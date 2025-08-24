E.Atamanas išsirinko 12-tuką čempionatui

Erginas Atamanas atsisakė Yigitcano Saybiro ir Berku Ugurlu paslaugų.
Turkų 12-tukas: Ademas Bona, Alperenas Šengunas, Cedi Osmanas, Ercanas Osmani, Erkanas Yilmazas, Furkanas Korkmazas, Kenanas Sipahi, Onuralpas Bitimas, Omeras Yurtsevenas, Sertačas Šanli, Shane‘as Larkinas, Šehmusas Hazeras.
Turkai Europos čempionate kausis A grupėje su portugalais, estais, latviais, serbais ir čekais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!