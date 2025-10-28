Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgiris“ – „Virtus“ tiesiogiai: žiūrėkite dar vienos pergalės Eurolygoje medžioklę

2025-10-28 10:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-28 10:00

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai antradienio vakarą pradeda dvigubą Eurolygos savaitę – Tomo Masiulio auklėtiniai Nemuno saloje priima Bolonijos „Virtus“ ekipą.

Kauno „Žalgirio" krepšininkai antradienio vakarą pradeda dvigubą Eurolygos savaitę – Tomo Masiulio auklėtiniai Nemuno saloje priima Bolonijos „Virtus" ekipą.

1

Susitikimo startas – 19:45 val., jį tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Prieš rungtynes tradiciškai bus rodoma ir speciali laida „GoŽalgiris“.

Trimis pergalėmis tarptautinį sezoną pradėję žalgiriečiai vėliau patyrė du pralaimėjimus, bet praėjusią savaitę grįžo į pergalingą kelią – išvykoje 88:73 susitvarkė su „Barcelona“.

„Virtus“ pirmosiose Eurolygos rungtynėse netikėtai palaužė „Real“ ekipą, pralaimėjo „Valencia“ ir „Paris“ ekipoms, tačiau dabar skaičiuoja jau trejų iš eilės laimėtų rungtynių seriją – jos metu italai patiesė „Monaco“, ASVEL ir „Panathinaikos“.

Šiose rungtynėse „Žalgiriui“ nepadės Nigelas Williamsas-Gossas, tačiau žais LKL rungtynėse pasaugotas Maodo Lo.

„Laukia rimtas varžovas, kurio žaidimas paremtas gynėjais. Kartais jie žaidžia netgi trimis įžaidėjais, tad labai svarbu juos stabdyti. Jie turi daug metikų – Morganas, Edwardsas. Pastarasis turi daugiau nei 20 taškų vidurkį. Visos komandos turi problemų jį stabdant, tad čia bus mūsų didžiausias iššūkis“, – prieš susitikimą sakė treneris T. Masiulis.

Į Kauną šiandien grįžta ir buvęs „Žalgirio“ žaidėjas Alenas Smailagičius – serbas „Virtus“ ekipai renka po 9,2 taško, atkovoja po 2,8 kamuolio per susitikimą, tritaškius puolėjas meta 26,5 proc. tikslumu (5/19).

