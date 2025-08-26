Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Po teigiamo Maslobojevo dopingo testo – Khbabezo prašymas

2025-08-26 22:44
Antradienį „Glory“ organizacija oficialiai pranešė, kad pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Sergejus Maslobojevas savo noru atlaisvina titulą po to, kai „Glory 100“ turnyre paimtas dopingo mėginys buvo teigiamas.

Kovos akimirka (Alexis Goudeau nuotr.) | „Glory“ nuotr.

1

S. Maslobojevas čempiono titulą iškovojo birželio 14-ą dieną būtent „Glory 100“ turnyre, kai tris kartus siuntė Tariką Khbabezą į nokdauną ir trečiame raunde pasiekė nokautą.

„Titulo grąžinti man nereikia. Praradau tą diržą ir tiek. Visgi, noriu, kad pastarasis pralaimėjimas Maslobojevui būtų ištrintas iš mano rezultatų. Tai būtų teisingiausia, kaip „Glory“ galėtų pasielgti šioje situacijoje“, – „Vechtsportinfo“ sakė T. Khbabezas.

Nors S. Maslobojevas neginčija testo rezultatų, šiuo metu jis aiškinasi galimą uždraustosios medžiagos šaltinį. Pasak „Glory“ sportininkų saugos ir reguliavimo reikalų vyresniosios viceprezidentės Nadios Silk, S. Maslobojevui suteikta sąžiningo nagrinėjimo teisė pagal „Glory“ antidopingo taisykles. Jo gynybą nepriklausomai peržiūrės Antidopingo komitetas.

Šiuo metu „Glory“ laikinai suspendavo S. Maslobojevą, kol vyksta tyrimas. Nėra aišku, kas nutiks su diržu, kurį lietuvis atlaisvino.

