 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys atsakė Žemaitaičiui: tai yra Lietuvos silpninimas

2025-11-11 21:30 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 21:30

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui kritikuojant Lietuvos pasirinktą užsienio politikos kryptį ir žeriant priekaištus neva savo darbą prastai atliekančiam šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, pastarasis tikina, jog tokie koalicijos partnerio veiksmai ir kalbos yra žalingi Lietuvos vykdomai užsienio politikai. 

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui kritikuojant Lietuvos pasirinktą užsienio politikos kryptį ir žeriant priekaištus neva savo darbą prastai atliekančiam šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, pastarasis tikina, jog tokie koalicijos partnerio veiksmai ir kalbos yra žalingi Lietuvos vykdomai užsienio politikai. 

REKLAMA
3
REKLAMA
REKLAMA

„Aš esu kolegialaus organo, vyriausybės narys ir vykdau tai, ką mes esame sutarę savo programoje. Vykdau, įgyvendinu tas pozicijas, kurias esame pasitvirtinę Seime. Viskas yra sukoordinuota, sustyguota ir elgiamasi vieninga linija. Ir dabar bandymai iš šalies kurti įspūdį, kad čia yra kažkas pakrikę, kas ką nori, tą daro, kas ką sugalvoja, kad neturime aiškaus matymo, neturime priemonių plano, yra destrukcija. Tas skaldymas, aš suprantu galbūt vidinės politinės konjunktūros interesus, bet jis turi poveikį užsienio politikai ir taip yra daroma žala“, – LRT televizijai antradienį sakė K. Budrys. 

REKLAMA

„Tai jeigu nori nekenkti Lietuvai, tai surask kitą formą, kitus būdus, kitą temą apie tai kalbėti. Bet dabar kriziniu metu pakirtinėti Lietuvos pozicijas, kvestionuoti tai, ką mes esame viduje koordinuotai sutarę, rodyti, kad gali įskelti priešpriešą, yra Lietuvos silpninimas. Aš neįsivaizduoju, kaip kas nors kitas gali turėti kitokią poziciją. O visa tai, kad yra kažkas ne pagal planą, yra tiesiog melas ir aš daugiau neturiu ką pridėti. Tai dėl to aš labai norėčiau, kad mes tiesiog nesilpnintume savęs. Nebent interesas yra visiškai priešingas. O tada jau turbūt nebe Užsienio reikalų ministerijai klausimas“, – akcentavo šalies diplomatijos vadovas. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis pirmadienį susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru P. Szijjartu.

„Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prezidentūra kritiškai įvertino šį politikų susitikimą, akcentuojant, kad R. Žemaitaitis bando kurti alternatyvią užsienio politiką.

Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas ragino laikytis vienos užsienio politikos linijos.

P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.

REKLAMA

Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.

„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaičio susitikimas su vengrų ministru sukėlė audras: štai kaip tai atsilieps Lietuvai (109)
Eugenijus Gentvilas (nuotr. Elta)
Gentvilas kirto Nausėdai: prezidente, atsikelk (24)
Kęstutis Budrys (nuotr. tv3.lt)
Seimo pirmininkas: Kęstutis Budrys dirba tinkamai, nors tobulumui ribų nėra (9)
Juozas Olekas (tv3.lt fotomontažas)
Olekas nesureikšmina Žemaitačiio pasisakymų dėl biudžeto: tikiu, kad balsavimas pavyks (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų