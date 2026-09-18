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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kariuomenė tikslina informaciją: rusų orlaiviai į Lietuvos oro erdvę įskridę nebuvo

Patikslinta 10:07
2026-09-18 09:17 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-18 09:17
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Italų naujienų agentūra ANSA ketvirtadienį vakare paskelbė, kad Rusijos kariniai orlaiviai pažeidė Lietuvos oro erdvę. Tačiau Lietuvos kariuomenė penktadienį paneigė šią informaciją.

NATO naikintuvai (BNS nuotr.)
GALERIJA (37)

Italų naujienų agentūra ANSA ketvirtadienį vakare paskelbė, kad Rusijos kariniai orlaiviai pažeidė Lietuvos oro erdvę. Tačiau Lietuvos kariuomenė penktadienį paneigė šią informaciją.

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Minėta agentūra, remdamasi savo „informuotais šaltiniais“ pranešė, kad Lietuvos oro erdvę esą buvo pažeidę du rusų orlaiviai, dėl to neva buvo pakelti Italijos naikintuvai „Eurofighter F-2000“.

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(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NATO naikintuvai

Portalas tv3.lt kreipėsi į Lietuvos kariuomenę komentaro. Kariuomenė nurodė, kad Lietuvos oro erdvė nebuvo pažeista.

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„Informuojame, kad rusų orlaiviai nebuvo įskridę į Lietuvos oro erdvę. Jie skrido maršrutu Kaliningradas – Tarptautinė oro erdvė.

Tai standartinė, rutininė procedūra vadinama A-scrable, t.y. kai NATO oro gynybos naikintuvai aktyvuojami, tada, kada radarų monitoriuose aptinkamai orlaiviai skrendantys be atsakiklių, su tikslu aptikti ir vizualiai atpažinti skrendantį orlaivį“, – nurodoma portalui tv3.lt pateiktame kariuomenės komentare.

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gustas
gustas
2026-09-18 09:24
...Krašto apsaugos ministerijos neverta klausti - ji dar miega...
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Vatinka
Vatinka
2026-09-18 10:23
ir vėl eilinė neįgalios lietuvos kariuomenės isterija. Kiek galite gąsdinti žmones??? Ar neatsibodo??? Visur ir visada kaltinti Rusiją??? O paskui tai nepasitvirtina???
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As
As
2026-09-18 10:04
Nieko nepažeidė. Gal laikas baigti meluoti.
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