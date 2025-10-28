Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgiris“ pasitinka trečiąją dvigubą Eurolygos savaitę šį mėnesį: kokie iššūkiai laukia?

2025-10-28 11:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 11:20

Šio antradienio vakarą Kauno „Žalgiris“ pasitiks jau trečiąją dvigubą savaitę Eurolygoje šį mėnesį. Šiandien Kauno klubas susitiks su Bolonijos „Virtus“ komanda, o ketvirtadienį stos į kovą prieš Vilerbano „ASVEL“ ekipą. Kaip įprasta, prieš abi rungtynes su varžovais susipažinti kvies ir TV3 žiniasklaidos grupės laida „GoŽalgiris“.

S.Francisco sutinka jau trečią dvigubą savaitę (Žalgirio nuotr.)

Šio antradienio vakarą Kauno „Žalgiris“ pasitiks jau trečiąją dvigubą savaitę Eurolygoje šį mėnesį. Šiandien Kauno klubas susitiks su Bolonijos „Virtus“ komanda, o ketvirtadienį stos į kovą prieš Vilerbano „ASVEL“ ekipą. Kaip įprasta, prieš abi rungtynes su varžovais susipažinti kvies ir TV3 žiniasklaidos grupės laida „GoŽalgiris“.

REKLAMA
0

Visas „Žalgirio“ kovas Eurolygoje šį sezoną parodys TV3, o Go3 pakvies visoms turnyro rungtynėms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pastebi laidos „GoŽalgiris“ vedėja Asta Žukaitė-Nalivaikienė, trečioji dviguba savaitė per vieną mėnesį – reiškinys, kokio Eurolygoje dar nebuvo.

REKLAMA
REKLAMA

„Jau matėme, kokios klastingos šios dvigubos savaitės būna. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad du varžovai – „Virtus“ ir „ASVEL“ – ant popieriaus yra silpnesnės komandos, tačiau „Žalgiris“ puikiai žino, kokie pavojai čia tyko. Iškovoti šias dvi pergales bus tikrai sudėtinga“, – sako ji.

REKLAMA

Anot A.Žukaitės-Nalivaikienės, šiandienos varžovai – „Virtus“ komanda – ypatingai klastinga ir pavojinga dėl savo gynėjų.

„Tai – komanda, kuri žaidžia akiai malonų, greitą krepšinį. Viena iš pagrindinių užduočių, apie kurią kalbėjo ir vyriausiasis rinktinės treneris Tomas Masiulis – greitos atakos, kurias „Žalgiris“ norės stabdyti. Lengva tikrai nebus“, – prideda žurnalistė.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dar nėra aišku ir tai, ar prie varžovų prisijungs ankstesnes rungtynes dėl ligos praleidęs Saliou Niango. Kaip pastebi A.Žukaitė-Nalivaikienė, šis krepšininkas ateityje pretenduoja tapti ir NBA žvaigžde.

„Jis – labai pavojingas, tačiau pirmuoju smuiku griežia Carsenas Edwardsas. Jei tai bus jo rungtynės, galime sulaukti ir 6-7 tritaškių. Tokia pat situacija ir su praėjusiais metais „Žalgiryje“ žaidusiu Alenu Smailagičiumi. Kaip ir visuomet visose komandose, jis banguoja, bet, jei jam kris, galime turėti daug didelių problemų“, – sako žurnalistė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

O prieš šio vakaro rungtynes „GoŽalgiris“ laidos žiūrovai bus pakviesti ir netikėtam pokalbiui su „Kauno Žalgirio“ futbol komandos kapitonu Fedoru Černychu.

„Mūsų tikslas – rasti įdomių istorijų, ir ypač – netikėtų svečių. Iš pirmo žvilgsnio Fedoras Černychas gali pasirodyti nesusijęs su krepšiniu, tačiau iš tiesų tarp Kauno „Žalgirio“ krepšinio ir futbolo komandų slypi daug įdomių detalių ir sąsajų“, – intriguoja A.Žukaitė-Nalivaikienė.

REKLAMA

Nuo Edgaro Ulanovo ir F.Černycho draugystės ir palaikymo iki net išvykos rungtynių lankymo – laidos žiūrovai išgirs apie viską.

„Manau, kad šioje vietoje Lietuvos sporte mes stebime naują reiškinį. Barselonoje ar Madride, kur futbolas ir krepšinis tarsi žygiuoja po viena vėliava, tai yra įprasta. Tačiau tai – pirmas kartas ir Lietuvoje, kuomet žaidėjai, komandos, komunikacija, tikslai ir vertybės susivienija. Turbūt ne visi sporto mylėtojai žino, kas slypi už tų reiškinių, todėl esu tikra, kad šiandienos laidos žiūrovai galės pamatyti ir išgirsti šį tą naujo“, – sako A. Žukaitė-Nalivaikienė.

Tiek šiandienos „Žalgirio“ rungtynes prieš „Virtus“, tiek ketvirtadienio prieš „ASVEL“ stebėkite nuo 19.45 val. per TV3, o prieš tai, nuo 19.30 val. abi dienas – „GoŽalgiris“ laidos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pristatytas LKL čempionų biudžetas (BNS nuotr.)
„Žalgiris“ pristatė rekordinį biudžetą (6)
„Lietkabelio“ startas Europos taurėje – jau šį vakarą: visas rungtynes šį sezoną parodys TV6
„Lietkabelio“ startas Europos taurėje – jau šį vakarą: visas rungtynes šį sezoną parodys TV6 (3)
Prasideda „Žalgirio“ kovos Eurolygoje: visas rungtynes kvies stebėti TV3
Prasideda „Žalgirio“ kovos Eurolygoje: visas rungtynes kvies stebėti TV3 (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų