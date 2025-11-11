Budrys Vašingtone: griežtos sankcijos Rusijai – tai kalba, kurią ji supranta

Susitikime K. Budrys akcentavo, kad griežtos sankcijos yra kalba, kurią agresorė Rusija supranta. Todėl, jo teigimu, būtina toliau koordinuoti veiksmus su JAV, siekiant sustiprinti spaudimą Maskvai ir užtikrinti atsakomybę už agresiją prieš Ukrainą.
„Lietuva veikia ryžtingai stiprindama savo saugumą ir ekonominį atsparumą bei išlieka aktyvi sankcijų politikos formuotoja Europos Sąjungoje. Partnerystė su Jungtinėmis Valstijomis yra ypatingai svarbi siekiant karo prieš Ukrainą sustabdymo, užtikrinant atsakomybę agresorei Rusijai ir planuojant Ukrainos atstatymą“, – pranešime cituojamas ministras.
Be kita ko, K. Budrys taip pat pabrėžė Lietuvos pastangas didinant gynybos finansavimą, kuris, kaip planuojama, kitąmet sieks 5,38 proc. BVP.
Susitikime taip pat buvo aptartas ir energetinio saugumo stiprinimas – bendri projektai dėl suskystintųjų gamtinių dujų tiekimo ir mažųjų moduliarinių reaktorių plėtros.
ELTA primena, kad spalio pabaigoje JAV paskelbė naujas sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms.
Amerikos paskelbtos sankcijos apima viso „Rosneft“ ir „Lukoil“ turto JAV įšaldymą ir draudimą visoms JAV bendrovėms vykdyti bet kokią veiklą su šiomis dviem Rusijos naftos milžinėmis.
Priemonių paketas taip pat apima sankcijas dešimtims jų dukterinių įmonių. Tai pirmosios JAV sankcijos Rusijai nuo tada, kai D. Trumpas antrą kartą tapo JAV prezidentu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!