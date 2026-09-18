Vilniečiai įsiuto: „Pinigų švaistymas vėjais“

„Facebook“ grupėje „WTF, Vilniau? Juk tikrai galime geriau!“ išplito gyventojo skundas dėl sostinės viešajame transporte esančių, tačiau nenaudojamų „Stop“ mygtukų.
„Kodėl autobusai (visi) turintys „Stop“ mygtukus vis tiek turi sustoti kiekvienoje stotelėje net kai nėra žmonių joje ir niekas nenori išlipti?“, – viešame įraše klausė vilnietis.
Įrašo autorius pažymi, kad kituose Europos miestuose viešajame transporte įprastai tokio tipo mygtukai yra naudojami, o tokiu būdu vairuotojai žino, kada iš tiesų yra poreikis sustoti stotelėje.
Todėl jo nuomone, tokia tvarka galėtų vyrauti ir Vilniuje, kuri ypač aktuali būtų stotelėse, kuriose būna mažiau keleivių, be to, autorius teigia, kad tokiu būdu galėtų būti taupomi ir degalai.
„Taip nervina kai nori namo, o vairuotojas sustoja šiaip sau, net niekas neįlipa.
(...) Ir taip, jeigu sakot, kad tada nebus galima nuspėt, kada atvažiuos autobusas ar nusivažiuos grafikas, tai nebijokit, nes nelabai nesvyruos grafikas, nes ant rankų galima suskaičiuoti stoteles, kuriose nereikia stoti autobusams“, – socialiniuose tinkluose rašė pasipiktinęs vilnietis.
Be to, šis gyventojo skundas sulaukė ir dalies gyventojų palaikymo.
„Visoj Europoj tas „Stop“ mygtukas normalu, bet Vilniuj niekaip tas netinka. Rimtai? Realiai net keista kai visose stotelėse stoja, čia jau pinigų švaistymas vėjais“, – komentarų skiltyje rašė vienas gyventojas.
„Švedijoje tokia sistema yra ir labai gerai veikia, labai paprasta suprasti, reikia kažkur išlipti – paspaudi „Stop“ mygtuką, kitaip autobusas pravažiuoja jeigu niekas nelaukia arba niekas nenori išlipti“, – rašė kitas komentatorius.
Tiesa, netrūko ir gyventojų, kurie įžvelgė ir galimų keblumų, jei viešojo transporto sustojimo tvarka būtų pakeista.
„Norint tokios sistemos reiktų tada pertvarkyti ir daugumą tvarkaraščių į „kas 5-10 min“ (ir čia dar klausimas ar būtų visi patenkinti). Jeigu ir stovi stotelėje, tai tikėtina dėl to, kad laikosi tvarkaraštyje nurodyto laiko“, – atkreipė dėmesį vienas gyventojas.
„Nuostabu, jei važiuoju kur nepažįstu maršruto ir stotelių, arba dar jų ir nerodo vidinėj švieslentėj (gana dažnai ne iš to galo rodo), arba maža kas, tai dar turėčiau už vairuotoją žinoti, kur ta stotelė bus“, – pažymėjo ir kita Vilniaus gyventoja.
Sustojimas pagal poreikį gali būti vertinamas ateityje
Komentuoja Indrė Žvirblienė, JUDU Viešojo transporto organizavimo skyriaus vadovė Indrė Žvirblienė naujienų portalui tv3.lt pabrėžė, jog šiuo metu Vilniuje viešasis transportas laikosi principo sustoti kiekvienoje maršruto stotelėje.
Pasak JUDU atstovės, tokiu būdu viešuoju transportu keliaujantiems keleiviams yra suteikiama daugiau aiškumo.
„Jie gali būti tikri, kad pasirinktoje stotelėje transportas sustos, nepriklausomai nuo to, ar tuo metu joje yra kitų keleivių. Į stotelę keleiviai gali ateiti tiek anksčiau, tiek paskutinę minutę, todėl svarbu užtikrinti, kad transportas būtų prieinamas visiems“, – pažymėjo I. Žvirblienė.
Kaip teigia JUDU atstovė, sustojimas pagal poreikį šį principą pakeistų, todėl prieš priimant tokį sprendimą reikėtų įvertinti ir jo poveikį ne tik kelionės trukmei, tačiau ir tvarkaraščiams, punktualumui bei keleivių patirčiai.
„Atsinaujinant viešojo transporto parkui ir keleivių informavimo sistemoms, atsiranda daugiau techninių galimybių įgyvendinti tokius sprendimus. Todėl sustojimas pagal poreikį galėtų būti vertinamas ateityje“, – nurodė I. Žvirblienė.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.