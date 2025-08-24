Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Augustas Šlyteris iškovojo aukso medalį Europos universitetų dziudo čempionate

2025-08-24 21:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 21:26

Varšuvoje (Lenkija) vykstančiose Europos universitetų kovinio sporto žaidynėse Augustas Šlyteris įveikė visus priešininkus ir laimėjo aukso medalį dziudo svorio kategorijoje iki 90 kg.

„Judo Lithuania“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Varšuvoje (Lenkija) vykstančiose Europos universitetų kovinio sporto žaidynėse Augustas Šlyteris įveikė visus priešininkus ir laimėjo aukso medalį dziudo svorio kategorijoje iki 90 kg.

REKLAMA
0

VDU studentas A. Šlyteris startavo pergale prieš Sergei Seredą, vėliau nugalėjo turką Musą Simseką, ketvirtfinalyje pranoko Estebaną Martinsą, pusfinalyje – vokietį Noah Immanuelį Zabalį, o finale – Gergely Nerpelį iš Vengrijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Finalo vaizdo įrašas (nuo 40 min.):

Dar du Lietuvos dziudo kovotojai startavo šeštadienį.

Augis Raulušonis svorio kategorijoje iki 73 kg pralaimėjo pirmą kovą, bet pateko į paguodos turnyrą, kur nugalėjo varžovą iš Lenkijos. Deja, kitame etape lietuvis turėjo pripažinti Turkijos atstovo Abdulazizo Karos pranašumą.

Matas Norkevičius (iki 66 kg) pralaimėjo pirmą kovą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų