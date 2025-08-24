Augustas Šlyteris iškovojo aukso medalį Europos universitetų dziudo čempionate

VDU studentas A. Šlyteris startavo pergale prieš Sergei Seredą, vėliau nugalėjo turką Musą Simseką, ketvirtfinalyje pranoko Estebaną Martinsą, pusfinalyje – vokietį Noah Immanuelį Zabalį, o finale – Gergely Nerpelį iš Vengrijos.
Finalo vaizdo įrašas (nuo 40 min.):
Dar du Lietuvos dziudo kovotojai startavo šeštadienį.
Augis Raulušonis svorio kategorijoje iki 73 kg pralaimėjo pirmą kovą, bet pateko į paguodos turnyrą, kur nugalėjo varžovą iš Lenkijos. Deja, kitame etape lietuvis turėjo pripažinti Turkijos atstovo Abdulazizo Karos pranašumą.
Matas Norkevičius (iki 66 kg) pralaimėjo pirmą kovą.
