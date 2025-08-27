Atsakė į amžiną klausimą: dantis valyti prieš ar po pusryčių?

Burnos priežiūra nėra tik „dantų valymas ryte ir vakare“ – tai kasdienis įprotis, rašoma Jonavos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro pranešime.
Kodėl tai svarbu?
Net ir jauname amžiuje gali kilti rimtų problemų – nuo ėduonies iki dantenų ligų. Bloga burnos higiena gali lemti ne tik skylutes dantyse, bet ir blogą kvapą, uždegimus, net ir prastesnę savijautą.
Tyrimai rodo, kad burnos sveikata daro įtaką visam organizmui – užleistas uždegimas gali paveikti širdį, sąnarius ar net odą.
Pagrindinės taisyklės
Valyk dantis du kartus per dieną – ryte ir vakare, su fluoro turinčia dantų pasta. Fluoras stiprina emalį, mažina bakterijų žalą ir padeda atkurti pažeistas vietas.
Naudok tarpdančių siūlą kasdien – pašalinsi apnašas, kurių nepasiekia šepetėlis.
Nepamiršk liežuvio – ant jo taip pat kaupiasi bakterijos, sukeliančios blogą kvapą.
Pas odontologą du kartus per metus – profilaktinė apžiūra ir profesionali burnos higiena padeda išvengti rimtesnių problemų.
Ribok cukraus kiekį – saldumynai ir saldūs gėrimai maitina bakterijas, kurios gadina dantis.
Aktualu ne tik sveikatai, bet ir įvaizdžiui
Graži šypsena – tai ir pasitikėjimas savimi. Jei burnos kvapas gaivus, dantys švarūs, o šypsena balta, drąsiau bendrausi, juoksiesi ir kalbėsi.
Rūkymas, energetiniai gėrimai, dažni saldūs užkandžiai bei nuolatinis kavos ar juodos arbatos vartojimas gali sugadinti ne tik dantų spalvą, bet ir jų būklę.
Burnos priežiūra aktyviam gyvenimo būdui
Sportuojant ar daug kalbant burna išdžiūsta – tai reiškia mažiau seilių, kurios natūraliai valo dantis. Po treniruotės ar ilgo kalbėjimo išskalauk burną vandeniu.
Saldžių sportinių gėrimų venk, nes jie kenkia dantims dėl turimo cukraus ir rūgščių kiekio.
Paprastas kasdienis planas
Ryte: dantų ir liežuvio valymas, burnos skalavimas po pusryčių.
Dieną: po užkandžių išgerk stiklinę vandens, ribok saldumynus.
Vakare: dantų valymas, tarpdančių siūlas, burnos skalavimas.
Kas pusmetį: profesionali burnos higiena pas specialistą.
Šypsena – tai ne tik grožio dalis. Ji daug ką pasako apie įpročius, sveikatą ir net asmenybę. Kiekviena minutė, skirta burnos priežiūrai, – tai investicija į gaivų burnos kvapą, baltus dantis ir pasitikėjimą savimi dabar ir ateityje.
Šaltinis: Jonavos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
