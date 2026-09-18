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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaunas išvyksta į JAV: po susitikimų tikisi svarbių žinių Lietuvai

2026-09-18 12:20 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-18 12:20
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Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas išvyksta vizito į Jungtines Valstijas, kur susitiks su Kongreso bei Pentagono atstovais. Ministras tikisi artimiausiu metu turėti detalesnę informaciją dėl amerikiečių karių Lietuvoje, tačiau priduria – laukiama pozityvių žinių. 

Robertas Kaunas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (23)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas išvyksta vizito į Jungtines Valstijas, kur susitiks su Kongreso bei Pentagono atstovais. Ministras tikisi artimiausiu metu turėti detalesnę informaciją dėl amerikiečių karių Lietuvoje, tačiau priduria – laukiama pozityvių žinių. 

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„Sekmadienį išskrendu į Jungtines Amerikos Valstijas. Turėsiu susitikimą tiek Kongrese, tiek Pentagone. Tikiuosi tada jau galėsiu pateikti tikslesnes datas, kiekius.

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Tačiau pradinės žinios, ką ir užsienio reikalų ministras paantrino, yra pozityvios Lietuvos, Baltijos regionui. Tikimės, kad tos žinios ir išliks pozityvios“, – žurnalistams penktadienį teigė R. Kaunas. 

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Robertas Kaunas susitiko su G. Nausėda

Kaip skelbė ELTA, Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės sekretoriumi Marco Rubio teigė, kad amerikiečiai apie savo karių buvimą Lietuvoje turbūt praneš artimiausiu metu. 

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Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau vylėsi, kad K. Budrys iš Vašingtono parveš pozityvių žinių dėl JAV karių. 

Savo ruožtu kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigė, jog JAV laikosi duoto žodžio ir rotaciją Lietuvoje baigusius amerikiečių karius pakeis nauji. Jis taip pat nurodė turintis konkrečių duomenų, tačiau jų kol kas negalintis atskleisti.

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Pasibaigus rotacijai birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1 tūkst. JAV karių su technika. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šįkart naujos grupės atvykimas buvo atidėtas.

Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad į Lietuvą atvykti planuojanti Jungtinių Valstijų karių grupė gali būti didesnė nei iki šiol. 

Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.

JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.

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