Tuskas perspėja: Rusija apsimetinės

D. Tuskas taip pat perspėjo, kad Rusija planuoja smūgius prieš Ukrainos sąjungininkus.
Tuskas perspėja dėl Rusijos planų
Anot jo, Kremlius apsimetinės, kad tokie išpuoliai yra atsitiktiniai ir bandys paralyžiuoti arba bent jau susilpninti NATO šalių motyvaciją padėti Ukrainai.
„Yra reali rizika, kad dronai ar kiti sviediniai pateks į vienos ar kelių šalių teritoriją rytiniame flange ir netgi sukels žalą.
Oficiali versija bus tokia, kad tai nelaimingas atsitikimas ir NATO neturi pagrindo galvoti apie atsaką“, – pabrėžia jis.
Lenkija ketvirtadienį net du kartus skelbė oro pavojų dalyje šalies. Liublino ir Žešuvo oro uostai buvo apriboję darbą.
NATO vadovas: Putinas „aiškiai supranta“ aljanso 5-ojo straipsnio taikymo ribas
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „aiškiai supranta“, kas galėtų aktyvuoti NATO 5-ojo straipsnį dėl savitarpio gynybos, nepaisant to, kad aljansas sąmoningai laiko paslaptyje savo „raudonąsias linijas“, teigia NATO vadovas Markas Rutte.
Aljansas turi „visus reikalingus būdus atsakui“, kad galėtų reaguoti į sustiprėjusias Rusijos hibridines atakas, tačiau jie „ne visada turi būti vieši“ ar „akis už akį“, – sakė jis interviu naujienų agentūrai „Press Association“ (PA).
Europos šalys kaltina Kremlių vykdant diversijų ir destabilizavimo kampaniją, įskaitant bandymą surengti dronų ataką Vokietijos oro uoste. Šie veiksmai sukėlė klausimų, ar tokia hibridinė ataka prieš NATO šalį galėtų peržengti aljanso 5-ojo straipsnio ribą.
Ketvirtadienį išskirtiniame interviu PA, M. Rutte sakė: „Mes niekada nekalbėsime apie tai, kas tiksliai aktyvuoja 5 straipsnį. Ta dviprasmybė egzistuoja ir išliks. Bet rusai, galiu jus užtikrinti, puikiai supranta, kas tai galėtų būti.“
NATO generalinis sekretorius taip pat sakė, kad aljansas turi įvairių galimybių reaguoti į Rusijos veiksmus, kurie nesiekia 5 straipsnio ribos, ir užsiminė, kad kai kurios iš jų gali likti nematomos.
Jis sakė: „Turime visus reikalingus atsako būdus. Tai ne visada bus vieša. Tai ne visada bus „akis už akį“. Taigi kai kurie yra simetriški, o kai kurie – asimetriški.“
M. Rutte paminėjo, kad to pavyzdžiai galėtų būti veiksmai, kuriais siekiama susilpninti Maskvos „šešėlinį laivyną“, gabenantį sankcijų sąrašuose esančius naftos produktus, taip pat NATO operacija „Baltic Sentry“, pradėta reaguojant į kritinės svarbos povandeninių kabelių sugadinimą.
Jis taip pat teigė, kad „šios hibridinės atakos yra aiškus Rusijos desperacijos ženklas“, jai patiriant didelius nuostolius Ukrainoje, nes Kyjivas „vis geriau ir geriau sugeba smogti giliai į Rusijos teritoriją“.
Tuo tarpu M. Rutte teigė, kad Europa privalo „stiprinti“ savo gynybą, kartu įspėdamas apie „dviejų teatrų“ konfliktą, nes, jei Kinija pradėtų karinius veiksmus prieš Taivaną, jo teigimu, tai atvertų kelią Rusijai pulti Europą.
Tai vyksta tuo metu, kai JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija sukėlė NATO sąjungininkų nerimą, kad ji gali sumažinti JAV pajėgas Europoje, liepos mėnesį pradėjusi šešių mėnesių trukmės savo karinio buvimo čia peržiūrą.
Tačiau M. Rutte teigė, kad dėl galimo pajėgų sumažinimo „nesijaudina“.
Jis sakė: „Mums reikia, kad JAV būtų stiprios ir Indijos bei Ramiojo vandenyno regione, nes, jei Kinija imsis veiksmų prieš Taivaną ar bet kur kitur pirmojoje Indijos bei Ramiojo vandenyno salų grandinėje, niekas iš aukštas strategines pareigas užimančių asmenų JAV ar Europoje neabejoja, kad Kinija privers rusus imtis veiksmų prieš mus čia.“
„Taigi susiklostys „dviejų teatrų“ situacija. Ne tik Indijos bei Ramiojo vandenyno, bet ir Euroatlantiniame regione. Dėl visų šių priežasčių turime sustiprinti savo pozicijas Europoje. Būtent tai ir darome.“
Generalinis sekretorius lankėsi Jungtinėje Karalystėje, vizito metu susitiko su ministru pirmininku Andy Burnhamu, užsienio reikalų sekretoriumi Edu Milibandu ir gynybos sekretoriumi Wesu Streetingu.
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