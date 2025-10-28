„Žalgiris“ pasitinka trečiąją dvigubą Eurolygos savaitę šį mėnesį: kokie iššūkiai laukia?

Visas „Žalgirio“ kovas Eurolygoje šį sezoną parodys TV3, o Go3 pakvies visoms turnyro rungtynėms.
Kaip pastebi laidos „GoŽalgiris“ vedėja Asta Žukaitė-Nalivaikienė, trečioji dviguba savaitė per vieną mėnesį – reiškinys, kokio Eurolygoje dar nebuvo.
„Jau matėme, kokios klastingos šios dvigubos savaitės būna. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad du varžovai – „Virtus“ ir „ASVEL“ – ant popieriaus yra silpnesnės komandos, tačiau „Žalgiris“ puikiai žino, kokie pavojai čia tyko. Iškovoti šias dvi pergales bus tikrai sudėtinga“, – sako ji.
Anot A.Žukaitės-Nalivaikienės, šiandienos varžovai – „Virtus“ komanda – ypatingai klastinga ir pavojinga dėl savo gynėjų.
„Tai – komanda, kuri žaidžia akiai malonų, greitą krepšinį. Viena iš pagrindinių užduočių, apie kurią kalbėjo ir vyriausiasis rinktinės treneris Tomas Masiulis – greitos atakos, kurias „Žalgiris“ norės stabdyti. Lengva tikrai nebus“, – prideda žurnalistė.
Vis dar nėra aišku ir tai, ar prie varžovų prisijungs ankstesnes rungtynes dėl ligos praleidęs Saliou Niango. Kaip pastebi A.Žukaitė-Nalivaikienė, šis krepšininkas ateityje pretenduoja tapti ir NBA žvaigžde.
„Jis – labai pavojingas, tačiau pirmuoju smuiku griežia Carsenas Edwardsas. Jei tai bus jo rungtynės, galime sulaukti ir 6-7 tritaškių. Tokia pat situacija ir su praėjusiais metais „Žalgiryje“ žaidusiu Alenu Smailagičiumi. Kaip ir visuomet visose komandose, jis banguoja, bet, jei jam kris, galime turėti daug didelių problemų“, – sako žurnalistė.
O prieš šio vakaro rungtynes „GoŽalgiris“ laidos žiūrovai bus pakviesti ir netikėtam pokalbiui su „Kauno Žalgirio“ futbol komandos kapitonu Fedoru Černychu.
„Mūsų tikslas – rasti įdomių istorijų, ir ypač – netikėtų svečių. Iš pirmo žvilgsnio Fedoras Černychas gali pasirodyti nesusijęs su krepšiniu, tačiau iš tiesų tarp Kauno „Žalgirio“ krepšinio ir futbolo komandų slypi daug įdomių detalių ir sąsajų“, – intriguoja A.Žukaitė-Nalivaikienė.
Nuo Edgaro Ulanovo ir F.Černycho draugystės ir palaikymo iki net išvykos rungtynių lankymo – laidos žiūrovai išgirs apie viską.
„Manau, kad šioje vietoje Lietuvos sporte mes stebime naują reiškinį. Barselonoje ar Madride, kur futbolas ir krepšinis tarsi žygiuoja po viena vėliava, tai yra įprasta. Tačiau tai – pirmas kartas ir Lietuvoje, kuomet žaidėjai, komandos, komunikacija, tikslai ir vertybės susivienija. Turbūt ne visi sporto mylėtojai žino, kas slypi už tų reiškinių, todėl esu tikra, kad šiandienos laidos žiūrovai galės pamatyti ir išgirsti šį tą naujo“, – sako A. Žukaitė-Nalivaikienė.
Tiek šiandienos „Žalgirio“ rungtynes prieš „Virtus“, tiek ketvirtadienio prieš „ASVEL“ stebėkite nuo 19.45 val. per TV3, o prieš tai, nuo 19.30 val. abi dienas – „GoŽalgiris“ laidos.
