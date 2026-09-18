Rusijoje prasideda parlamento rinkimai: ko tikėtis?

Šie rinkimai, kuriuos kritikai jau pavadino nesąžiningais, plačiai laikomi referendumu dėl prezidento Vladimiro Putino visapusiškos invazijos į Ukrainą, kuri tęsiasi jau penktus metus, tąsos.
V. Putinas rinkimus pavadino „kolektyviniu indėliu į Rusijos pergalę“ prieš Ukrainą.
„Vieningoji Rusija“, kuri valdo jau daugiau nei 20 metų, tikisi dviejų trečdalių daugumos, nepaisydama didžiulės ekonominės krizės, karo nuovargio ir visuomenės nepasitenkinimo. Tarp partijos kandidatų yra dešimtys karo veteranų.
Opozicijai dalyvauti uždrausta. Pašalinus prieš karą nusiteikusią partiją „Jabloko“, į rinkimų biuletenius bus įtraukta iš viso 10 Kremliui ištikimų ir karą remiančių politinių jėgų.
Daugiau nei 110 mln. rusų gali rinkti 450 parlamento – Valstybės Dūmos – narių.
Pirmą kartą įtrauktos okupuotos teritorijos
Prieš Ukrainos valią rinkimai taip pat pirmą kartą vyks Rusijos kontroliuojamose aneksuotų Ukrainos regionų Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono dalyse. Dar 2014 m. aneksuotas Juodosios jūros Krymo pusiasalis dalyvauja jau antrą kartą.
Be Dūmos rinkimų, aštuoniuose regionuose taip pat renkami regioninių parlamentų nariai. Pasak rinkimų institucijos, vyksta apie 2,2 tūkst. rinkimų įvairiuose valdžios lygmenyse.
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O rinkimų Rusijoje nebūna.