  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys išvyksta į Vašingtoną: susitiks su Rubio

2025-11-10 08:30 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 08:30

Pirmadienį užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į Vašingtoną, kur iki trečiadienio vyksiančio vizito metu susitiks su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės sekretoriumi Marco Rubio, šalies iždo sekretoriumi Scottu Bessentu bei kitais JAV administracijos pareigūnais, įmonių,  pagrindinių analitinių centrų atstovais ir lietuvių bendruomenės nariais. 

Kęstutis Budrys susitiko su Latvijos užsienio reikalų ministre. ELTA / Dainius Labutis

Kaip praneša Užsienio reikalų ministerija (URM), vizito JAV metu K. Budrys taip pat vyks į Niujorką, kur susitiks su Jungtinių Tautų generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu bei su JAV verslo atstovais aptars investicijų Lietuvoje galimybes.

„Šio ypatingos reikšmės vizito tikslas – stiprinti strateginę Lietuvos ir JAV partnerystę gynybos, saugumo ir ekonominio atsparumo srityse, aptarti bendrus atsako į hibridines grėsmes veiksmus bei tolesnio JAV karinių pajėgų buvimo Lietuvoje užtikrinimą“, – rašoma ministerijos pranešime. 

Kaip skelbta anksčiau, šių metų sausio pabaigoje K. Budrys tapo vienu pirmųjų užsienio reikalų ministrų, telefonu kalbėjusių su tuomet naujai paskirtu valstybės sekretoriumi, o šių metų kovo 25 d. Vašingtone buvo surengtas Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų ir M. Rubio susitikimas.

