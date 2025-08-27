Sergejui Maslobojevui atsidūrus dopingo skandale – žinomų žmonių reakcija: sužadėtinė brūkštelėjo 1 žodį

Ja jis pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje. Ten jis rašė:
„Dar niekada nebuvo taip sunku ką nors rašyti.
Šiuo metu išgyvenu labai sunkų laikotarpį. Visada buvau ir esu kovotojas, kuriam svarbi sveikata, švarus sportas ir fair play. Bet nutiko tai, ko visiškai nesitikėjau: dopingo testai, paimti prieš ir po mano paskutinės kovos, parodė draudžiamos medžiagos pėdsakų“, – rašė jis.
Pasisakė žinomi žmonės
Netrukus žinomi žmonės suskubo komentuoti po Sergejaus įrašu.
„Viskas bus gerai!! Nemanau, kad yra abejojančių Tavimi! Stiprybės šiame etape“, – palaikymo neslėpė Gerda Žemaitė.
„Teisingas, sąžiningas ir garbingas veiksmas šitose aplinkybėse. Viskas susitvarkys“, – brūkštelėjo Stanislavas Stavickis-Stano.
„Žinant, kiek metų tu esi sporte ir kaip atsakingai į jį žiūri, didžiausias palaikymas iš mano pusės! Tikiuosi viskas išsispręs tavo naudai“, – komentavo Simona Starkutė.
„Tai tik laikinas etapas, brolau, laikyk galvą aukštai. Tavo karjera per daug stipri, kad ją taip greitai sugadintum. Mes tave mylim“, – rašė Sezer Saylik.
Tiesa, instagrame po tokiu pat įrašu pakomentavo ir Sergejaus sužadėtine Santa Mišenytė, kuri brūkštelėjo tik 1 žodį: „Myliu.“
Pasisakė tvirtai
Kovotojas taip pat užtikrino, kad jokių draudžiamų medžiagų nevartojo bei papasakojo, kad sieks išsiaiškinti, kaip galėjo gauti tokius testo rezultatus.
Aiškiai pareiškiu: sąmoningai niekada nevartojau jokių draudžiamų medžiagų. Didžiąją karjeros dalį buvau nuolat tikrinamas pagal WADA („Pasaulinė antidopingo agentūra“) taisykles, o dar papildomai prieš, bei po kiekvienos GLORY kovos. Be to, medžiaga apie kurią vėliau pranešiu yra ypač lengvai aptinkama ir skirta svorio augimui, kai man atvirkščiai prieš kovas visada reikia mesti daug svorio, tad net elementari logika sako, kad tam nėra jokios prasmės.
Kartu su komanda dabar darome viską, kad išsiaiškintume, kaip tai galėjo nutikti. Bendradarbiaujame su Glory, dirbame su laboratorijomis, tikriname papildus ir produktus, laikomės griežtos grandinės, kad būtų galima nustatyti tikslų patekimo kelią.
Noriu nuoširdžiai pasakyti, kad visą gyvenimą skyriau sportui, gerbdamas jo vertybes. Savo sąžiningumu nerizikuočiau. Kad ir kaip tai dabar atrodytų ir galbūt atrodys iš šalies, griežtai pareiškiu: jokių draudžiamų medžiagų nevartojau.Iš anksto dėkoju visiems, kurie manimi tiki, palaiko ir palaikys visos šios situacijos ir proceso metu. Jūsų ir artimųjų palaikymas man dabar be galo svarbus“, – tvirtino Sergejus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!