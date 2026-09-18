Trumpas gali pasiūlyti verslo sandorius Putinui dar prieš karo pabaigą: ką sugalvojo JAV?

Anot jų, Baltieji rūmai dabar svarsto galimybę pasirašyti verslo susitarimus su Rusija dar prieš rusams nutraukiant karo veiksmus Ukrainoje.
Žiniasklaida: Trumpas gali pasiūlyti verslo sandorius Putinui dar prieš karo pabaigą
Vienas JAV pareigūnas sako, kad susitarimai su Rusija iki karo pabaigos yra įmanomi, jie parodytų, jog JAV rimtai siekia atnaujinti santykius su Rusija.
Toks požiūris reiškia pokytį nuo praėjusių metų Donaldo Trumpo pažado, kad verslo susitarimai su Rusija nebus sudaryti, „kol neišspręsime karo klausimo“.
Panašu, kad toks požiūris prieštaraus ir Ukrainos bei jos sąjungininkų įsitikinimams. Ukraina visad pabrėžia, kad tik didėjantis ekonominis ir karinis spaudimas Vladimirui Putinui gali priversti jį eiti į kompromisą.
Leidiniui komentavęs JAV pareigūnas sako, kad D. Trumpo administracija nori sukurti daugiau paskatų Rusijos elito nariams siekti taikos. Pasirašius keletą verslo sandorių iki karo pabaigos, esą būtų galima įtikinti V. Putino aplinkoje esančius antiamerikietiškus veikėjus, kad D. Trumpas iš tiesų nori užmegzti naujus santykius su Rusija.
Buvęs Europos Sąjungos diplomatas Kyjive Balazsas Jarabikas perspėja, kad požymiai rodo, jog Jungtinės Valstijos „svarsto galimybę daryti didesnes nuolaidas Rusijai“.
„Vašingtonas dabar duoda suprasti, kad kai kurie susitarimai galėtų būti įgyvendinti, jei Maskva pirmiausia parodytų konkretų susilaikymą“, – sako jis.
„Anksčiau Vašingtonas priešinosi tokių susitarimų pasirašymui, kol nebuvo paskelbtas ugnies nutraukimas“, – priduria jis.
Kol kas neaišku, kokius tiksliai susitarimus amerikiečiai svarsto.
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Ukraina JAV nenori žino gražos nebus.Rusija turi gamtiniu turtu reikia pirmiems kuo pigesnėmis kainomis sudaryti sutartis žaliavoms pirkti.JAV žino kada baigsis karas greičiausiai yra sutarta kiek ilgai dar Rusija bombins Ukraina ir mėgins užimti teritorijos.Paskui paliaubos ir karo pabaiga JAV tuo metu jau bus užsitikrinusi geras pozicijas pirkti pigioms žaliavoms iš Rusijos.