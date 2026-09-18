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TV3 naujienos > Lietuva > Geros naujienos

Nuo spalio 1 d. – pokyčiai poliklinikose: dalį tyrimų galės paskirti nebe gydytojas

2026-09-18 17:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 17:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje: nuo spalio 1 d. jiems suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Tai leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą ir daugiau gydytojo laiko skirti pacientams, kuriems reikalingos jo žinios ir kompetencija.

Poliklinika (nuotr. tv3.lt)
GALERIJA (10)

Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje: nuo spalio 1 d. jiems suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Tai leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą ir daugiau gydytojo laiko skirti pacientams, kuriems reikalingos jo žinios ir kompetencija.

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„Šeimos gydytojo komanda turi veikti kaip komanda – kiekvienas specialistas turi atlikti tas funkcijas, kurioms yra pasirengęs. Nemažai gydytojo laiko užima darbai, kuriuos pagal savo kompetenciją gali atlikti slaugytojas. Taigi pakeitimais siekiame, kad gydytojas daugiau laiko galėtų skirti pacientui, kuriam reikia būtent jo konsultacijos, diagnozės nustatymo ar gydymo sprendimo, o slaugytojas turėtų daugiau galimybių savarankiškai panaudoti savo profesines žinias ir kompetenciją“, – sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.

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FOTOGALERIJA. Linas Kukuraitis (BNS nuotr.)

Atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrina slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams.

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Daugiau galimybių paskirti tyrimus

Vienas iš pokyčių – slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus. Pavyzdžiui, prieš planinę invazinę ar intervencinę procedūrą tam tikrus kraujo tyrimus – protrombino laiko ir tarptautinio normalizacijos santykio, aktyvinto dalinio tromboplastino laiko, kraujo grupės ir rezus faktoriaus nustatymo – galės skirti šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, slaugytojas arba išplėstinės praktikos slaugytojas.

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Daugiau galimybių numatoma ir vertinant pacientus, sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. A grupės beta hemolizinio streptokoko greitąjį antigeno testą, kai reikia spręsti dėl antibakterinio gydymo tikslingumo, taip pat galės skirti šeimos gydytojas, slaugytojas arba išplėstinės praktikos slaugytojas.

Išplėstinės praktikos slaugytojams taip pat suteikiama daugiau galimybių skirti ir vertinti kai kuriuos pasėlių tyrimus. Jie galės vertinti šlapimo pasėlio tyrimų rezultatus, kai įtariama ar diagnozuota šlapimo takų infekcija ir tyrimo reikia sprendžiant dėl antibakterinio gydymo. Taip pat jų kompetencijai priskiriami tam tikri išmatų, žaizdų ir nosiaryklės bei gerklės pasėlių tyrimai, kai įtariama bakterinė infekcija.

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Pagal atnaujintą tvarką slaugytojai ir išplėstinės praktikos slaugytojai galės atlikti greitąjį rota, adeno arba rota, adeno ir noro virusų antigeno testą, kai pacientui įtariamas virusinės kilmės viduriavimas.

Taip pat numatoma, kad už vaikų ir kitų nustatytų grupių asmenų skiepijimą bei kai kurias kitas vakcinavimo paslaugas bus mokami skatinamieji priedai. Tarp jų – priedai už rizikos grupėms priklausančių asmenų skiepijimą gripo vakcina bei visų gyventojų skiepijimą nuo COVID-19 ligos.

Pakeitimai įsigalios 2026 m. spalio 1 d. ir bus taikomi apmokant nuo šios datos suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

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is tikro
is tikro
2026-09-18 19:55
jei nori sutrumpinti eiles pas gydytoja,tai vaistus tegul pratesia vaistininkai,nes dabar slaugytojos tesia kas 3 men.ir taip sukasi eiliu karusele,nors tuos pacius vaistus geriam metu metus....
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Pakomemtuosiu
Pakomemtuosiu
2026-09-18 19:16
Tą galimybę,kadangi mano,šeimos gydytoja ir slaugytoja labai pažangios,tai tą metodą jau taiko.Gydytoja pasako kokį tyrimą,slaugytoja paskiria(sėdi viena prieš kitą,prie to paties stalo tik,prie skirtingų kompiuterių),nes kitaip kaip slaugytojai žinoti kokį tyrimą reikia skirti,kad gydytoja galėtų teisingai diagnozuoti ligq,nebet ligonis pats pasakys kokio jam reikia tyrimo?
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Gydytojas traumotologas.
Gydytojas traumotologas.
2026-09-18 18:29
Na konkulaitis šitas medicina dabaigs toke nuojauta vien į ta jo snuky pažiūrėjius medicinai bus AMEN.
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