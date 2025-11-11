Budrys atsakė Žemaitaičiui: tai yra Lietuvos silpninimas

„Aš esu kolegialaus organo, vyriausybės narys ir vykdau tai, ką mes esame sutarę savo programoje. Vykdau, įgyvendinu tas pozicijas, kurias esame pasitvirtinę Seime. Viskas yra sukoordinuota, sustyguota ir elgiamasi vieninga linija. Ir dabar bandymai iš šalies kurti įspūdį, kad čia yra kažkas pakrikę, kas ką nori, tą daro, kas ką sugalvoja, kad neturime aiškaus matymo, neturime priemonių plano, yra destrukcija. Tas skaldymas, aš suprantu galbūt vidinės politinės konjunktūros interesus, bet jis turi poveikį užsienio politikai ir taip yra daroma žala“, – LRT televizijai antradienį sakė K. Budrys.
„Tai jeigu nori nekenkti Lietuvai, tai surask kitą formą, kitus būdus, kitą temą apie tai kalbėti. Bet dabar kriziniu metu pakirtinėti Lietuvos pozicijas, kvestionuoti tai, ką mes esame viduje koordinuotai sutarę, rodyti, kad gali įskelti priešpriešą, yra Lietuvos silpninimas. Aš neįsivaizduoju, kaip kas nors kitas gali turėti kitokią poziciją. O visa tai, kad yra kažkas ne pagal planą, yra tiesiog melas ir aš daugiau neturiu ką pridėti. Tai dėl to aš labai norėčiau, kad mes tiesiog nesilpnintume savęs. Nebent interesas yra visiškai priešingas. O tada jau turbūt nebe Užsienio reikalų ministerijai klausimas“, – akcentavo šalies diplomatijos vadovas.
Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis pirmadienį susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru P. Szijjartu.
„Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.
Prezidentūra kritiškai įvertino šį politikų susitikimą, akcentuojant, kad R. Žemaitaitis bando kurti alternatyvią užsienio politiką.
Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas ragino laikytis vienos užsienio politikos linijos.
P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.
Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.
„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.
