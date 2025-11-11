Žemaitaitis apie Budrį: ponas netinkamai atlieka savo pareigas

Nors „aušriečių“ lyderis teigė, kad laikosi tokios pat pozicijos dėl užsienio politikos kaip Vyriausybė ir valdančioji dauguma, pasienio punktų su Baltarusija uždarymui jis nepritaria.
„Aš keliu tą klausimą, aš praeitą savaitę pasakiau ir dėl sankcijų (Baltarusijai – BNS) pasakiau. Kas leido Budriui visos koalicijos vardu priiminėti sprendimus ir komentuoti? Kai ponas Budrys ateis į koaliciją ir pradės kalbėti, tada aš gal galėsiu Budrį ir pateisinti. O dabar, kai ponas Budrys šauna su nieko nesuderinęs, tai tegu Budrys ir lieka prie savo nuomonės. Aš liksiu prie savo nuomonės“, – žurnalistams Seime antradienį sakė R. Žemaitaitis.
„Aš matau, kad šiandien ponas Budrys neefektyviai ir netinkamai atlieka savo pareigas. Šiandieną Budrys žaidžia vienasmeninį žaidimą, nederindamas su koalicija. Ir reikia nepamiršti, kad Budrys nėra rinktas žmonių, (...) ponas Budrys yra paskirtas ministru. Tai jis vykdo tai, ką nusprendžia valdančioji koalicija, o ne tai, ką jis asmeniškai“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis.
Taip jis kalbėjo Vyriausybei nusprendus dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės uždaryti pasienio punktus su Baltarusija, o Lietuvai kalbant apie būtinybę Minskui taikyti griežtesnes europines sankcijas.
R. Žemaitaitis sako, kad jis – prieš sienos uždarymą, tačiau nesutiko, kad jo nuomonė prieštarauja Vyriausybės vykdomai politikai.
„Ne, nepritariu (sienos uždarymui – BNS). (...) Aš mačiau, kad premjerė Inga Ruginienė siūlo kalbėti su Baltarusija, kad būtų vilkikai išvesti. Ketvirtadienį vakare duodamas interviu (Vladislavas – BNS) Kontratovičius aiškiai pasakė, kad pasieniečiai artimiausiu metu susisieks su Baltarusijos pasieniečiais dėl sienos atidarymo“, – kalbėjo „Nemuno aušros“ pirmininkas.
Kaip rašė BNS, Lietuvai dar kartą kreipusis į Minską, kad jos įmonių vilkikai būtų įleisti į šalį per Vyriausybės laikinai uždarytus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus, Valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia dar laukianti atsakymo į prašymą.
