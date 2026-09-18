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Nausėda apdovanojo 36 žydų gelbėtojus po mirties

2026-09-18 13:53 / šaltinis: BNS
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2026-09-18 13:53
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Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį po mirties apdovanojo 36 žmones, Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjusius žydus nuo nacių genocido.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį po mirties apdovanojo 36 žmones, Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjusius žydus nuo nacių genocido.

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Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius, įteiktus Lietuvos žydų genocido atminimo dienos proga, tėvų, senelių ar prosenelių vardu atsiėmė apdovanotųjų artimieji, pranešė Prezidentūra.

Pasak šalies vadovo, dauguma žydų gelbėtojų buvo paprasti žmonės – nesiruošę žygdarbiams ir neplanavę tapti herojais, tačiau lemtingą akimirką priėmę sprendimą, kuris yra ir bus ilgus amžius prisimenamas kaip žmoniškumo, drąsos ir pasiaukojimo liudijimas.

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„Tūkstančių Lietuvos žydų gelbėtojų apsisprendimas išsaugoti žmoniškumą, jų pasiryžimas ginti savo bendrapiliečių gyvybes ir orumą paliudijo, kad net žiauriausiomis aplinkybėmis žmogus gali rinktis gėrį ir tiesą. Lietuvos žydų gelbėtojai tapo pavyzdžiu ir vilties šaltiniu visai žmonijai – išgelbėję vieną gyvybę, jie išgelbėjo visą pasaulį“, – apdovanojimų ceremonijoje sakė G. Nausėda.

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Pasak jo, šiandien kaip niekad svarbu prisiminti ir pagerbti žmones, kurie savo kilniais poelgiais, atėjus lemtingo apsisprendimo akimirkai, pasirinko žmoniškumą.

Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje iš viso nužudyta apie 195 tūkst. žydų. Iki karo Lietuvoje gyveno apie 208 tūkst. žydų.

Lietuvos žydų genocido atminimo diena minima rugsėjo 23-iąją.

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