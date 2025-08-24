Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Pirmavęs „Hegelmann“ neišlaikė persvaros prieš „Žalgirį“

2025-08-24 21:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 21:20

Lietuvos futbolo A lygoje įvyko dar viena įdomi akistata tarp Kauno rajono „Hegelmann“ bei Vilniaus „Žalgirio“ ekipų. Rezultatyviame mače čempionai reabilitavosi antrame kėlinyje – 2:2 (2:0).

Rungtynių akimirka | Elvio Žaidario nuotr.

Lietuvos futbolo A lygoje įvyko dar viena įdomi akistata tarp Kauno rajono „Hegelmann“ bei Vilniaus „Žalgirio“ ekipų. Rezultatyviame mače čempionai reabilitavosi antrame kėlinyje – 2:2 (2:0).

0

Mačo pradžia šeimininkams prasidėjo puikiai: 8-ąją minutę daug laisvės sulaukęs Leo Ribeiro baudos aikštelėje surado Kaderą Njoya Abdelą – kamerūnietis buvo taiklus. Brazilas atliko 12-ąjį rezultatyvų perdavimą, o puolėjas pelnė 12-ąjį įvartį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniečiai atliko ne vieną gana grėsmingą smūgį, tačiau 35-ąją minutę praleido antrą įvartį. Kontratakos metu į priekį pabėgęs L. Ribeiro sėkmingai smūgiavo iš arti.

Vis dėlto čempionai parodė charakterį ir likvidavo deficitą – prie to prisidėjo du rezultatyvius perdavimus atlikęs Liviu Antalis. 54-ąją bei 78-ąją minutėmis gana panašiose situacijose atitinkamai pasižymėjo Ovidijus Verbickas bei Kevinas Lukaševičius.

