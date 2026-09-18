Iš Trumpo pasiuntinio – tiesmuka pastaba Putinui: „Su visa derama pagarba, jūs mums tai sakėte prieš metus“

Kaip rašoma tekste, anksčiau rugsėjį vykusio susitikimo metu V. Putinas spinduliavo pasitikėjimu.
D. Trumpo pasiuntiniai mėnesio pradžioje lankėsi Maskvoje, taip pat Kyjive.
D. Trumpo pasiuntiniams V. Putinas esą pareiškė, kad per kelis mėnesius Rusijos kariai pagaliau užims visą Ukrainos Donbaso regioną.
Anot minėto leidinio, tada vienas iš pasiuntinių, J. Kushneris, bandė jam prieštarauti.
„Su visa derama pagarba, jūs mums būtent tai sakėte prieš metus“, – kreipėsi J. Kushneris į Rusijos režimo lyderį.
„Kokia tikimybė, kad po metų vėl čia sugrįšime, o jūs vėl sakysite tą patį? Galbūt neprarastume dar vienerių metų?“ – paklausė jis.
Apie šį momentą leidiniui papasakojo su derybomis susipažinęs asmuo.
Trumpas gali pasiūlyti verslo sandorius Putinui dar prieš karo pabaigą: ką sugalvojo JAV?
Toliau tekste kalbama apie tai, kad JAV tęsiant pastangas užbaigti karą Ukrainoje, svarstoma pasirašyti verslo susitarimus su Rusija. Apie tai leidiniui pranešė du su derybomis susiję šaltiniai.
Anot jų, Baltieji rūmai dabar svarsto galimybę pasirašyti verslo susitarimus su Rusija dar prieš rusams nutraukiant karo veiksmus Ukrainoje.
Vienas JAV pareigūnas sako, kad susitarimai su Rusija iki karo pabaigos yra įmanomi, jie parodytų, jog JAV rimtai siekia atnaujinti santykius su Rusija.
Toks požiūris reiškia pokytį nuo praėjusių metų Donaldo Trumpo pažado, kad verslo susitarimai su Rusija nebus sudaryti, „kol neišspręsime karo klausimo“.
Panašu, kad toks požiūris prieštaraus ir Ukrainos bei jos sąjungininkų įsitikinimams. Ukraina visad pabrėžia, kad tik didėjantis ekonominis ir karinis spaudimas Vladimirui Putinui gali priversti jį eiti į kompromisą.
Leidiniui komentavęs JAV pareigūnas sako, kad D. Trumpo administracija nori sukurti daugiau paskatų Rusijos elito nariams siekti taikos. Pasirašius keletą verslo sandorių iki karo pabaigos, esą būtų galima įtikinti V. Putino aplinkoje esančius antiamerikietiškus veikėjus, kad D. Trumpas iš tiesų nori užmegzti naujus santykius su Rusija.
Buvęs Europos Sąjungos diplomatas Kyjive Balazsas Jarabikas perspėja, kad požymiai rodo, jog Jungtinės Valstijos „svarsto galimybę daryti didesnes nuolaidas Rusijai“.
„Vašingtonas dabar duoda suprasti, kad kai kurie susitarimai galėtų būti įgyvendinti, jei Maskva pirmiausia parodytų konkretų susilaikymą“, – sako jis.
„Anksčiau Vašingtonas priešinosi tokių susitarimų pasirašymui, kol nebuvo paskelbtas ugnies nutraukimas“, – priduria jis.
Kol kas neaišku, kokius tiksliai susitarimus amerikiečiai svarsto.
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