Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Manchester United“ nepavyko iškovoti pirmos pergalės „Premier“ lygoje

2025-08-24 20:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 20:29

Anglijos „Premier“ lygoje pirmosios pergalės nesugebėjo iškovoti „Manchester United“.

Leny Yoro | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier“ lygoje pirmosios pergalės nesugebėjo iškovoti „Manchester United“.

REKLAMA
0

„United“ išvykoje nesugebėjo išlaikyti pranašumo rungtynėse su „Fulham“. Dvikova baigėsi lygiosiomis 1:1.

„Manchester United“ jau pačioje susitikimo pradžioje turėjo gerų progų pasižymėti. Matheusas Cunha dar antrąją rungtynių minutę pataikė į virpstą, o vėliau nuo jo pavojingo smūgio gelbėjo puikiai sužaidęs Berndas Leno.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo progą vėjais paleido ir Bruno Fernandesas. 38-ąją minutę jis gavo progą mušti 11 m. baudinį, bet jo smūgis skriejo gerokai virš vartų.

REKLAMA
REKLAMA

Į priekį „Manchester United“ įsiveržė po kampinio 58-ąją minutę. Kamuolys vartuose atsidūrė nuo nemalonaus rikošeto Rodrigo Munizui, kuriam įrašytas įvartis į savo vartus.

Pranašumo Rubeno Amorimo auklėtiniai neišlaikė. Akrobatiškai ore kamuolį pasiekęs Emilis Smithas Rowe išlygino rezultatą.

Po dviejų turų „Manchester United“ savo sąskaitoje turi tašką.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų