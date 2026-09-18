Nausėda Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais apdovanojo 36 žydų gelbėtojus

Prezidento dekretu įteiktus apdovanojimus penktadienį vykusioje ceremonijoje priėmė žydų gelbėtojų artimieji.
Pasak šalies vadovo, dauguma žydų gelbėtojų buvo paprasti žmonės, neplanavę tapti herojais, tačiau lemtingą akimirką priėmę sprendimą gelbėti persekiojamus žmones, rizikuodami savo ir šeimos saugumu.
„Tūkstančių Lietuvos žydų gelbėtojų apsisprendimas išsaugoti žmoniškumą, jų pasiryžimas ginti savo bendrapiliečių gyvybes ir orumą paliudijo, kad net žiauriausiomis aplinkybėmis žmogus gali rinktis gėrį ir tiesą. Lietuvos žydų gelbėtojai tapo pavyzdžiu ir vilties šaltiniu visai žmonijai – išgelbėję vieną gyvybę, jie išgelbėjo visą pasaulį“, – apdovanojimų ceremonijoje sakė šalies vadovas.
Prezidentas pabrėžė, kad šiandien kaip niekad svarbu prisiminti ir pagerbti žmones, kurie, nepaisydami aplinkybių, apgynė žmoniškumą.
„Brangūs apdovanojamųjų artimieji – vaikai, anūkai ir proanūkiai! Lietuvos Respublikos vardu įteikdamas Jums apdovanojimą, liudijantį Jūsų tėvų, senelių ar prosenelių kilnų poelgį, kviečiu saugoti jų atminimą ir išlaikyti jų dvasią. Žydų gelbėtojų mums visiems paliktą priesaką – visada rinktis žmoniškumą“, – sakė šalies vadovas.
Šalies vadovas taip pat padėkojo Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus darbuotojams ir visiems prisidedantiems prie Holokausto aukų ir jų gelbėtojų atminimą Lietuvoje išsaugojimo.
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