Agentūra pabrėžia, kad paramos paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

„Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pateikiami vienu iš šių būdų:

  • elektroniniu paštu [email protected], pasirašius juos kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikiant paraišką bei nuskenuotus prašomus dokumentus PDF formatu;
  • naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (toliau – ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), pateikiant paraišką ir prašomus dokumentus PDF formatu.

Jeigu dokumentai teikiami naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu, papildomi dokumentai gali būti teikiami šiais formatais: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, SHAPE, JPG, JPEG. Veisiamo miško ploto (-ų) erdviniai vektoriniai duomenys turi būti pateikiami skaitmeniniu SHAPE formatu“, – nurodė NMA.

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Jos atstovai pridūrė, kad paramos paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pateikiami ne anksčiau kaip kvietimo teikti paramos paraiškas pirmą dieną 00.00.00 val. ir ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 23.59.59 val.

„Paramos paraišką ir prašomus dokumentus gali pasirašyti bei pateikti ir įgaliotas asmuo. Tokiu atveju kartu su paraiška turi būti pateiktas notaro patvirtintas įgaliojimas arba įgaliojimas, kurio parašo tikrumą patvirtino seniūnas.

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(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zarasų ir Anykščių krašte išvartyti medžiai

Teikiant dokumentus naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu arba elektroniniu paštu [email protected], vieno siuntimo bendra dokumentų apimtis negali viršyti 25 MB. Jeigu dokumentų apimtis yra didesnė, jie gali būti suskaidyti ir pateikti per kelis siuntimus naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu, tačiau visi dokumentai turi būti pateikti tą pačią kalendorinę dieną“, – pabrėžiama NMA kvietime. 

indeliai.lt

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apsikakokite aukštielninki
apsikakokite aukštielninki
2026-09-18 12:34
daugiau vargo ir painių labirintų nei išmokų...jau vien tai, kad su Registrų centro šunauja, kurie prekiauja duomenimis, turėti reikalų yra kančių keliai
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Antanas
Antanas
2026-09-18 12:53
vieni kirsdami mišką gauna pelną, o valstybė moka grašius už atkūrimą. kas kerta tas ir atsodina, o ne talkos ir valstybės, tai yra mūsų pinigais atsodinama
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Hektaras
Hektaras
2026-09-18 12:45
Vienas kvadratinis metras turėtų būti 2000 eurų, o ne visas hektaras. Neverta atiduoti hektarą žemės valstybei už kapeikas.
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