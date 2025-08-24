„Manchester United“ nepavyko iškovoti pirmos pergalės „Premier“ lygoje

„United“ išvykoje nesugebėjo išlaikyti pranašumo rungtynėse su „Fulham“. Dvikova baigėsi lygiosiomis 1:1.
„Manchester United“ jau pačioje susitikimo pradžioje turėjo gerų progų pasižymėti. Matheusas Cunha dar antrąją rungtynių minutę pataikė į virpstą, o vėliau nuo jo pavojingo smūgio gelbėjo puikiai sužaidęs Berndas Leno.
Savo progą vėjais paleido ir Bruno Fernandesas. 38-ąją minutę jis gavo progą mušti 11 m. baudinį, bet jo smūgis skriejo gerokai virš vartų.
Į priekį „Manchester United“ įsiveržė po kampinio 58-ąją minutę. Kamuolys vartuose atsidūrė nuo nemalonaus rikošeto Rodrigo Munizui, kuriam įrašytas įvartis į savo vartus.
Pranašumo Rubeno Amorimo auklėtiniai neišlaikė. Akrobatiškai ore kamuolį pasiekęs Emilis Smithas Rowe išlygino rezultatą.
Po dviejų turų „Manchester United“ savo sąskaitoje turi tašką.
