Ministras apie derybas su Minsku: ne Lukašenka nustato sąlygas, kas ką turėtų daryti

„Man atrodo, mes ne taip turėtume klausimą formuluoti ir ne taip jis Vyriausybėje bus sprendžiamas. Ne Lukašenka nustato sąlygas, kas su kuo turėtų kur susitikti ar ką turėtų daryti. Mes turime savo pamatines nuostatas užsienio politikoje, dėl kurių esame sutarę ir įsirašę į Vyriausybės programą, ir turime savo taktiką“, – interviu portalui „15min“ antradienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Anot ministro, sprendimas uždaryti pasienio punktus su Baltarusija – atsakas į, K. Budrio teigimu, kontrabandinių balionų instrumentalizavimą, keliant grėsmę oro erdvės saugumui Lietuvoje.
„Visos mūsų taikomos priemonės pasienyje bus peržiūrimos, atsižvelgiant į tai, kokia situacija bus ore. Kaip bus ore, taip bus ir ant žemės. Jei ore bus gerai, ant žemės situacija taip pat pasikeis“, – kalbėjo K. Budrys.
Kaip rašė BNS, A. Lukašenka antradienį nurodė užsienio reikalų ministrui Maksimui Ryženkovui organizuoti derybas su Lietuvos pareigūnais dėl padėties normalizavimo ir visiško pasienio kontrolės punktų veiklos atkūrimo.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) pirmadienį kreipėsi į atitinkamą Baltarusijos instituciją su prašymu leisti Lietuvos vilkikams grįžti per Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktą. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius antradienį po pietų sakė, kad atsakymo kol kas nėra.
Savo ruožtu nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ reikalauja kuo greičiau pradėti „minimalų diplomatinį dialogą“ su Minsku ir atidaryti bent vieną pasienio punktą, užtikrinti vežėjų apsaugą bei evakuaciją, parengti nuostolių kompensavimo priemones.
Kiek anksčiau antradienį baltarusių portalas „Nashaniva“ skelbė, kad Lietuvos vilkikams nebus leista išvažiuoti iš Baltarusijos, kol Lietuva neatvers sienos.
Skaičiuojama, kad Baltarusijoje yra apie 1 tūkst. Lietuvos vilkikų.
„Kalbant apie mūsų įmones, į jų interesus ne tik atsižvelgiame, bet priimame ir kaip uždavinį jas apsaugoti. Matydamas, kaip dabar tariamasi ir bendraujama su vežėjais dėl situacijos ir tolesnių veiksmų, matau, kad dirbame platesnėje komandoje, ir šią situaciją išsivairuosime“, – kalbėjo K. Budrys.
Anot jo, įtemptoje situacijoje su Baltarusija Lietuvai padeda ir sąjungininkai.
„Nesame palikti vieni dvišaliame kelyje, yra pilnas JAV įsitraukimas. Šiame kontekste, atsižvelgdami į tai, kaip mums sekasi Briuselyje ir su kitais sąjungininkais, Vyriausybėje apsibrėšime tolesnius savo veiksmus. Mano primygtinė rekomendacija, neiti paskui tai, ką mums bandoma primesti. Galų gale, kur tai nuves? Paims įkaitais dar ką nors, gal ne turtą, bet kitus dalykus. Mes spręsime, kaip toliau judėti drauge.
BNS rašė, kad Vyriausybė nusprendė mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija Medininkų pasienio punkte taikant kai kurias išimtis.
