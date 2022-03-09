Unikalios istorijos, daugybė svajonių ir vienas tikslas – gyventi geriau už mažiau
Unikalios istorijos, daugybė svajonių ir vienas tikslas – gyventi geriau už mažiau. ...
TV3 eteryje – „Geriau už mažiau“: laida parodys, kaip papildyti piniginę iš to, ką jau turite namuose
TV3 žiniasklaidos grupė ir tarptautinė naudotų daiktų tarpusavio prekybos platforma „Vinted“ tęsia jau ne vienerius metus trunkantį bendradarbiavimą, skatinantį atsakingus ir išmanesnius kasdienius pasirinkimus. Naujausias bendras projektas – rugsėjo 5 d. startuojanti laida „Geriau už mažiau“. Joje bus ieškoma atsakymų į daugybei žmonių aktualų klausimą: kaip susigrąžinti erdvę savo namuose ir, pakeitus įpročius, reikšmingai papildyti išsvajotos kelionės ar seniai siekiamo tikslo fondą.
Geriau už mažiau 2026-09-01
Baltijos šalys – nuo sovietinės stagnacijos iki startuolių centrų
Įžengusius į naujai renovuotą Vilniaus oro uostą lankytojus pasitinka gausybė reklaminių stendų, reklamuojančių „Made in Lithuania“ produktus, tarp kurių – ir kibernetinio saugumo milžinė „NordVPN“. Užuot akcentavusios paveldą ar amatininkų meistriškumą, kaip tai daroma panašiose kampanijose Italijoje ar Prancūzijoje, Lietuva ir jos kaimynės Latvija ir Estija pabrėžia, kad jos yra inovacijų šaltinis.
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Išpakavusi „Vinted“ pirktą prekę Inga nustėro, ką išvydo: „Tegul tai jums primena...“
Perkant naudotus daiktus internetu galima ne tik sutaupyti, bet ir rasti išskirtinių pirkinių, kurių parduotuvėse jau nebėra. Vis dėlto toks apsipirkimas ne visuomet baigiasi sėkmingai. Viena moteris Inga (vardas pakeistas), įsigijusi indų rinkinį per „Vinted“, liko priblokšta, kai atsiėmė siuntinį. Nors pardavėjas ant dėžių buvo pažymėjęs, kad jose – trapūs daiktai, netinkamas supakavimas lėmė, kad beveik visi užsakymą sudarę daiktai buvo sudaužyti.
Geriau už mažiau 2026-07-28
„Vinted“ pradėjo veikti Australijoje
Didžiausia Europoje naudotų daiktų tarpusavio prekybos platforma ir pirmasis Lietuvos „vienaragis“ „Vinted“ patyliukais, bet oficialiai pradėjo vykdyti veiklą Australijoje. Nors oficialaus pranešimo spaudai ar žiniasklaidos kampanijos dar nebuvo, platforma jau veikia adresu vinted.com.au. Prekių kainos nurodytos Australijos doleriais, dydžiai – pagal Australijos standartus, taikomos vietos pirkėjų apsaugos kainos, skelbia portalas „retaildetail.eu“. Apie tai pirmasis pranešė portalas vz.lt.
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46:41
Priešpaskutinė „Ateities mados“ savaitė – pirmoji iškritimų akimirka
„Ateities mada“ – tai „Vinted“ mados konkursas, kuriame aštuoni jauni kūrėjai iš visos Europos kuria naujus įvaizdžius iš dėvėtų drabužių. Jų tikslas – karjerą galinti pakeisti galimybė pristatyti savo kolekciją Londono mados savaitėje. Likus vos vienai savaitei iki finalo, prasidėjo pirmasis iškritimų turas. Dalyviams teko susidurti su įtampa – kai kuriems iš kūrėjų pavyko ją suvaldyti, o kitiems ji kėlė sunkumų.
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Nuotykių savaitė „Ateities madoje“: ar dalyviams pavyks atskleisti savo istoriją?
Šios savaitės „Ateities mados“ tema – nuotykiai ir kelionės. Dalyviai gauna tik 6 valandas ir 5 drabužius iš antrų rankų, kad galėtų sukurti pagrindinį drabužį, įkvėptą mėgstamiausio kelionių stiliaus: nuo tropikų paplūdimių iki miesto savaitgalių ar kalnų žygių. Teisėjų kėdėje – ypatinga viešnia Vogue Williams, kuri kartu su kitais ekspertais vertina dalyvių darbus.
Geriau už mažiau 2025-10-06
Jaunųjų talentų kelias į prestižinę Londono mados savaitę jau įpusėjo
Mados dizainerių kovos jau įpusėjo – laidoje „Ateities mada“ 8 jaunieji kūrėjai varžosi ir siekia užkariauti podiumą. Kiekviena savaitė kelia skirtingų iššūkių. Kylantys dizaineriai turi vos kelias valandas, kad iš jau dėvėtų drabužių sukurtų naujus, įkvepiančius įvaizdžius. Čia gimsta drąsiausios idėjos, o klaidos kainuoja brangiai – vieni dizaineriai spindi savo kūrybiškumu, kiti pritrūksta laiko ar pasitikėjimo.
