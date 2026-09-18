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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje prasideda parlamento rinkimai: ko tikėtis?

2026-09-18 07:32 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-18 07:32
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Rusijoje nuo penktadienio iki sekmadienio vyksta parlamento rinkimai. Griežtai kontroliuojamas balsavimas pergalę veikiausiai atneš valdančiajai partijai „Vieningoji Rusija“.

Rusijos vėliava (ELTA nuotr.)
GALERIJA (13)

Rusijoje nuo penktadienio iki sekmadienio vyksta parlamento rinkimai. Griežtai kontroliuojamas balsavimas pergalę veikiausiai atneš valdančiajai partijai „Vieningoji Rusija“.

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Šie rinkimai, kuriuos kritikai jau pavadino nesąžiningais, plačiai laikomi referendumu dėl prezidento Vladimiro Putino visapusiškos invazijos į Ukrainą, kuri tęsiasi jau penktus metus, tąsos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Putinas rinkimus pavadino „kolektyviniu indėliu į Rusijos pergalę“ prieš Ukrainą.

„Vieningoji Rusija“, kuri valdo jau daugiau nei 20 metų, tikisi dviejų trečdalių daugumos, nepaisydama didžiulės ekonominės krizės, karo nuovargio ir visuomenės nepasitenkinimo. Tarp partijos kandidatų yra dešimtys karo veteranų.

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Opozicijai dalyvauti uždrausta. Pašalinus prieš karą nusiteikusią partiją „Jabloko“, į rinkimų biuletenius bus įtraukta iš viso 10 Kremliui ištikimų ir karą remiančių politinių jėgų.

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Daugiau nei 110 mln. rusų gali rinkti 450 parlamento – Valstybės Dūmos – narių.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Pirmą kartą įtrauktos okupuotos teritorijos

Prieš Ukrainos valią rinkimai taip pat pirmą kartą vyks Rusijos kontroliuojamose aneksuotų Ukrainos regionų Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono dalyse. Dar 2014 m. aneksuotas Juodosios jūros Krymo pusiasalis dalyvauja jau antrą kartą.

Be Dūmos rinkimų, aštuoniuose regionuose taip pat renkami regioninių parlamentų nariai. Pasak rinkimų institucijos, vyksta apie 2,2 tūkst. rinkimų įvairiuose valdžios lygmenyse.

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Ko tikėtis?
Ko tikėtis?
2026-09-18 07:48
Tolesnės Rusijos degradacijos.
O rinkimų Rusijoje nebūna.
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Algis
Algis
2026-09-18 09:16
Vadinkim viską savais vardais, tai nebus rinkimai, tai tik farsas ar butaforija. Juk visi jau žinom kas laimės ir kiek balsų surinks. Daug svarbiau kokių veiksmų imsis mišrūnai po šito farso.Reikia tam ruoštis.
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Klausimas
Klausimas
2026-09-18 09:37
Kada iš viso Rusijoje buvo kokie nors rinkimai?
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