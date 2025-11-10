„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: sportiškumą akcentuojanti „Nissan Ariya Nismo“

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Dėmesys valdymo aštrumui
„Nissan Ariya NISMO“ yra ne tik galingesnė „Ariya“ versija – tai modelis, kuriame pagrindinis dėmesys skirtas būtent NISMO vardą atitinkančiam valdymo aštrumui ir dinamikai posūkiuose.
Nors galios padidėjimas yra įspūdingas, elektrinė pavara dabar generuoja 435 AG (beveik 130 AG daugiau nei standartinė versija) ir leidžia iki 100 km/val. įsibėgėti vos per 5 sekundes – „Nissan“ pabrėžia, kad tai nėra pagrindinis tikslas.
Esminiai pokyčiai slypi važiuoklėje ir visų ratų pavaros sistemoje. Specialiai NISMO modeliui buvo patobulinta „e-4ORCE“ sistema. Siekiant sportiškesnio, galu varomam automobiliui būdingo charakterio, ji dabar veikia 60:40 galios balansu galinės ašies naudai.
Pati sistema, kaip ir standartiniame modelyje, galią kiekvienam ratui koreguoja net 10 000 kartų per sekundę. Gamintojo teigimu, šie pakeitimai užtikrina 12 proc. tikslesnį trajektorijos laikymąsi posūkiuose.
Sportiškumą akcentuojantis stilius
„Ariya NISMO“ išvaizdos pokyčiai nėra tik kosmetiniai. Kiekvienas naujas elementas atlieka specifinę aerodinaminę funkciją, pabrėžiančią sportišką modelio charakterį. Pagrindinis tikslas buvo ne tik sumažinti oro pasipriešinimą, bet ir drastiškai pagerinti stabilumą važiuojant dideliu greičiu.
Prie geresnio sukibimo ir valdymo prisideda ne tik aerodinamika, bet ir specialiai šiam modeliui sukurti ratlankiai bei padangos.„Ariya NISMO“ gavo unikalius 20 colių „ENKEI“ ratlankius, pagamintus naudojant patentuotą „MAT Process“ technologiją.
Šis lieto aliuminio apdirbimo metodas leidžia pasiekti kaltiniams ratlankiams prilygstantį tvirtumo ir svorio santykį. Tai leido dizaineriams sukurti plonesnius stipinus, kurie mažina neamortizuojamą masę ir gerina stabdžių aušinimą.
Prabangus elektromobilis
„Ariya NISMO“ sportiškas charakteris pabrėžiamas ir kruopščiai atnaujintame salone. Automobilyje sumontuotos specialiai šiam modeliui sukurtos sportinės sėdynės.
Jų forma sukurta taip, kad suteiktų geresnį šoninį palaikymą kūnui staigiuose posūkiuose, tačiau, pasak gamintojo, dėl to nenukentėjo komfortas ilgose kelionėse.
NISMO dvasia juntama ir kitose interjero detalėse. Vairuotoją pasitinka naujo dizaino skaitmeninis prietaisų skydelis, o sportišką ir aukštesnės kokybės atmosferą kuria raudonos siūlės ant vairo bei kiti būdingi NISMO akcentai. Siekiant suderinti sportiškumą su modernia estetika, apdailai panaudota nauja juodinto medžio tekstūra.
Konkurse dalyvaujančio „Nissan Ariya Nismo“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 320 kW / 435 AG
- Sukimo momentas: 600 NM
- Varantieji ratai: Visi
- Baterijos talpa: 87 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 417 km
- Svoris: 2277 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 415
- 0-100 km/val.: 5 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 43 990 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 63 490 €