Geriau už mažiau 2025-10-01
Skaudi trauma mados iššūkio metu – prireikė medikų pagalbos
Mados dizainerių kovos prasidėjo – laidoje „Ateities mada“ aštuoni jaunieji kūrėjai sieks užkariauti podiumą. Antroji laidų ciklo tema – nostalgija. Ar pavyks dizaineriams pavergti mados ekspertų širdis? Laidoje net aštuoni jaunieji mados kūrėjai iš įvairių Europos šalių – Italijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės – varžosi tarpusavyje, kurdami kapsulines kolekcijas ir podiumui skirtus įvaizdžius. Ir visa tai – tik panaudojant drabužius iš antrų rankų.
Geriau už mažiau 2025-09-26
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Ar sukurti mados savaitės vertus drabužius iš dėvėtų rūbų – misija įmanoma?
Mados dizainerių kovos prasideda: laidoje „Ateities mada“ 8 jaunieji kūrėjai siekia užkariauti podiumą. Ar gali būti, kad antram gyvenimui prikelti drabužiai taps stilingu sprendimu ateičiai? Tai – mados šou, kuris privers į savo spintą pažvelgti kitaip! Laidoje net 8 jaunieji mados kūrėjai iš įvairiausių Europos šalių – Italijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės – varžosi tarpusavyje, kurdami kapsulines kolekcijas ir podiumui skirtus įvaizdžius.
Geriau už mažiau 2025-09-25
Mados dizainerių kovos prasideda: naujoje laidoje 8 jaunieji kūrėjai sieks užkariauti podiumą
Gerai atrodyti norime visi, tačiau kaip susikurti puikų įvaizdį neišlaidaujant? Kaip panaudoti tai, ką jau turite, tačiau kas kartą atrodyti originaliai? Būtent į šiuos klausimus nuo rugsėjo 13 dienos kvies atsakyti nauja didžiausios Europoje naudotų drabužių elektroninės prekyvietės „Vinted“ laida „Ateities mada“, kurią transliuos TV3 žiniasklaidos grupė, rašoma pranešime spaudai.
Geriau už mažiau 2025-09-04
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Vertingiausi Lietuvoje veikiantys startuoliai – „Vinted“, „Wargaming“, „Nord Security“
Vertingiausi Lietuvoje veikiantys startuoliai – lietuvių įkurta didžiausia Europoje internetinė naudotų drabužių ir daiktų mainų platforma ir pirmasis Lietuvos vienaragis „Vinted“, į Lietuvą 2021-aisiais persikėlusi baltarusių vaizdo žaidimų bendrovė „Wargaming“ bei antrasis lietuviškas vienaragis, kibernetinio saugumo bendrovė „Nord Security“ su privatumo sprendimų įmone „Surfshark“, antradienį skelbia naujienų portalas „15min“. Portalas paskelbė Lietuvos verslo angelų tinklo (LitBAN) an...
Geriau už mažiau 2025-02-18
Stilistė Marija Palaikytė: kaip pasirinkti drabužius, kurie tarnaus ilgiau
Šiuolaikinė mada – tai ne tik stilius ar tendencijos, bet ir pasirinkimai, kurie yra draugiškesni mūsų klimatui. Lietuvoje vis labiau įsitvirtina požiūris, jog svarbu ne kiek drabužių turime, bet kaip juos dėvime ir prižiūrime. Stilistė, mados tendencijų analitikė Marija Palaikytė, dalindamasi savo įžvalgomis, pastebi, kad impulsyvaus pirkimo kultūra – kai mada siejama su greitai kintančiomis tendencijomis – pamažu užleidžia vietą tvariems sprendimams.
Geriau už mažiau 2024-11-27
Elenos Karalienės patirtis su „Vinted“: kaip pirkti dėvėtus drabužius ir nedaryti klaidų?
Atsakingo vartojimo idėjos vis plačiau skverbiasi į mados pasaulį ir tai atsispindi ne tik didžiųjų prekės ženklų strategijose, bet ir mūsų kasdieniuose sprendimuose. „Power Hit Radio“ ir TV3 televizijos laidų vedėja Elena Karalienė dalijasi savo patirtimi perkant drabužius iš antrų rankų per „Vinted“ platformą bei atskleidžia, kaip jai pavyksta rasti geros kokybės drabužius. „Nesu materialistė ir nesureikšminu aprangos, todėl apsipirkinėju retai.
Geriau už mažiau 2024-10-08
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Kristina Rimienė atvira: anksčiau buvęs noras nuolat atsinaujinti drabužius pamažu išnyko
Visuomenėje vis dažniau kalbama apie sąmoningą vartojimą, o žmonės pradeda vertinti kokybiškesnius, ilgaamžius daiktus bei ieškoti būdų, kaip sumažinti perteklinį vartojimą. Pirkimas iš antrų rankų tampa ne tik aplinkos tausojimo priemone, bet ir galimybe atrasti unikalius, stilingus bei praktiškus sprendimus savo kasdienybėje. Toks požiūris vis labiau įsitvirtina tarp vartotojų, kurie supranta, jog atsakingi pasirinkimai gali reikšmingai prisidėti prie aplinkos saugojimo ir klimato pokyčių.
