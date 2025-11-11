 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vašingtone Budrys už nuopelnus Lietuvai apdovanojo du Amerikos lietuvius

2025-11-11 20:51 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 20:51

Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys už nuopelnus Lietuvai apdovanojo du Amerikos lietuvius. Užsienio reikalų ministerijos (URM) duomenimis, Sauliui Linui Anužiui įteikta „Lietuvos diplomatijos žvaigždė", o Dianai Bieliauskas Vidutis buvo skirtas apdovanojimas „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai".

Vašingtone Budrys už nuopelnus Lietuvai apdovanojo du Amerikos lietuvius (nuotr. KAM)
4

Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys už nuopelnus Lietuvai apdovanojo du Amerikos lietuvius. Užsienio reikalų ministerijos (URM) duomenimis, Sauliui Linui Anužiui įteikta „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“, o Dianai Bieliauskas Vidutis buvo skirtas apdovanojimas „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“.

Vašingtone Budrys už nuopelnus Lietuvai apdovanojo du Amerikos lietuvius
„Reiškiu Jums nuoširdžią padėką ir pagarbą už Jūsų ilgametę veiklą, idėjas ir paramą stiprinant Lietuvos balsą pasaulyje. Visada buvote mūsų tvirtas ramstis Jungtinėse Valstijose Lietuvai siekiant ir vėliau įtvirtinant nepriklausomybę, žengiant euroatlantinės integracijos keliu. Jūsų aktyvų palaikymą ginant laisvę bei demokratiją jaučiame ir dabar, dramatiškai pakitus saugumo situacijai Europoje“, – pranešime cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.

URM teigimu, A. L. Anužiui „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ buvo skirta už jo ilgamečius nuopelnus stiprinant Lietuvos ir Mičigano valstijos dvišalius ekonominius, politinius ir kultūrinius ryšius, aktyvią veiklą, atstovaujant Lietuvos interesams ir pagalbą, Lietuvos ambasadai Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) užmezgant ryšius su Respublikonų partijos atstovais Vašingtone ir valstijose.

Tuo metu D. Bieliauskas Vidutis ministras įteikė Lietuvos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medalį, įvertindamas jos ilgametę ir aktyvią veiklą JAV lietuvių bendruomenėje bei Jungtiniame Baltijos Amerikos komitete, filantropiją. 

Šis apdovanojimas skiriamas už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę užsienyje, skatinant užsienyje gyvenančių lietuvių įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimą.

