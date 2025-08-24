Pirmavęs „Hegelmann“ neišlaikė persvaros prieš „Žalgirį“

Mačo pradžia šeimininkams prasidėjo puikiai: 8-ąją minutę daug laisvės sulaukęs Leo Ribeiro baudos aikštelėje surado Kaderą Njoya Abdelą – kamerūnietis buvo taiklus. Brazilas atliko 12-ąjį rezultatyvų perdavimą, o puolėjas pelnė 12-ąjį įvartį.
Vilniečiai atliko ne vieną gana grėsmingą smūgį, tačiau 35-ąją minutę praleido antrą įvartį. Kontratakos metu į priekį pabėgęs L. Ribeiro sėkmingai smūgiavo iš arti.
Vis dėlto čempionai parodė charakterį ir likvidavo deficitą – prie to prisidėjo du rezultatyvius perdavimus atlikęs Liviu Antalis. 54-ąją bei 78-ąją minutėmis gana panašiose situacijose atitinkamai pasižymėjo Ovidijus Verbickas bei Kevinas Lukaševičius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!