Geriau už mažiau 2024-09-29
Mados ekspertė Marija Palaikytė: „Pagaliau pradedame žengti pirmus žingsnius link tvaresnio vartojimo“
Daugelis galvoja, kad norint pavyti naujausias mados tendencijas, drabužius geriausia pirkti prekybos centruose. Mados tendencijų analitikė Marija Palaikytė tokiai nuostatai paprieštarautų. Žinoma moteris dalijasi savo įžvalgomis apie vis populiarėjančias atsakingo vartojimo idėjas madoje ir drabužius iš antrų rankų. Mados srityje turite ne vienerių metų patirtį.
Geriau už mažiau 2023-03-08
Televizijos laidų vedėja Kristina Rimienė išbandė „Vinted“: „Buvau labai maloniai nustebinta“
Tvarumo idėjos vis labiau įsitvirtina mūsų kasdienybėje – ne išimtis ir žinomi žmonės. Prie „Vinted“ ir TV3 inicijuojamo projekto „Kiekvienas žingsnis svarbus“ prisijungusi ekonomikos mokslų daktarė, floristė, TV laidų vedėja Kristina Rimienė pasakoja, kad būti vartoti atsakingai ji stengiasi ne tik asmeniniame gyvenime, bet ir darbe. Vis daugiau žmonių atsigręžia į tvaresnius sprendimus ir stengiasi prisidėti prie atsakingo vartojimo.
Geriau už mažiau 2023-02-07
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Renata Šakalytė-Jakovleva: „Naujus drabužius perku itin retai“
Vis garsiau kalbant apie atsakingą apsipirkimą ir tvarų gyvenimo būdą, pokyčių imasi daugelis žmonių, o tarp jų ir garsūs Lietuvos televizijos veidai. Šį kartą mintimis ir patirtimi apie atsakingą apsipirkimą ir gamtos tausojimo idėjas dalijasi TV3 televizijos laidų vedėja, žurnalistė, Renata Šakalytė-Jakovleva.
Geriau už mažiau 2023-01-27
5 priežastys, kodėl verta įsigyti jau nešiotus drabužius
Dažniausiai pirkdami naują daiktą jaučiamės laimingi ir atsinaujinę, o naujumo veiksnys skatina džiaugtis ir didžiuotis įsigyta preke. Bet ar žinojote, kad mažiau nei 1 proc. drabužių atliekų yra perdirbama? Antrą kartą panaudojama tik apie 12 proc. pagamintų drabužių, o visa likusi dalis keliauja į sąvartynus ir ten guli metų metus – taip ne tik teršiama gamta, tačiau ir be reikalo eikvojami mūsų planetos ištekliai.
Geriau už mažiau 2022-04-29
Stilistės patarimai, kaip susikurti Paryžiui tinkantį įvaizdį porai: rezultatas nepaliko abejingų
Šarūnė ir Dovydas – pora, kuri ruošiasi ypatingai progai. Jau visai netrukus jų laukia kelionė į Paryžių. Jiedu svajoja atrodyti kaip tikra paryžietiška pora, tačiau bėda ta, kad spintoje tam tinkamų drabužių, deja, bet nėra. Įkalbėta mylimojo, Šarūnė kartu su juo ryžosi tapti TV3 laidos „Spintos šou su Vinted“ dalyve – pora ne tik vienas kitam atliko drabužinės reviziją, bet ir ją atsinaujino.
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Gudrybės, kurios padės „Vinted“ programėlėje drabužius parduoti greičiau
Ar žinojote, kad nebenešiojamus, bet kokybiškus ir geros būklės drabužius galima parduoti internete ir taip ne tik atlaisvinti spintą, bet ir užsidirbti pinigų? Būtent tokią paslaugą siūlo „Vinted“, kurie ne tik įgauna vis didesnį populiarumą, tačiau ir jungia didžiulę naudotojų bendruomenę.
Geriau už mažiau 2022-03-16
Kaip fotografuoti drabužius, kad jie patrauktų potencialių pirkėjų dėmesį?
Parduodant drabužius internetu svarbiausia – tinkamas jų pateikimas. Niekas taip gerai nepademonstruoja rūbų grožio, kaip estetiškos ir kokybiškos nuotraukos. Tačiau, nors kokybiškai fotografuojančias kameras turi dauguma, žinių, kaip gražiai nufotografuoti drabužį dažnai pritrūksta. Drauge su „Vinted“ atrinkome keletą naudingų patarimų, kaip nufotografuoti rūbus, kad jie patrauktų pirkėjų dėmesį ir paskatintų norą įsigyti būtent jūsų prekę.