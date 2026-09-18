Kariuomenė tikslina informaciją: rusų orlaiviai į Lietuvos oro erdvę įskridę nebuvo

Minėta agentūra, remdamasi savo „informuotais šaltiniais“ pranešė, kad Lietuvos oro erdvę esą buvo pažeidę du rusų orlaiviai, dėl to neva buvo pakelti Italijos naikintuvai „Eurofighter F-2000“.
Portalas tv3.lt kreipėsi į Lietuvos kariuomenę komentaro. Kariuomenė nurodė, kad Lietuvos oro erdvė nebuvo pažeista.
„Informuojame, kad rusų orlaiviai nebuvo įskridę į Lietuvos oro erdvę. Jie skrido maršrutu Kaliningradas – Tarptautinė oro erdvė.
Tai standartinė, rutininė procedūra vadinama A-scrable, t.y. kai NATO oro gynybos naikintuvai aktyvuojami, tada, kada radarų monitoriuose aptinkamai orlaiviai skrendantys be atsakiklių, su tikslu aptikti ir vizualiai atpažinti skrendantį orlaivį“, – nurodoma portalui tv3.lt pateiktame kariuomenės komentare.
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