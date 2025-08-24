Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„A lygos“ lyderis „Kauno Žalgiris“ pralaimėjo „Panevėžiui“

2025-08-24 20:45 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-24 20:45

Lietuvos futbolo A lygoje buvo sužaistos centrinės 26-ojo turo rungtynės tarp „Panevėžio“ ir „Kauno Žalgirio“ futbolininkų. Paskutinę minutę įvartį pelnęs Ernestas Veliulis padovanojo panevėžiečiams pergalę rezultatu 1:0 (0:0).

„Kauno Žalgiris“ – „Panevėžys“ | Organizatorių nuotr.

Lietuvos futbolo A lygoje buvo sužaistos centrinės 26-ojo turo rungtynės tarp „Panevėžio“ ir „Kauno Žalgirio“ futbolininkų. Paskutinę minutę įvartį pelnęs Ernestas Veliulis padovanojo panevėžiečiams pergalę rezultatu 1:0 (0:0).

REKLAMA
0

Jau 9-ąją minutę progą smūgiui susikūrė ir į tolimąjį vartų kampą pykštelėjo svečių futbolininkas Fabienas Ourega, tačiau puikiu šuoliu komandą nuo nemalonumų išgelbėjo Vytautas Černiauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per likusią pirmojo kėlinio dalį komandoms sunkiai sekėsi regzti pavojingas atakas prie varžovų vartų. Žalgiriečių gretose laimę pabandė Romualdas Jansonas ir Amine'as Benchaibas, tiesa, su jų smūgiais susitvarkė V. Černiauskas. Aikštės šeimininkų ekipoje kartą iš toli kamuolį virš vartų pasiuntė Issacas Asante.

REKLAMA
REKLAMA

Iškart po pertraukos Eivino Černiausko auklėtiniai buvo gerokai aktyvesni – po F. Ouregos ir Romualdo Jansono bandymų komandą ir vėl gelbėti teko panevėžiečių vartų sargui V. Černiauskui.

REKLAMA

Kantriai gynyboje žaidę panevėžiečiai kontrataką surengė 60-ąją minutę – Elivelto perdavimu surado Ariagnerį Smithą, o šis iš aštraus kampo smūgiavo į Tomą Švedkauską. Visai netrukus virpstą sudrebino žalgiriečių saugas A. Benchaibas.

Baigiantis rungtynėms, net dukart „Panevėžio“ atakų smaigalyje atsidūrė po keitimo aikštėje pasirodęs Kwadwo Asamoah, bet be klaidų sužaidė vartininkas T. Švedkauskas.

Kai jau atrodė, kad komandos pasidalins po tašką, paskutinę minutę E. Veliulis puikiai suklaidino varžovus ir tiksliu smūgiu į tolimąjį vartų kampą nuginklavo žalgiriečių vartų sargą.

„Panevėžys“ su 37 taškais šoktelėjo į 6-tą poziciją, „Kauno Žalgiris“ vis dar pirmoje vietoje su 53 taškais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų