  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Khbabezas kaltina Maslobojevą sukčiavimu: „Aš treniruojuosi kaip beprotis, o kiti sukčiauja...“

2025-08-27 12:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 12:24

Antradienį „Glory“ organizacija oficialiai pranešė, kad pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Sergejus Maslobojevas savo noru atlaisvina titulą po to, kai „Glory 100“ turnyre paimtas dopingo mėginys buvo teigiamas.

Sergejus Maslobojevas – Tarikas Khbabezas | „Stop“ kadras

Antradienį „Glory“ organizacija oficialiai pranešė, kad pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Sergejus Maslobojevas savo noru atlaisvina titulą po to, kai „Glory 100“ turnyre paimtas dopingo mėginys buvo teigiamas.

0

S. Maslobojevas čempiono titulą iškovojo birželio 14-ą dieną būtent „Glory 100“ turnyre, kai tris kartus siuntė Tariką Khbabezą į nokdauną ir trečiame raunde pasiekė nokautą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. Maslobojevo dabar laukia ilga, veikiausiai bent kelis mėnesius truksianti kova, bandant įrodyti, jog draudžiamos medžiagos jo organizme atsirado netyčia dėl galimai užterštų papildų vartojimo.

Tuo tarpu T. Khbabezas, nelaukdamas tyrimų rezultatų, skuba daryti išvadą, jog S. Maslobojevas – sukčius.

„Aš treniruojuosi kaip beprotis, kad pasiekčiau šio sporto viršūnę ir to siekiu švariais metodais, o kiti sukčiauja... Džiaugiuosi, kad „Glory“ tikrina kovotojus dėl dopingo vartojimo. Kad ir kas tu toks bebūtum, „Glory“ tau neleis sukčiauti“, – olandų NOS sakė T. Khbabezas.

Marokietis tikina, kad dabar jaučiasi siaubingai.

„Mano nuomonė apie pastarąją kovą su Maslobojevu nepasikeitė – vis dar jaučiuosi pralaimėtoju. Jausmas dabar siaubingas. Atrodo, įdėjau tiek daug sunkaus darbo besiruošdamas tai kovai, o mano varžovas pasirinko lengvesnį kelią...“,– nusivylęs kalbėjo marokietis.

