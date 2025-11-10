 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys ketina susitikti su Trumpo paskirtu JAV specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai

2025-11-10 20:30 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 20:30

Tęsiantis Baltarusijos hibridinėms atakoms prieš Lietuvą, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog Vašingtone ketina susitikti Jungtinių Amerikos Valstijų specialiuoju pasiuntiniu Minskui Johnu Coale.

Kęstutis Budrys (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Tęsiantis Baltarusijos hibridinėms atakoms prieš Lietuvą, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog Vašingtone ketina susitikti Jungtinių Amerikos Valstijų specialiuoju pasiuntiniu Minskui Johnu Coale.

REKLAMA
4

„Su naujai paskirtu prezidento Donaldo Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai buvau susitikęs, kai jis ėjo kitas pareigas – ir dvišaliuose, ir daugiašaliuose renginiuose. Pažįstame vienas kitą labai gerai ir, iš tikrųjų, džiaugiuosi dėl šio paskyrimo“, – iš Vašingtono komentavo K. Budrys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Su juo taip pat turėsime atskirą susitikimą ir kalbėsimės apie visą tai, kas mums rūpi – tai, kaip režimas išnaudoja įvairiausius dalykus, instrumentalizuoja ir didina spaudimą Lietuvai bei kokias priemones mes turėtume taikyti ir kokios politikos laikytis. Labai gerai, kad yra specifiškai skiriamas dėmesys tam“, – teigė Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovas.

REKLAMA
REKLAMA

JAV prezidentas Donaldas Trumpas J. Coale specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai paskyrė sekmadienį.

REKLAMA

ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis. 

REKLAMA
REKLAMA

Dėl šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.

Siekdama sugrąžinti į šalį Baltarusijoje likusius vilkikus, Lietuva kreipėsi į Baltarusiją dėl laikino Šalčininkų pasienio kontrolės posto atidarymo, tačiau ji šeštadienį pareiškė nesutinkanti. 

Anksčiau skelbta, kad A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų