 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis apie Budrį: ponas netinkamai atlieka savo pareigas

2025-11-11 11:05 / šaltinis: BNS
2025-11-11 11:05

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijaus Žemaitaičio nuomone, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys netinkamai atlieka savo pareigas.

Kęstutis Budrys susitiko su Latvijos užsienio reikalų ministre. ELTA / Dainius Labutis

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijaus Žemaitaičio nuomone, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys netinkamai atlieka savo pareigas.

REKLAMA
2

Nors „aušriečių“ lyderis teigė, kad laikosi tokios pat pozicijos dėl užsienio politikos kaip Vyriausybė ir valdančioji dauguma, pasienio punktų su Baltarusija uždarymui jis nepritaria.

„Aš keliu tą klausimą, aš praeitą savaitę pasakiau ir dėl sankcijų (Baltarusijai – BNS) pasakiau. Kas leido Budriui visos koalicijos vardu priiminėti sprendimus ir komentuoti? Kai ponas Budrys ateis į koaliciją ir pradės kalbėti, tada aš gal galėsiu Budrį ir pateisinti. O dabar, kai ponas Budrys šauna su nieko nesuderinęs, tai tegu Budrys ir lieka prie savo nuomonės. Aš liksiu prie savo nuomonės“, – žurnalistams Seime antradienį sakė R. Žemaitaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš matau, kad šiandien ponas Budrys neefektyviai ir netinkamai atlieka savo pareigas. Šiandieną Budrys žaidžia vienasmeninį žaidimą, nederindamas su koalicija. Ir reikia nepamiršti, kad Budrys nėra rinktas žmonių, (...) ponas Budrys yra paskirtas ministru. Tai jis vykdo tai, ką nusprendžia valdančioji koalicija, o ne tai, ką jis asmeniškai“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis.

REKLAMA
REKLAMA

Taip jis kalbėjo Vyriausybei nusprendus dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės uždaryti pasienio punktus su Baltarusija, o Lietuvai kalbant apie būtinybę Minskui taikyti griežtesnes europines sankcijas.

REKLAMA

R. Žemaitaitis sako, kad jis – prieš sienos uždarymą, tačiau nesutiko, kad jo nuomonė prieštarauja Vyriausybės vykdomai politikai.

„Ne, nepritariu (sienos uždarymui – BNS). (...) Aš mačiau, kad premjerė Inga Ruginienė siūlo kalbėti su Baltarusija, kad būtų vilkikai išvesti. Ketvirtadienį vakare duodamas interviu (Vladislavas – BNS) Kontratovičius aiškiai pasakė, kad pasieniečiai artimiausiu metu susisieks su Baltarusijos pasieniečiais dėl sienos atidarymo“, – kalbėjo „Nemuno aušros“ pirmininkas.

Kaip rašė BNS, Lietuvai dar kartą kreipusis į Minską, kad jos įmonių vilkikai būtų įleisti į šalį per Vyriausybės laikinai uždarytus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus, Valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia dar laukianti atsakymo į prašymą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)
Budrys: tikiu, kad Vengrijos ministrui Žemaitaitis išsakė Vyriausybės programoje patvirtintas pozicijas (18)
Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)
Budrio kirtis „Nemuno aušrai“: jaučiuosi „lyg rankiodamas, kas pridirbta ant kilimo“ (39)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų