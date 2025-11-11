Seimo pirmininkas: Kęstutis Budrys dirba tinkamai, nors tobulumui ribų nėra

Jis tvirtino, kad koalicijos partnerių „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis turi teisę kritikuoti ministrą.
„Nekritikuojamų žmonių nėra. Demokratinėje valstybėje kiekvienas gali kritikuoti. Aš galiu sutikti ar nesutikti. Aš šiuo atveju manau, kad Kęstutis Budrys vykdo tai, kas yra įrašyta Vyriausybės programoje, kas yra įrašyta koalicinėje sutartyje. Tai iš esmės didelių priekaištų jo darbui nėra, bet tobulybei irgi niekada nėra ribų“, – žurnalistams Seime antradienį sakė J. Olekas.
„Galima kai kuriuos dalykus galbūt atlikti dar efektyviau. Nereikia bijoti, kad vienas ar kitas Seimo narys išreiškia kažkokią tai kritiką“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad pastaruoju metu „Nemuno aušros“ pirmininkas viešai kėlė klausimus dėl Lietuvos užsienio politikos ginant šalies vežėjų interesus Baltarusijoje, paramos teikimą Ukrainai, kritikavo užsienio reikalų ministrą K. Budrį.
R. Žemaitaitis tvirtina, kad dabartinė Lietuvos užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Palaikymą jo pasisakymams reiškė ir kiti „Nemuno aušros“ nariai.
Paklaustas, ar jam aišku, kokia yra R. Žemaitaičio pozicija Lietuvos užsienio politikos klausimais, J. Olekas tvirtino, kad „aiškumas yra Vyriausybės programoje ir koalicinėje sutartyje“, kur numatyti parama Ukrainai bei kova su totalitariniais režimais.
Seimo pirmininkas sakė pats manantis, kad Lietuvos reakcija į kontrabandinių balionų iš Baltarusijos problemą yra teisinga, tačiau priemonės galėtų būti efektyvesnės.
„Tai tie klausimai yra atviri diskusijai, kaip padaryti, kad tie sprendimai būtų efektyvūs, kad sumažėtų oro erdvės, sienos pažeidimai ir kad mūsų įmonės, mūsų žmonės nenukentėtų“, – sakė J. Olekas.
Anot jo, R. Žemaitaičio kritika galėtų būti labiau subalansuota, bet drausti jam reikšti nuomonės negalima.
Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje uždarė sieną su Baltarusija dėl iš šios šalies leidžiamų kontrabandinių balionų, kurie trikdo Vilniaus oro uosto darbą.
Dėl to kaimyninėje šalyje įstrigo keli tūkstančiai vilkikų lietuviškais numeriais. Dalis jį grįžo namo, tačiau dar 1,1 tūkst. vilkikų yra Baltarusijoje, nes šios šalies valdžia apribojo jų judėjimą.
K. Budrys savo ruožtu anksčiau teigė, kad po kai kurių „aušriečių“ lyderio pasisakymų užsienio politikos klausimais jis jaučiasi lyg „rinkdamas tai, kas pridaryta ant kilimo“.
Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį interviu LRT pareiškė, kad R. Žemaitaičio kalbos kvestionuojant pagrindines Lietuvos užsienio politiko kryptis yra netoleruotinos ir koalicijos partneriai į tai turėtų rimtai reaguoti.
„Nemuno aušra“ priklauso valdančiajai koalicijai, Seime partija turi 18 narių frakciją.
