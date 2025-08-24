Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

E.Atamanas išsirinko 12-tuką čempionatui

2025-08-24 20:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-24 20:06

Dvejas draugiškas rungtynes su Lietuva sužaidusi Turkijos rinktinė paskelbė 12-tuką į Europos čempionatą vyksiančių žaidėjų.

Turkai gali tapti būsimais lietuvių varžovais (BNS nuotr.)

Dvejas draugiškas rungtynes su Lietuva sužaidusi Turkijos rinktinė paskelbė 12-tuką į Europos čempionatą vyksiančių žaidėjų.

0

Erginas Atamanas atsisakė Yigitcano Saybiro ir Berku Ugurlu paslaugų.

Turkų 12-tukas: Ademas Bona, Alperenas Šengunas, Cedi Osmanas, Ercanas Osmani, Erkanas Yilmazas, Furkanas Korkmazas, Kenanas Sipahi, Onuralpas Bitimas, Omeras Yurtsevenas, Sertačas Šanli, Shane‘as Larkinas, Šehmusas Hazeras.

Turkai Europos čempionate kausis A grupėje su portugalais, estais, latviais, serbais ir čekais.

