Ar sukurti mados savaitės vertus drabužius iš dėvėtų rūbų – misija įmanoma?

Laidoje net 8 jaunieji mados kūrėjai iš įvairiausių Europos šalių – Italijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės – varžosi tarpusavyje, kurdami kapsulines kolekcijas ir podiumui skirtus įvaizdžius. Ir visa tai – tik panaudojant drabužius iš antrų rankų. Kiekviena užduotis dalyviams taps nauju iššūkiu. O nugalėtojo kolekcija bus pristatyta Londono mados savaitėje.
Laidą pristato „Vinted“, o jos tikslas – parodyti, kokią transformuojančią galią turi mada, suteikiant drabužiams antrą gyvenimą.
Pirmojoje „Ateities mados“ serijoje, dalyviai supažindino save su žiūrovais. Kiekvienas jų, ne tik didis mados gerbėjas, bet ir kūrėjas, turintis savitą požiūrį į madą bei jos elementus.
Šou vedėjai Emma Willis, Zadrianas Smithas ir Melissa Holdbrook-Akposoe leidosi į nuotykių kupiną kelionę, padėsiančią vienam laimingajam savo kūrinius parodyti Londono mados savaitėje. Pirmosios savaitės užduoties tema buvo firminis stilius.
Kviestinė pirmosios serijos žvaigždė – mados dizaineris – Henris Hollandas. Jis prisijungė prie garsiųjų dizainerių trijulės ir kartu su jais vyko aplankyti savaitės užduočiai besiruošiančių dalyvių.
Koks dalyvių išskirtinumas?
Užduočiai ruošiantis, jaunieji dizaineriai panoro papasakoti apie save.
Saabira prisistatė kaip gatvės mados mėgėja, kuriai patinka berniukiškas stilius, bet su moteriškomis detalėmis.
„Mėgstu šiuos stilius maišyti“, – teigia Saabira.
Jaunasis dizaineris Davidas pripažino labai mėgstantis kepures, bet į laidos filmavimą atvyko be jos.
„Kaskart kuriant įvaizdį, man labai sunku neuždėti kepuraitės, nes man atrodo, kad ji užbaigia visą derinį“, – teigia Davidas.
Laidos dalyvė Emilija, savo stilių apibūdina kaip dopaminą.
„Kolekcija be spalvų man nebūdinga, vien tik spalvos“, – teigia Emilija.
