Atskleidė, kokie yra lietuvių apsipirkimo įpročiai ir kur galima sutaupyti: skaičiai nustebins

Kaip keičiasi lietuvių apsipirkimo įpročiai, kokie produktai šiuo metu populiariausi ir kaip išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų? Savo įžvalgomis dalinasi pirmaujančios Lietuvoje maisto prekių el.parduotuvės „Barboros“ Komercijos vadovė Erika Kardelė.
Daugiausia pinigų – maistui ir būstui
Skirtingi duomenų šaltiniai rodo, kad būtinosioms išlaidoms – maistui, būstui ir transportui – lietuviai skiria maždaug 30–40 proc. savo pajamų. Didžiausią šių išlaidų dalį sudaro maistas.
Nors lietuvių pajamos šiandien yra gerokai didesnės nei anksčiau, finansų planavimo įgūdžiai vis dar nėra pakankamai išvystyti. Tačiau svarbu visiems prisiminti, kad biudžeto sekimas leidžia ne tik geriau suprasti savo išlaidų struktūrą, bet ir realiai sutaupyti. Turėdami galimybę palyginti kainas ir iš anksto planuoti pirkinius, žmonės išvengia spontaniškų sprendimų bei sumažina maisto švaistymą.
Kokios prekės yra populiariausios?
„Barboros“ atstovė pastebi, kad lietuvių apsipirkimo įpročiai išlieka gana pastovūs. „Didžiausią kiekį per metus lietuviai nuperka bananų, bulvių, pieno, negazuoto vandens ir agurkų. Vasarą į pirmaujančių prekių sąrašą tradiciškai patenka arbūzai,“ – sako ji.
Įdomu tai, kad lietuvių populiariausios prekės beveik sutampa su estų pasirinkimais, o štai latviai išsiskiria savo silpnybe saldumynams. Tarp jų populiariausių prekių dominuoja glaistyti varškės sūreliai.
Tarp netikėtai išpopuliarėjusių prekių – socialiniuose tinkluose išgarsėję produktai. „Matome, kaip stipriai pirkėjų pasirinkimus veikia mados. Pavyzdžiui, Dubajaus šokoladas ar naujo tipo energetinis gėrimas tapo tikru atradimu. Taip pat išryškėjo korėjietiškos kosmetikos bumas – pirkėjai ieško naujovių ir aukštesnės kokybės“, – pasakoja „Barboros“ Komercijos vadovė Erika Kardelė.
Kada lietuviai perka daugiausiai?
Apsipirkimo internetu populiarumas kasmet auga. „Vasarą stebime švelnų, bet stabilų pirkimų augimą – žmonės suprato, kad maisto ir buities prekes internetu patogu įsigyti ruošiantis griliui, išvykoms ar šventėms. Taip pat per Kalėdas ir Velykas užsakymų skaičius tradiciškai gerokai padidėja“, – aiškina „Barboros“ atstovė.
Jis taip pat primena, kad prieš šventes verta pristatymą rezervuoti iš anksto. Tuomet galima ramiai planuoti šventinį meniu ir išvengti didelių eilių bei chaoso parduotuvėse.
Dažniausia klaida ir kaip jos išvengti
Specialistų teigimu, viena dažniausių klaidų – apsipirkimas be plano. Žmonės neretai pasimeta, nuo ko pradėti, todėl rekomenduojama bent apytikriai suplanuoti pagrindinius savaitės patiekalus, pasitarti su šeimos nariais, ką jie norėtų valgyti ir pagal tai formuoti pirkinių krepšelį. Net ir paprastas planas padeda išvengti perteklinių pirkinių. Kai žmonės aiškiai žino, ko reikia, jiems lengviau pastebėti, kur galima sutaupyti.
Kaip galima sutaupyti?
„Barboros“ duomenys rodo, kad vidutinis planuotai apsipirkęs klientas sutaupo apie 21 eurą per vieną užsakymą. Pagrindinė to priežastis – mažiau spontaniškų pirkinių ir galimybė patogiai palyginti kainas. „Programėlėje aiškiai matomos kainos, galima filtruoti prekes pagal akcijas ir planuoti pirkinius iš anksto. Krepšelį galima pildyti palaipsniui, o pamirštas prekes – pridėti net po apmokėjimo. Visa tai suteikia lankstumo ir padeda išvengti impulsyvaus pirkimo“, – aiškina įmonės atstovė.
Be šių funkcijų, „Barbora“ siūlo ir daugiau patogumų. Pavyzdžiui, vartotojai gali susikurti įprastų produktų krepšelio šablonus ir juos naudoti kiekvieną savaitę, papildydami tik tuo, ko prireikia. Prie vieno krepšelio gali prisijungti keli šeimos nariai ir kartu planuoti pirkinius iš skirtingų įrenginių – tai leidžia įtraukti visą šeimą į sprendimų priėmimą.
„Vienoje vietoje galima matyti visas akcijas – kiekvieną savaitę jų būna net apie tūkstantį. Be to, klientai gali matyti produktų maistinę vertę ir lengviau pasirinkti tinkamus variantus, jei turi specifinių mitybos poreikių. Toks skaidrumas padeda ne tik taupyti, bet ir sąmoningiau vartoti“, – pabrėžia „Barboros“ Komercijos vadovė.
Be to, nauji klientai gauna papildomų naudų: 3 nemokamus pristatymus ir 15 proc. nuolaidą pirmam užsakymui, o „Ačiū“ kortelės savininkams grįžta 1 proc. „Maximos“ pinigų. „Dažnas, kuris pabando apsipirkti internetu, vėliau sako – gaila, kad nepradėjau anksčiau,“ – šypsosi „Barboros“ atstovė.
Šiuolaikinio pirkėjo krepšelis – tai ne tik maistas ar buities prekės, bet ir planavimo įrankis. Finansinė ramybė prasideda nuo aiškaus supratimo, kur keliauja kiekvienas euras. Tikslingai planuojant pirkinius galima ne tik sumažinti išlaidas, bet ir išvengti streso – tuomet apsipirkimas tampa ne pareiga, o sąmoningu, apgalvotu pasirinkimu.